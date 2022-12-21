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Російські окупанти вдруге за день обстріляли Курахове, є поранений. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

донеччина,курахове

Російські окупаційні війська ввечері 20 грудня завдали артилерійського удару по Кураховому в Донецькій області. Поранення зазнала щонайменше одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним". - підкреслив Кириленко.

Він зазначив, що обстрілом пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто.

Це був вже не перший обстріл Курахового за сьогодні.

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Кількома годинами раніше росіяни великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.

Російські окупанти вдруге за день обстріляли Курахове, є поранений 01
Російські окупанти вдруге за день обстріляли Курахове, є поранений 02
Російські окупанти вдруге за день обстріляли Курахове, є поранений 03
Російські окупанти вдруге за день обстріляли Курахове, є поранений 04

Автор: Анастасія Потіха
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сукі
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21.12.2022 08:43 Відповісти
 
 