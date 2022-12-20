РФ стала застосовувати меншу версію іранських дронів - "Shahed-131", - Ігнат

РФ почала випускати територією України дрон іранського виробництва Shahed-131, менший за Shahed-136.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат.

За інформацією ПС ЗСУ, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахедів" та 300 крилатих ракет.

Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахеди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".

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У ПС ЗСУ додали, що середня швидкість дрону 150 км/год.