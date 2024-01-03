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перейменування (507) Харківщина (4289) Ізюм (281) Вакуленко Володимир, письменник (6)

Вулиці в Ізюмі назвали на честь полку "Азов" і вбитого росіянами письменника Вакуленка. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

вакуленко,володимир

У визволеному місті Ізюм на Харківщині перейменували ще 21 вулицю. Зокрема, там з’явилися вулиці, названі на честь полку "Азов" і вбитого загарбниками дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Про це повідомив заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо випалювати московщину з мапи Ізюма. Одна з найбільших вулиць міста тепер буде вулицею Володимира Вакуленка, віддаємо честь визволителям громади - 25 Січеславській бригаді, 93 Холодноярівській бригаді, Олегу Куцину (загиблому командиру батальйону "Карпатська Січ", - ред.). В місті буде вулиця Полку "Азов", - ідеться в повідомленні.

Загалом перейменували 21 топонім, пов’язаний із російськими діячами чи наративами. Зокрема, в місті тепер є вулиці Січових Стрільців, Захисників України, Пилипа Орлика, Червоної Калини, Мечникова, Сікорського.

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Вулиці в Ізюмі назвали на честь полку Азов і вбитого росіянами письменника Вакуленка 01

Автор: Ольга Лузан
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20.12.2022 15:29 Відповісти
Місцева вата під час виклику таксі свої рускоязичні чєлюсті поламає.
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20.12.2022 16:40 Відповісти
На жаль, ваті розпорядженням не можна вставити мізки.
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20.12.2022 17:47 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.12.2022 20:09 Відповісти
 
 