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Путін (21449) Сальдо (63) Балицький (35) Пушилін (128) Пасічник (34)

Путін зустрівся з керівниками окупаційних адміністрацій у Кремлі та роздав їм ордени

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,зрадники

Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени зрадникам України, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Путін у Кремлі вручив так званим "головам" "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику ордени "За заслуги перед Отечеством" вищого ступеня.

Так званим "головам Запорізької та Херсонської областей" Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени "За заслуги перед Отечеством" третього ступеня.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Гойда!
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20.12.2022 14:28
+8
А пакеты ????
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20.12.2022 14:24
+5
Із закруткою на спині...Св.їбукентія
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20.12.2022 14:20
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Із закруткою на спині...Св.їбукентія
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20.12.2022 14:20 Відповісти
А пакеты ????
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20.12.2022 14:24 Відповісти
В Запорожье убийцуБалецкого до сих пор бережно охраняют ,как ДЕПУТАТА Украины и платят зарплату‼️ЭТО НЕ ………
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20.12.2022 15:05 Відповісти
Гойда!
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20.12.2022 14:28 Відповісти
Саіпісь...родная стихия...тобто ГУАНО
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20.12.2022 14:30 Відповісти
РАШКА-ГОВНЯШКА ЖЕ ))
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21.12.2022 20:19 Відповісти
Приветствием опричников был клич «гойда!». Каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с земскими. В роССийской историографии опричниной называют часть государственной политики в Московском царстве с 1565 по 1572 годы, состоявшей в реализации чрезвычайных репрессивных мер, конфискации имущества и земель знати а также церкви в пользу царя, борьбе с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати, заключавшейся в применении массовых казней. Опричнина рассматривается как период в истории Московии, когда функционирование самодержавной власти приняло форму террористической деспотии руками опричников!!! Это то, к чему стремится Путин - )(уйло!
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20.12.2022 15:27 Відповісти
На лоб нехай їм приб'є, "цв'яхобоєм"!
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20.12.2022 14:32 Відповісти
Живі мерці.
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20.12.2022 14:34 Відповісти
Зачекайте, Сальдо ж начебто вбили. Синій в гробу лежав... чи я його з кимось переплутав?
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20.12.2022 14:36 Відповісти
Переплутав, бо вижив після чи то отруєння, чи то хвороби, і у гробу його точно не було. Можливо переплутав зі Стрємоусовим???!!!
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20.12.2022 15:21 Відповісти
Може... ну тоді побажаємо Сальду зустрітися зі Стремоусовим якнайшвидше...
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20.12.2022 15:24 Відповісти
Украина - президент в Бахмуте с героями
Свинокацапия - х"ло в замке с петухами))
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20.12.2022 14:37 Відповісти
от з тими медальками і подохнуть
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20.12.2022 14:39 Відповісти
Всё это конец Путина и конец России ,только не радуйтесь, конец одного диктатора порождает ,уже породило, пока что только начало другого, тупого диктора за которым стоит, огромный долг перед олигархами, США и Великобританией. Каким образом он будет выкручиваться на примере принятых законов ,можно понимать, что он также ,как пуйло сошёл с ума, да ещё и пристрастие к белым веществам делают тупого ещё тупее. Кому интересен ИНСАЙД что и как происходит в кремле читайте:Расследование Times, основанное на интервью, перехватах, документах и ​​секретах
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20.12.2022 14:40 Відповісти
По перше - не існує СМІ які не помиляються ніколи, або ніколи не публікують щось заради піару. По друге - прогноз, на те і ПРОГНОЗ, бо ніколи не має 100% ймовірності, а лише висловлює ПРИПУЩЕННЯ. А по третє - чому нам треба перейматись стосовно якогось наступного диктатора на Рашці, якщо він буде винен нашим союзникам, бо це буде вигідно і Україні! А роССіянам у такому випадку ми зможемо сказати лише одне - За що боролись, на те і напоролись! Нам головне не допустити, щоб ЗЕля зі "слугами" не стали нашими особистими, українськими автократами - диктаторами узурпувавшими усю повноту влади в Україні, напіарившись на перемозі у війні!!! ОСЬ ЯКЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ українців, і ось у чому є велика загроза для нас!!!
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20.12.2022 15:18 Відповісти
роздав чорні мітки живим мерцям ))
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20.12.2022 14:56 Відповісти
Сколько , и кто из этой кучи дерьма, останется жив в ближайшие пол года? Дебилы даже не прорубают, что это их фото на памятник.
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20.12.2022 14:57 Відповісти
****** ***************.........................................тьфу ***..................
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20.12.2022 14:57 Відповісти
Орден "За мерзотність" та "За ідиотизм".
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20.12.2022 15:08 Відповісти
Це зайвий раз підтверджує те, що УСІ українські журналісти, УСІ політики та посадовці, що використовували до цих нагороджених )(уйлом колаборантів, до їх поплічників та однодумців слово "сепаратист" чи то навмисно, чи не навмисно підігравали рашистському наративу про "громадянську війну", замість того щоб одразу назвати цю їх "хворобу" правильно встановивши "діагноз" - колабораціонізм!!! Тоді б з 2014 року не робилось би багато помилок по методам, та необхідним заходам відносно громадян, партій, рухів, ТБ каналів, ЗМІ.... які це підтримували в Україні, та відношення до них серед більшості громадян, та війни на Донбасі було б зовсім іншим, і можливо вдалося б запобігти повномасштабному нападу Рашки 24.02.2022!!! А невірний "діагноз" призвів до хибного "лікування" і "хвороба" лише загострилась!!!
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20.12.2022 15:09 Відповісти
Это недоработка украинского 🇺🇦 ГУР МОССАДА ‼️Как это может быть ⁉️Почему они не на концерте кобздона⁉️
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20.12.2022 15:09 Відповісти
Навіщо турбуватись за цапів та щурів у клітці та втрачати сили і час на їх знищення?! Вони там самі один одного або забодають, або загризуть! Та й який сенс вбивати одних маріонеток, щоб їх замінили іншими?! Вбивати треба кукловода, а не тих, хто ними управляє!!!
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20.12.2022 15:34 Відповісти
Наградил предсмертно
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20.12.2022 15:33 Відповісти
Поціновувачі руснявого гівна приїхали до головного фікального повара
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20.12.2022 15:34 Відповісти
Что-то плохо выглядит Путин, нет былой уверенности, нет призывов, что все пожалеют, что помогают Украине. Вместо этого весь мир помогает Украине. А Украина планомерно, хладнокровно уничтожает так называемую вторую армию мира, удобряет свои поля российскими вояками. История повторяется, так было в Финляндии, Афганистане. Скоро Россия с позором покинет территорию Украины В место обещанных побед в Украине, Путин стоит рядом с предателями украинского народа и раздает им какие-то медальки. Видимо чувствует, что скоро его свои же кончат. Жалкое зрелище смотреть, как деградировал Путин и до чего он довел Россию.
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20.12.2022 15:35 Відповісти
Дурачок - на значокъ!
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20.12.2022 16:02 Відповісти
Сборище *********.
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20.12.2022 16:43 Відповісти
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20.12.2022 18:19 Відповісти
 
 