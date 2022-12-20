Італійські журналісти потрапили під обстріл російськими військами в Херсоні

Італійські журналісти Клаудіо Локателлі та Нікколо Челесті заявили, що потрапили у Херсоні під обстріл російськими військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

За словами журналістів, по їхньому автомобілю цілили навмисне, але їм вдалося втекти. При цьому один снаряд пошкодив машину.

"Я втратив трохи крові, але рана незначна. Якби я відчинив дверцята, то втратив би ногу або ще гірше. На автомобілі чітко позначено, що в ньому були журналісти. Напад на нас, зважаючи на місце, був навмисним. Вогонь вівся з того берега Дніпра, де стоїть російська армія", — сказав Локателлі.

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