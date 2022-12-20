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Новини Київські новини
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Київ (13851) Кличко (2817) водопостачання (611) вода (910)

У Києві відновили водопостачання. Поступово вода надійде до всіх споживачів, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

вода

У Києві відновили водопостачання. Але на те, щоб вода дійшла до всіх споживачів, потрібен певний час.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Систему водопостачання Києва відновили. Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів", - написав Кличко у телеграмі.

За його словами, вода вже поступово з’являється в домівках киян, спершу - на нижніх поверхах будинків.

Як пояснив мер Києва, тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібні час та електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в оселі всіх киян.

Також читайте: Упродовж 2-х годин у Києві можливі перебої з водопостачанням, - КМДА

Автор: Ольга Лузан
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"Єслі в кранє нєт води..." (С) значить Зєля повернувся зпід Бахмута
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20.12.2022 13:40 Відповісти
Почему не запустили ТЄЦ и ТЄС на генерацию ээ расскажи! на каких ТеплоЭлектроСтанциях в Украине работает генерация электричества, как это было до 2021г. А оборотные средства на уголь, мазут и газ после отопительного зеленгская власть по карманам и недостачу импортировала из ЧёрноРоссии и БелоРоссии. Ви зробили це разом!
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20.12.2022 13:47 Відповісти
 
 