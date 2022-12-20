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Італійські журналісти потрапили під обстріл російськими військами в Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

преса

Італійські журналісти Клаудіо Локателлі та Нікколо Челесті заявили, що потрапили у Херсоні під обстріл російськими військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ANSA.

За словами журналістів, по їхньому автомобілю цілили навмисне, але їм вдалося втекти. При цьому один снаряд пошкодив машину.

"Я втратив трохи крові, але рана незначна. Якби я відчинив дверцята, то втратив би ногу або ще гірше. На автомобілі чітко позначено, що в ньому були журналісти. Напад на нас, зважаючи на місце, був навмисним. Вогонь вівся з того берега Дніпра, де стоїть російська армія", — сказав Локателлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вранці 20 грудня росіяни обстріляли Херсон та область, є загиблий та поранені. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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я бы итальянских журналистов близко к фронту не подпускал. А то их рашисты убьют а скажут ВСУ. Потом доказывай, что дурачье само виновато...
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20.12.2022 20:00 Відповісти
А смисл їм доказувати щось?? Якщо місцеві 73% (якщо не більше) і не тільки в неті доказують мені "шо то Байден винуватий і Амеріка". І в газетах своїх пишуть " шо українці і руссі звинувачують один одного в обстрілах мирних жителів і ЗАЕС".. То може так хоч дойде!..
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20.12.2022 20:09 Відповісти
Ґазети можуть писати що завгодно. Італія -- вільна країна. Але уряд має розуміти хто винний і хто на кого напав (Італія має свій регіон, що тяжіє до Австрії). Але я бачу, що принаймні до цього року Італія була на побігеньках у кремля.
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20.12.2022 21:25 Відповісти
Газети не можуть писати шо завгодно! Вільна-не означає вседозволеність! (як у нас Гондон і ко. в свій час писали "що Порошенко здав Маріуполь пуйлу і тд". Я посилаюсь на авторитетні більш менш(Nazione Repubblica Corriere) Газети-лідер думки-вони формують думку тих хто їх читає-а потім місцевий плєбс мені пред "являє шо і "ваші дома обстрілюють і росіяни но от **** така той Байден.. Ми за мір між вами!" Потім той плєбс голосує за бурлусконю чи сальвіні-пуйлолюбів
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20.12.2022 23:08 Відповісти
Даруйте, але Італія була гнилуватою завжди. Колись у 2012р. мені доводилося спілкуватися з одним з офіцерів італійського війська. він був щирим русофілом та антиамериканістом. І це офіцер країни НАТО. А преса має бути вільною. Якщо в їхніх публікаціях є злочин -- подайте до суду.
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20.12.2022 23:12 Відповісти
Там злочина немає-там гнильцою *******-у них є можливість послати кореспондентів куди завгодно і задокументувати все(Україна дозволяє-це не рашка) тіки от проще хресну ходу з росіянкой біля Колізею влаштувать або соловйова на прямий ефір запросить або єресь написать на зразок" там ще непонятно хто обстріляв бо і ті і ті можуть брехать" Вони відмовляються вірить в реальність-бо не готові. Я думав після 2 ї Світової гниль вивітрилась їхня але ні. Ну оце ось уроком буде шо написано в статті
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20.12.2022 23:29 Відповісти
Марків засвідчить
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20.12.2022 20:26 Відповісти
Українські безпілотники допомагали здаватися російським військовим

Українські військові створили систему, яка дозволяє росіянам безпечно здаватися, і, здається, вона працює

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Вже кілька тижнів українська армія почала використовувати свої безпілотники у безпрецедентний спосіб, відмінний від того, як вона використовувала їх досі у війні проти Росії: окрім нанесення ударів та проведення заходів спостереження, українці створили систему, яка використовує безпілотники, щоб сприяти здачі російських солдатів, дозволяючи супроводжувати їх у безпечне місце та рятувати їхні життя.

Система працює так: російські військові, які хочуть здатися, повинні дзвонити за номером телефону, на який відповідає хтось із доповідних Міноборони (більш точної інформації про це немає). По телефону російський військовий отримує координати, щоб їхати в певний пункт. З'являється дистанційно керований українською армією безпілотник, за яким російський військовий повинен слідувати, щоб супроводжувати його в безпечне місце, уникаючи, наприклад, замінованих доріг. У вказаній точці він знаходить українських військових, які чекають на нього.

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Телефонна лінія для дзвінків була створена в середині вересня українською армією і є частиною послуги під назвою « Я хочу жити », спрямованої саме на російських солдатів, які прагнуть здатися. Сервіс також включає канал Telegram, канал YouTube і сторінку Facebook. Телефонна лінія була вже досить добре відома серед російських солдатів до того, як послугу було створено, настільки, що в листопаді російський уряд намагався заблокувати доступ з телефонів з російськими SIM-картами.



Речник Українського координаційного центру у справах військовополонених Петро Яценко зазначив, що безпілотник народився в результаті конкретного випадку. Наприкінці листопада українська армія оприлюднила відео, на якому видно, як російський військовий кидає зброю на землю, піднімає руки вгору та йде шляхом, який йому вказав безпілотник, який потім привів його до кількох українських військових. Яценко пояснив, що система спрацювала досить добре, тому в українській армії думали про її розширення.

Тому в грудні українська армія створила та оприлюднила відео, в якому містилася точна інструкція, як здати один зі своїх безпілотників. У відео також пояснюється, що коли безпілотник прибув і побачив безпілотник, російський солдат мав подивитися на нього та підняти руки, а потім слідувати за ним до місця призначення. У випадку, якщо батарея дрона розрядилася, ті, хто йшов за ним, повинні були залишатися на місці до прибуття іншого дрона.

Важко знати, скільки російських солдатів здалося в полон через цю систему. Яценко каже, що надійшло близько 4300 запитів на здачу; Андрій Юсов, офіцер розвідки Міністерства оборони України, заявив, що отримав близько 1,2 мільйона загальних запитів на інформацію, більшість з яких від російських військових або їхніх родичів, зацікавлених у порятунку їхнього життя.

Це цифри та цифри, які слід сприймати з особливою обережністю, оскільки вони не можуть бути перевірені незалежно. Проте , за даними New York Times , у Telegram-каналу I want to live є близько 40 000 підписників, переважно з Росії та контрольованих Росією територій.

Система, створена українцями, є способом використання дуже низького морального духу росіян, які зазнали багатьох поразок протягом війни, навіть у районах, які були міцно під їх контролем в останні місяці. Перш за все, українська система може використати низький моральний дух тисяч солдатів, яких президент Росії Володимир Путін відправив на фронт під час спірної та проблематичної мобілізаційної кампанії, оголошеної наприкінці вересня: у багатьох випадках це солдати без достатньої підготовки та достатньої підготовки. ресурси для боротьби.

Українці не єдині, хто винайшов способи змусити ворогів здатися, і ця система безпілотників не перша використана. І росіяни, і українці давно з артилерії розпустили сотні листівок із закликами здатися. Обидві сторони також вдалися до оголошень на телебаченні та радіо, а також у соціальних мережах. Однак система безпілотників є найбільш інноваційною з тих, що використовуються досі, і Яценко зазначив, що українські військові мають намір і надалі використовувати її.

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З ТЕГАМИ: ДРОНИ , ВІЙНА В УКРАЇНІ , ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ , РОСІЯ , УКРАЇНА

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20.12.2022 20:06 Відповісти
Італьяшки хоч не брехали. це добре🖖
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20.12.2022 20:08 Відповісти
Вони не звинуватили ЗСУ? Це прогрес!
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20.12.2022 20:25 Відповісти
зато який фільм зняло про голубців.. а зараз що знімають? про лесбійок?
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20.12.2022 21:02 Відповісти
Після того як вони підло судили Віталія Марківа і тримали довго в тюрмі,

я б їх журналюг до фронту і близько не підпускав.
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20.12.2022 22:44 Відповісти
Слава богу, не потерял ни ногу, ни "еще хуже"
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21.12.2022 08:20 Відповісти
 
 