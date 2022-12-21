Після обстрілу в одному з районів Херсона зникла електроенергія, - телеграм-канал

У одному із районів Херсона зникла електроенергія після обстрілу з боку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

Офіційних коментарів від влади щодо до цього наразі не надходило.

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