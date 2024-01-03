Вулиці в Ізюмі назвали на честь полку "Азов" і вбитого росіянами письменника Вакуленка. ДОКУМЕНТ

У визволеному місті Ізюм на Харківщині перейменували ще 21 вулицю. Зокрема, там з’явилися вулиці, названі на честь полку "Азов" і вбитого загарбниками дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Про це повідомив заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо випалювати московщину з мапи Ізюма. Одна з найбільших вулиць міста тепер буде вулицею Володимира Вакуленка, віддаємо честь визволителям громади - 25 Січеславській бригаді, 93 Холодноярівській бригаді, Олегу Куцину (загиблому командиру батальйону "Карпатська Січ", - ред.). В місті буде вулиця Полку "Азов", - ідеться в повідомленні.

Загалом перейменували 21 топонім, пов’язаний із російськими діячами чи наративами. Зокрема, в місті тепер є вулиці Січових Стрільців, Захисників України, Пилипа Орлика, Червоної Калини, Мечникова, Сікорського.

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