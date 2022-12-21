Російські окупанти вдруге за день обстріляли Курахове, є поранений. ФОТОрепортаж
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Російські окупаційні війська ввечері 20 грудня завдали артилерійського удару по Кураховому в Донецькій області. Поранення зазнала щонайменше одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним". - підкреслив Кириленко.
Він зазначив, що обстрілом пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.
Це був вже не перший обстріл Курахового за сьогодні.
Кількома годинами раніше росіяни великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.
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Ігор Дунь
показати весь коментар21.12.2022 08:43 Відповісти Мені подобається 0
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