УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6171 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 999 17
війна (56641) дрони (2529) Повітряні сили (1273) Ігнат (709)

РФ стала застосовувати меншу версію іранських дронів - "Shahed-131", - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

РФ почала випускати територією України дрон іранського виробництва Shahed-131, менший за Shahed-136.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат.

За інформацією ПС ЗСУ, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахедів" та 300 крилатих ракет.

Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахеди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".

Також читайте: Вчора РФ здійснила найбільший за кількістю випущених "шахедів" обстріл, - Ігнат

У ПС ЗСУ додали, що середня швидкість дрону 150 км/год.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
А какие версии дронов выпускаем мы по территории врага? Или будем наблюдать как рашисты уничтожают всю нашу инфраструктуру? Почему когда у нас Киев в темнота а у рашистских окупантов даже в луганске и донецке свет до сих пор горит, я уже не говорю за крым? За 9 лет войны мы так и не смогли запустить в серию хоть какие то ударные беспилотники? К удивлению узнал что у нас *стрижи* еще остались со старых времен. Нельзя было раньше их переделать на ударные и бить по рашистской инфраструктуре и складам?
показати весь коментар
20.12.2022 15:31
+12
Дрроны в Украине делать могут (и делают). Вопрос: Какие это дроны? На производство дронов в Украине оказывали (и продолжают оказывать) влияние 3 ключевых фактора:
1. Коррупция
Только ленивый не знает, что дроны "курировал" Агрохамия. И без "порешать с ним" у производителей дронов небыло никаких шансов
2. ********** МО
Когда ТЗ на необходимые дроны совершенно не отвечало реалиям войны
3. ********** правительства Украины
Когда в условиях постоянной угрозы со стороны РФ, деньги "закатывались в асфальт". Думаете сейчас что-то изменилось? У Резникова поинтересуйтесь ...

Все эти факторы ПОЛНОСТЬЮ исключают появление в Украине своих "Шахедов" - высокоэффективных, дешевых и простых в производстве.
показати весь коментар
20.12.2022 15:58
+6
Еой, така була реклама співдружності по Байрактарам , а потім читаю що завод планують ПОБУДУВАТИ і через 2 роки запустити.

От сміятись чи плакати ? Що нема площадки, шоб зараз випускати. Чи хтось з бизнесу знову ЛАПУ НА ЦЮ ТЕМУ ПОКЛАВ?
показати весь коментар
20.12.2022 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дрон обрезанный !
Мельчают кацапы....
показати весь коментар
20.12.2022 15:16 Відповісти
Меньше, скорей всего дешевле, а ракеты ПВО по ним всеравно запускать. Т.е. на сокращение наших ракет ПВО кацапы стали тратить меньше денег. Возможно, также, что он менее заметен и его труднее сбить, а тот же трансформатор и подстанцию выведет из строя как и более крупная версия.
показати весь коментар
20.12.2022 16:22 Відповісти
А може стая українських дронів затюкивати шахіда ?
показати весь коментар
20.12.2022 15:20 Відповісти
так як бджоли
показати весь коментар
20.12.2022 15:38 Відповісти
А какие версии дронов выпускаем мы по территории врага? Или будем наблюдать как рашисты уничтожают всю нашу инфраструктуру? Почему когда у нас Киев в темнота а у рашистских окупантов даже в луганске и донецке свет до сих пор горит, я уже не говорю за крым? За 9 лет войны мы так и не смогли запустить в серию хоть какие то ударные беспилотники? К удивлению узнал что у нас *стрижи* еще остались со старых времен. Нельзя было раньше их переделать на ударные и бить по рашистской инфраструктуре и складам?
показати весь коментар
20.12.2022 15:31 Відповісти
Еой, така була реклама співдружності по Байрактарам , а потім читаю що завод планують ПОБУДУВАТИ і через 2 роки запустити.

От сміятись чи плакати ? Що нема площадки, шоб зараз випускати. Чи хтось з бизнесу знову ЛАПУ НА ЦЮ ТЕМУ ПОКЛАВ?
показати весь коментар
20.12.2022 15:42 Відповісти
Наши ссут запускать дроны по их энергообьектах. Ссали и будут ссать вдальнейшем, даже когда вся Украина останется без света. Этот Резников так и будет ходить и херней страдать.
показати весь коментар
20.12.2022 15:43 Відповісти
Так хотя бы по военным объектам запускали! А раз не запускают, значит нет их или очень мало
показати весь коментар
20.12.2022 16:12 Відповісти
Дрроны в Украине делать могут (и делают). Вопрос: Какие это дроны? На производство дронов в Украине оказывали (и продолжают оказывать) влияние 3 ключевых фактора:
1. Коррупция
Только ленивый не знает, что дроны "курировал" Агрохамия. И без "порешать с ним" у производителей дронов небыло никаких шансов
2. ********** МО
Когда ТЗ на необходимые дроны совершенно не отвечало реалиям войны
3. ********** правительства Украины
Когда в условиях постоянной угрозы со стороны РФ, деньги "закатывались в асфальт". Думаете сейчас что-то изменилось? У Резникова поинтересуйтесь ...

Все эти факторы ПОЛНОСТЬЮ исключают появление в Украине своих "Шахедов" - высокоэффективных, дешевых и простых в производстве.
показати весь коментар
20.12.2022 15:58 Відповісти
Так це ж означає капець.
показати весь коментар
20.12.2022 16:12 Відповісти
Игорь, а утверждение боневтиком, закона о отборе судей КС,
в таком виде, как ему выгодно, это не капец? А разборки депутатки (проститутки), с бойцом в госпитале это не капец? И это все во время войны.
показати весь коментар
20.12.2022 16:47 Відповісти
Это не **********, это план. Наиболее активную часть населения утилизировать на фронте, "сойтись посередине", на оставшейся территории с почитателями телемарафона начать "велике будівництво 2".
показати весь коментар
20.12.2022 16:26 Відповісти
Я вот здесь писал, когда этот Игнат хорохорился, что дескать все ПВО готово к отражению атак, что не дело это заявлять. И вот новая болтовня.....
Игнат, при всем к тебе уважении, "меньшая версия" дрона, ну абсолютно ничего не меняет, он так же долетает до цели, и так же приносит ущерб.
показати весь коментар
20.12.2022 16:44 Відповісти
Подождите когда в Мордоре в январе станет крепкий минус. И запустите пару десятков подарков по энергообектам одного-двух крупных городов. С международным коментарием что по другому там не понимает. Набежавшее внезапно поцреотический биомусор утилизируйте в обычном порядке.
показати весь коментар
20.12.2022 19:03 Відповісти
Как только Украина начнет "запускать" не по военным обьектам, а по гражданской инфраструктуре в рф,что является нарушением правил и обычаев войны, поставки вооружений тут же прекратятся. Те же чиновники США неоднократно и публично заявляли-"единственное ограничение, которые мы, как США накладываем на Украину, поставляя эти вооружения-соблюдение правил и обычаев войны". Перестанут США, прекратят все остальные. Как бы не хотелось ответить за разрушенную энергетику- цель Украины- военная инфраструктура. Другое дело, что массово поражать, на дистанциях свыше 150 км практически нечем. И это огромная проблема.
показати весь коментар
20.12.2022 20:50 Відповісти
Про обычаев войны полностю согласен. Простите за свободнословие. Но за содеянное те самые российские 76%, которые никогда не жили свободно или вобще не жили, но хочет вернуть условного Сталина и чтобы люди в других странах увязли в таком же дерьме как самы, должны получить сравнимий урок. Если половина или больше из них в процессе сдохнет, так должно быть и не надо им мешать. Впрочем можно их не бомбить, они с радостю всё сделает самы, когда после капитуляции России между собой передерётся. Задача ВСУ и свободного мира - довести эту войну до капитуляции России.
показати весь коментар
20.12.2022 23:11 Відповісти
Что-то подозрителен мне этот "игнат". Завел нас с эффективным, но ОЧЕНЬ дорогим заморским ПВО в тупик. Шахед стоит 40К баксов, а ракета, что стреляет по нем 400К баксов. Кто-то же должен за них платить. На Западе когда узнают, что "игнат" пуляет деньгами их налогоплательщиков по дешевым иранским самолетикам, офигеют от таких расходов.
показати весь коментар
20.12.2022 21:04 Відповісти
 
 