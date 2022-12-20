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Новини За кордоном
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Іран (1342) Росія (47279) Євросоюз (7058) Боррель (787)

Іран має припинити підтримку Росії, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України та репресії проти іранської опозиції.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - зазначив Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.

"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.

Нагадаємо, 12 грудня ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Росії.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Іран, стой! Раз-два)
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20.12.2022 14:19
+2
Ізюм- родзинки
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20.12.2022 14:50
+1
А то що?!
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20.12.2022 14:28
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от нехай би Борелька і поїхав та припинив..а то одна Жозепка з Брюсселя ,обеспокоєнності.
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20.12.2022 14:05 Відповісти
Плани в ЄС правильні -- але вони з розрахунком на роки а нас лишають світла і тепла уже зараз .
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20.12.2022 14:10 Відповісти
Есть постановление СовБеза, запрещающего экспорт оружия из Ирана (с дальностью действия или без дальности - не важно, дроны по ТТХ имеют дальность свыше 300-500, а именно 700 или 1700км). Есть нарушение этого постановления. Есть инструменты, а именно международная коалиция, для имплементации наказания за это нарушения. Здесь уже не соскочишь, что мы боимся ядерной войны. У Ирана нету ядерного оружия, пока нету. Атакуйте его с воздуха, уничтожьте военные заводы и центры принятия решений, есть все возможности, военные базы, сотни крылатых стелс-ракет воздух-поверхность, вероятностью уничтожения целей 100%. Понятно, почему США не настаивают на этом решении: им нужна диктатура в Иране с целью давления на Саудитов и других арабов, чтобы те зависели от США в плане своего выживания. Поэтому они и не проводят такую операцию, имея на это и политические инструменты, и военную технику.
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20.12.2022 14:10 Відповісти
А ты уверен, что нету? Вдруг русские продали?
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20.12.2022 14:47 Відповісти
Барель сказав все тепер точно перестануть нє ну а шо ви хотіли … ну накрайній випадок він попробував.
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20.12.2022 14:18 Відповісти
Ну,такое...не о чём,по-моему всем *****,что он там сказал.
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20.12.2022 14:53 Відповісти
Іран, стой! Раз-два)
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20.12.2022 14:19 Відповісти
А то що?!
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20.12.2022 14:28 Відповісти
правильно! так им и сказать, иран не помогай, рашка и не проси...
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20.12.2022 14:39 Відповісти
Сухофрукти в ЕС І В УКРАІНЕ із Ірану.

в Україну везуть Ізюм , а в РАШКУ шахіди.
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20.12.2022 14:48 Відповісти
Ізюм- родзинки
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20.12.2022 14:50 Відповісти
А все що треба це зняти санкції з Ірану налагодити з ним гарні відносини і тим самим відвернути від Росії
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20.12.2022 14:57 Відповісти
От на біса в одному пакеті вимагати припинення підтримки кацапії та репресій проти опозиції? Іран його просто пошле до дупи.
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20.12.2022 15:21 Відповісти
Жорсткий ультиматум
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20.12.2022 17:18 Відповісти
Должен....да куй иран ложил на ваше "должен", импотенты цраные....
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20.12.2022 18:26 Відповісти
 
 