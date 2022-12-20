Іран має припинити підтримку Росії, - Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України та репресії проти іранської опозиції.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - зазначив Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.

"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.

Нагадаємо, 12 грудня ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Росії.

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