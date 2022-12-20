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80% Київщини без електроенергії, ситуація залишається критичною, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з електропостачанням залишається критичною. Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає.

Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад.

Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, "Укренерго" та ДТЕК докладають всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світло на Київщині почнуть давати уже сьогодні, але потрібно ще 2-3 доби на відновлення, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Генератори на складах миші з'їли?
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20.12.2022 13:20 Відповісти
к Трипольской тец газ подключили ?
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20.12.2022 13:27 Відповісти
Я чогось не розумію. Невже від влучання у ціль п'ятьох "Шахедів" могли бути ТАКІ наслідки? Після УСІХ попередніх ударів була інформація про втрату 30% можливостей енергетики загалом, то невже 5-ть дронів завдали більшої шкоди та призвели до втрат ще 50%???!!! Хтось бреше і надто сильно. До того ж, чому при дефіциті електроенергії у містах все одно запускають електротранспорт замість заміни, за потреби, на автобуси???!!! Це все одно що у пустелі, або при вимкненні централізованого водопостачання приймати ванну. Здається що заради піару на електротранспорті згодні людей залишати без електрики на більш тривалий час, що мені здається повним безглуздям та безвідповідальністю!!!
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20.12.2022 13:44 Відповісти
Почему не запустили ТЄЦ и ТЄС на генерацию электричества рассказывайте! на каких ТеплоЭлектроСтанциях в Украине работает генерация электричества, как это было до 2021г. Не просто отопление и вода а именно генерация. Оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного 2021 г зеленгская власть совместно с рф растащила по карманам и недостачу импортировала из ЧёрноРоссии и БелоРоссии. И почему экспорт до сих пор остался? Ви зробили це разом !
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20.12.2022 13:50 Відповісти
Зараз ніякого експорту електрики з країн-агресорів не має, тут ти "ві ва" перебільшуеш, а от є можливість ЗАРАЗ вести роботи по відновленню деяких об'єктів, або модернізації для використання наявних ресурсів - це точно. Але дивлячись на те, що, наприклад, у моєму місті, Одесі, замість вирішення подібних питань, цієї осені, вирішили витратити мільйони гривень на малювання велодоріжок, які, відверто кажучи, НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ, бо за час перебування на вулицях пішки та за кермом авто з часу здійснення цього "мегапроекту" жодного разу не бачив тих, хто ними користується!!! Думаю що хтось їде - ОДИН НА ГОДИНУ, але заради цього відібрали одну полосу руху для авто, та даремно витратили кошти, які зовсім не зайві!!!
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20.12.2022 14:08 Відповісти
ты не отличаешь импорт от экспорта Танчик, "экспорта из стран-агрессоров" не существовало никогда, терминология! Со всем остальным 100% согл
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20.12.2022 14:14 Відповісти
а весной без света , газа и воды жить будет легче?
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21.12.2022 01:06 Відповісти
 
 