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У Києві дерусифікували ще 32 вулиці, зокрема бульвар Дружби Народів. ПЕРЕЛІК

київ

Київська міська рада у четвер затвердила перейменування 32 вулиць, провулків та бульварів у столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського", - йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що в столиці вже перейменували 237 міських об’єктів. У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці.

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Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

У четвер підтримали такий список перейменувань.

У Голосіївському районі:

  • вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
  • провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
  • вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

  • провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
  • провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
  • вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

  • вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
  • вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
  • вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

  • вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
  • бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

  • провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
  • вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
  • вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

  • вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
  • вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
  • вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
  • вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
  • вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
  • вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
  • вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

  • вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
  • вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
  • вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
  • вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
  • вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

  • вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
  • вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
  • провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
  • провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
  • вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
  • вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

Автор: 

Київ (19436) Кличко Віталій (3509) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+20
Тому, що саме поняття "дружба народів" є утопією. Це словосполучення комунопропагада ввела в обіг з метою підготовки до здійснення ще однієї утопії, що називалась "світова революція".
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08.12.2022 17:21
+11
Не було ніякої дружби, були лише окупація та геноцид.

Рішення про перейменування правильне.
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08.12.2022 17:24
+7
я не розумію ??? яка може бути вулиця "івана кожидуба" - це ж запроданець-колоборант кацапо-совковий, кумуно-нацистькій, посібник червоних комуно-кацапів окупантів !!! саме нащадків цієї червоної кацапської чуми зараз в Україні знищують ЗСУ !!!

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08.12.2022 18:04
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Тому, що саме поняття "дружба народів" є утопією. Це словосполучення комунопропагада ввела в обіг з метою підготовки до здійснення ще однієї утопії, що називалась "світова революція".
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08.12.2022 17:21 Відповісти
Прочитайте еще Ленина и Сталина
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08.12.2022 18:06 Відповісти
но страдали от них украинцы
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08.12.2022 18:18 Відповісти
они шизофреники были и весь ихний брег сифилический на тупое быдло такое впечатление произвёл что до сих пор разгрести-не расгребсти
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08.12.2022 19:11 Відповісти
бред сифилический рассчитан на тупое быдло и тот факт что цивилизованный запад прогнал этих выродков тому доказательство а вот среди тупого ското-быдла эта шиза пустила корни так сказать на благодатной почве -вот потому и не может Украина выбраться из совка ни ментально ни материально ведь слишком много дерьма поглотили пустые головы и так что ядовитые испарения им разум повредили
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08.12.2022 19:38 Відповісти
Не було ніякої дружби, були лише окупація та геноцид.

Рішення про перейменування правильне.
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08.12.2022 17:24 Відповісти
Вилізьте з совкових кущів. Авжеж.
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08.12.2022 17:31 Відповісти
Совок или кацап?
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08.12.2022 17:40 Відповісти
А в нас є такий бульвар
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08.12.2022 17:16 Відповісти
Достоєвського на Енді Воргола - це топ!
Качалова на Качали - теж аплодую
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08.12.2022 17:25 Відповісти
Фучіка на Чапека теж креативно.
Обидва чехи
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08.12.2022 17:31 Відповісти
Только один писатель, а другой кумуняка.
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08.12.2022 17:49 Відповісти
Вулиця Орська??? Майже як Оркська)
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08.12.2022 17:28 Відповісти
Міхновського. Нарешті!
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08.12.2022 17:29 Відповісти
Хто всі ці люди? У ідіотів з Київради брак фантазії - обов'язково треба причепити назву хз кого.
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08.12.2022 17:30 Відповісти
Вчіть історію!
В т.ч. і новітню
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08.12.2022 17:41 Відповісти
Якщо Ви не знаєте, хто такий Андрій Варгола -- "ви нє понялі жізнь"

Баночку консервованої томатної пульпи Вам!
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08.12.2022 17:42 Відповісти
Микола Міхновський- засновник українського націоналізму.
Бандера студентом, вчився на працях Міхновського
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09.12.2022 00:00 Відповісти
Чомусь вважав, що засновником українського націоналізму був Д.Донцов
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09.12.2022 06:47 Відповісти
Все вірно...щоб не було ні російського , ні совецького смраду на українській землі...
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08.12.2022 17:34 Відповісти
Интересно - а существует ли в природе улица им. Владимира Зеленского?
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08.12.2022 17:36 Відповісти
Приз Дарвина выиграл ты)
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08.12.2022 18:41 Відповісти
Надо искать Зелёный тупик. )
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13.12.2022 12:17 Відповісти
Треба, як в Америці авеню№ і стріт№ тоді не яких перейменувань і не порозумінь
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08.12.2022 17:38 Відповісти
а Бровари - це Київ, чи вже ні?

там досі світиться маразмом вулиця кутузова, принаймні славетне товариство "Київгума" (гумові радянські грілки) там і далі розміщено...
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08.12.2022 17:46 Відповісти
Дякую за десатанізацію "дружби народів", назва в честь Міхновського радує, дякую депутатам.
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08.12.2022 17:47 Відповісти
я не розумію ??? яка може бути вулиця "івана кожидуба" - це ж запроданець-колоборант кацапо-совковий, кумуно-нацистькій, посібник червоних комуно-кацапів окупантів !!! саме нащадків цієї червоної кацапської чуми зараз в Україні знищують ЗСУ !!!

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08.12.2022 18:04 Відповісти
А вулиця кацапа чаадаєва ще довго мозолитиме очі й слух???
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08.12.2022 18:48 Відповісти
Разве бульвар нельзя было назвать к примеру УНИАТСКИМ?
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08.12.2022 18:57 Відповісти
А Металістів - за що?
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08.12.2022 19:03 Відповісти
провулок Енгельса?
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08.12.2022 19:09 Відповісти
из всего этого списка я знаю 4-5 фамилий.
Наверное названия надо было с киевлянами согласовывать....
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08.12.2022 21:34 Відповісти
Микола Міхновський з полком ім. Полуботка в липні 1917 року організував повстання в Києві з метою вигнати москалів і проголосити незалежність.
Але центральна рада тоді ще задивлялась в очі москвлів в пошуках компромісу, і підступом допомогла москалям подавити повстання
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08.12.2022 23:58 Відповісти
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08.12.2022 22:30 Відповісти
Не знаю як кого, а мене бісять нові правила правопису. Вулиця Енді Воргола - блювати тяне. Чому у Andy Warhol букву "х" треба читати як "г"? Вона що, у англійській читається як "г"? Вона там взагалі не читається, або читається як "х", залежить від промови. В українській мові теж є буква "х", навіщо читати як "г"? Дебілізм.
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08.12.2022 23:03 Відповісти
а я-то думал, кто такой Воргол а это оказывается Уорхол))) так бы сразу и сказали))
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09.12.2022 00:34 Відповісти
Та це не нові правила. Гельсінська спілка, Гіларі, Гаваї
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09.12.2022 09:35 Відповісти
Нарешті вшанували Миколу Міхновського!
Людину, яка робила все що було можливо для Незалежності України. Тоді коли це ще не було мейнстрімом. Тоді, коли Петлюри з Вінниченками ще сповідували 'автономію' в складі рашки, і задивлялись в очі Троцькому в пошуках миру
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08.12.2022 23:56 Відповісти
Названия какие-то нудные. Должна быть улица Бавовни. Проспект Хаймарсов. Бульвар Джавелинов.
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09.12.2022 00:38 Відповісти
 
 