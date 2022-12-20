РФ стала застосовувати меншу версію іранських дронів - "Shahed-131", - Ігнат
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РФ почала випускати територією України дрон іранського виробництва Shahed-131, менший за Shahed-136.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат.
За інформацією ПС ЗСУ, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахедів" та 300 крилатих ракет.
Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахеди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".
У ПС ЗСУ додали, що середня швидкість дрону 150 км/год.
Будь ласка, зачекайте...
Мельчают кацапы....
От сміятись чи плакати ? Що нема площадки, шоб зараз випускати. Чи хтось з бизнесу знову ЛАПУ НА ЦЮ ТЕМУ ПОКЛАВ?
1. Коррупция
Только ленивый не знает, что дроны "курировал" Агрохамия. И без "порешать с ним" у производителей дронов небыло никаких шансов
2. ********** МО
Когда ТЗ на необходимые дроны совершенно не отвечало реалиям войны
3. ********** правительства Украины
Когда в условиях постоянной угрозы со стороны РФ, деньги "закатывались в асфальт". Думаете сейчас что-то изменилось? У Резникова поинтересуйтесь ...
Все эти факторы ПОЛНОСТЬЮ исключают появление в Украине своих "Шахедов" - высокоэффективных, дешевых и простых в производстве.
в таком виде, как ему выгодно, это не капец? А разборки депутатки (проститутки), с бойцом в госпитале это не капец? И это все во время войны.
Игнат, при всем к тебе уважении, "меньшая версия" дрона, ну абсолютно ничего не меняет, он так же долетает до цели, и так же приносит ущерб.