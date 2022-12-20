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Вчора РФ здійснила найбільший за кількістю випущених "шахедів" обстріл, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених іранських дронів обстріл території України, загалом з 7 грудня українські сили збили 67 БПЛА.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів: йдеться про кількість. 35 БПЛА ударних було випущено по території України", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що, за статистикою, таку кількість Shahed-136 ворог ще не випускав. І це підтверджує отримання нової партії іранських дронів - 250 штук, про що вже раніше говорив президент України.

"Після тривалої паузи…маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, ясна річ, що не все вдається збивати", - зазначив він.

Також у ПС ЗСУ наголосили, що ворог застосовує безпілотники тепер з іншої локації.

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"Раніше це був Крим та Херсонська область, наразі точки запуску переміщено до Краснодарського краю (східне узбережжя Азовського моря) - саме звідти летять "шахеди" по нашій території", - сказав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
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20.12.2022 15:01
+5
у зелених головне не результат, а процес, про який можна безкінечно триндіти на марафоні.
А хто ж їм за це що зробить?!
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20.12.2022 15:15
+4
Де наш який на 1000 км б'є? До кінця війни зроблять докупентацію? Головне Мрію відбудувати.
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20.12.2022 15:10
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20.12.2022 15:01 Відповісти
Де наш який на 1000 км б'є? До кінця війни зроблять докупентацію? Головне Мрію відбудувати.
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20.12.2022 15:10 Відповісти
у зелених головне не результат, а процес, про який можна безкінечно триндіти на марафоні.
А хто ж їм за це що зробить?!
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20.12.2022 15:15 Відповісти
- Ох зараз й вставлять!
- Ну прям таки ВСТАВЛЯТЬ?!
- Ну добре - ВОМНУТЬ!
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20.12.2022 15:48 Відповісти
Так скільки ж було дронів?! Чому я не можу отримати нормальну інформацію?! Світла й зв'язку в мене, та й більшості одеситів не було задовго до атаки, яка для мене відбулась невідомо коли, невідомо якими силами, та невідомо де і з яких напрямків. Що за ігри???!!!
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20.12.2022 15:55 Відповісти
Якщо мова йде про атаку у якій влучили лише п'ять дронів, то у порівнянні з попередніми атаками це все одно дрібниця, яка невідомо чрму призвела до наслідків які не були після набагато сильніших ударів рашистів!!! Хтось безумовно недомовляє, або відверто бреше!!!
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20.12.2022 15:58 Відповісти
Пять дронов долетело и после этого дефицит электроэнергии составляет после этого 80%. Что то не сходится.
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20.12.2022 16:49 Відповісти
нам врут
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21.12.2022 00:57 Відповісти
 
 