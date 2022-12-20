Світовий банк схвалив виділення понад 610 мільйонів доларів на відновлення України в умовах війни

Світовий банк надасть додаткове фінансування витрат, пов’язаних з виплатою дитячих та сімейних допомог, заробітних плат бюджетникам та комунальних платежів.

Як зазначає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, група Світового банку оголосила про новий пакет з надання допомоги та відновлення України в умовах війни.

Світовий банк надасть додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів США за рахунок позики МБРР, що підтримується гарантією Великої Британії в рамках проекту "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE). Ці кошти допоможуть уряду України профінансувати витрати, пов'язані з виплатою дитячих та сімейних допомог, заробітних плат бюджетникам та комунальних платежів.

Світовий банк також підтримає Україну новим проєктом, спрямованим на відновлення та покращення доступу до охорони здоров'я та задоволення нових і нагальних потреб у медичних послугах у зв'язку з війною. Фінансування проєкта передбачається у розмірі 100 млн. євро, також буде додано грант у розмірі 10 млн доларів США від Глобального фонду фінансування для жінок, дітей та підлітків.

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"Вторгнення Росії в Україну продовжує мати руйнівні економічні та гуманітарні наслідки, впливаючи на сектор охорони здоров'я, критично важливу енергетичну інфраструктуру та транспортні мережі, - заявив президент Світового банку Девід Малпас.