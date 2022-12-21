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Після обстрілу в одному з районів Херсона зникла електроенергія, - телеграм-канал
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У одному із районів Херсона зникла електроенергія після обстрілу з боку ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
Офіційних коментарів від влади щодо до цього наразі не надходило.
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показати весь коментар21.12.2022 10:32 Відповісти Мені подобається 0
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