Вчора РФ здійснила найбільший за кількістю випущених "шахедів" обстріл, - Ігнат
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РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених іранських дронів обстріл території України, загалом з 7 грудня українські сили збили 67 БПЛА.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів: йдеться про кількість. 35 БПЛА ударних було випущено по території України", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що, за статистикою, таку кількість Shahed-136 ворог ще не випускав. І це підтверджує отримання нової партії іранських дронів - 250 штук, про що вже раніше говорив президент України.
"Після тривалої паузи…маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, ясна річ, що не все вдається збивати", - зазначив він.
Також у ПС ЗСУ наголосили, що ворог застосовує безпілотники тепер з іншої локації.
"Раніше це був Крим та Херсонська область, наразі точки запуску переміщено до Краснодарського краю (східне узбережжя Азовського моря) - саме звідти летять "шахеди" по нашій території", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А хто ж їм за це що зробить?!
- Ну прям таки ВСТАВЛЯТЬ?!
- Ну добре - ВОМНУТЬ!