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Штайнмаєр закликав Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сі,цзіньпінь,штанмайєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє DW із посиланням на офіс глави ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери країн провели у вівторок телефонну розмову. "Президент підкреслив спільну зацікавленість Китаю і Європи в припиненні війни (в Україні), а також повагу до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ", - йдеться в повідомленні офісу Штайнмаєра. "Він попросив Сі використати свій вплив на Росію і (президента РФ Володимира) Путіна з цією метою", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
и о капризной погоде )))
///
У кремлівського ж*полиза міхалкова забирають помістя в Італії

Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандон, голова Спілки кінематографістів рф микита міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.
У міхалкова відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані.
Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть виноградники.
У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку міхалкова навіть водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.
За словами адвоката, міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити - шансів повернути маєток немає жодного.
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20.12.2022 17:43
+7
Придурки дайте оружие и ЗСУ закончит нахер войну, не ***** мозк себе и китайцам.
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20.12.2022 17:45
+6
Дядя Франк-Вальтер ти дурак і це не запитання...
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20.12.2022 17:34
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Дядя Франк-Вальтер ти дурак і це не запитання...
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20.12.2022 17:34 Відповісти
Дуже влучно і лаконічно.
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20.12.2022 17:42 Відповісти
Шо, опять?🤡🤡
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20.12.2022 17:36 Відповісти
Мля... треба було в політики іти. Сидиш такий і з серьозним хлєбалом "Сі! Ми закликаємо вплинути " і т.д. Толку з цього - повний ноль. Але ж зарплатню за це отримує. По конференціям катається. "Найвеличнішого" по щоці поплескує. І вважається не аби яким миротворцем.
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20.12.2022 17:39 Відповісти
Пробачте, то не Штайнмайєр Зєлю шльопал а Юнкер
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20.12.2022 17:44 Відповісти
и о капризной погоде )))
///
У кремлівського ж*полиза міхалкова забирають помістя в Італії

Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандон, голова Спілки кінематографістів рф микита міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.
У міхалкова відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані.
Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть виноградники.
У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку міхалкова навіть водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.
За словами адвоката, міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити - шансів повернути маєток немає жодного.
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20.12.2022 17:43 Відповісти
Придурки дайте оружие и ЗСУ закончит нахер войну, не ***** мозк себе и китайцам.
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20.12.2022 17:45 Відповісти
Новость про немцев, а не про правительство Израиля.
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20.12.2022 21:17 Відповісти
А зброю дати слабо! Одні бла-бла.
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20.12.2022 17:46 Відповісти
Зараз Сі напише Штанмаєру формулу Сі - і у обох почнеться оргазм.
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20.12.2022 17:53 Відповісти
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20.12.2022 18:20 Відповісти
Ага! Вообще-то он сам собирался силой завоевать Тайвань, но питерская шпана подвела и расстроила планы. Вторжение в Тайвань в любом случае состоится, но результате итог окажется совершенно противоположным (как и в паРашке), хотели "присоеденить", в итоге сами будут "присоеденеными" (да, "мечты сбываются", но самыми извращенными путями и не совсем так как представлялось и грезилось)!
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20.12.2022 18:30 Відповісти
скорее это будет только попытка вторжения. при чем последняя. Штаты им быстро покажут кузькину мать.
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20.12.2022 21:48 Відповісти
Сипинзина попросили усмирить своего вассала-рашку,но все что делает сейчас вассал с любой стороны выгодно китаю.Кроме санкций на него никакие просьбы не подействуют.
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20.12.2022 20:41 Відповісти
 
 