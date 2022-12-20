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Штайнмаєр закликав Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє DW із посиланням на офіс глави ФРН, інформує Цензор.НЕТ.
Лідери країн провели у вівторок телефонну розмову. "Президент підкреслив спільну зацікавленість Китаю і Європи в припиненні війни (в Україні), а також повагу до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ", - йдеться в повідомленні офісу Штайнмаєра. "Він попросив Сі використати свій вплив на Росію і (президента РФ Володимира) Путіна з цією метою", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
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У кремлівського ж*полиза міхалкова забирають помістя в Італії
Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандон, голова Спілки кінематографістів рф микита міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.
У міхалкова відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані.
Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть виноградники.
У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку міхалкова навіть водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.
За словами адвоката, міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити - шансів повернути маєток немає жодного.