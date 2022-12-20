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Світовий банк (234) гроші (422) допомога (5100)

Світовий банк схвалив виділення понад 610 мільйонів доларів на відновлення України в умовах війни

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

банк,світовий

Світовий банк надасть додаткове фінансування витрат, пов’язаних з виплатою дитячих та сімейних допомог, заробітних плат бюджетникам та комунальних платежів.

Як зазначає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, група Світового банку оголосила про новий пакет з надання допомоги та відновлення України в умовах війни.

Світовий банк надасть додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів США за рахунок позики МБРР, що підтримується гарантією Великої Британії в рамках проекту "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності" (PEACE). Ці кошти допоможуть уряду України профінансувати витрати, пов'язані з виплатою дитячих та сімейних допомог, заробітних плат бюджетникам та комунальних платежів.

Світовий банк також підтримає Україну новим проєктом, спрямованим на відновлення та покращення доступу до охорони здоров'я та задоволення нових і нагальних потреб у медичних послугах у зв'язку з війною. Фінансування проєкта передбачається у розмірі 100 млн. євро, також буде додано грант у розмірі 10 млн доларів США від Глобального фонду фінансування для жінок, дітей та підлітків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відбудову України потрібно до 600 млрд євро, - Світовий банк

"Вторгнення Росії в Україну продовжує мати руйнівні економічні та гуманітарні наслідки, впливаючи на сектор охорони здоров'я, критично важливу енергетичну інфраструктуру та транспортні мережі, - заявив президент Світового банку Девід Малпас.

Автор: Анастасія Потіха
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"Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" (С) один депутат із "Слуг наріда".
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20.12.2022 23:33 Відповісти
Для великого крадівництва непочатий край роботи.
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20.12.2022 23:43 Відповісти
Гарно звучить: "на відновлення України в умовах війни"! Це не на марафони, штат ОП,
наглядові ради, корупцію на дорогах і т.п. без кінця.
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20.12.2022 23:48 Відповісти
 
 