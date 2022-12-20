Итальянские журналисты попали под обстрел российскими войсками в Херсоне

Итальянские журналисты Клаудио Локателли и Никколо Челести заявили, что попали в Херсон под обстрел российскими войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.

Со слов журналистов, по их автомобилю целили умышленно, но им удалось скрыться. При этом один снаряд повредил машину.

"Я потерял немного крови, но рана незначительная. Если бы я открыл дверцу, то потерял бы ногу или еще хуже. На автомобиле четко обозначено, что в нем были журналисты. Нападение на нас, учитывая место, было умышленным. Огонь велся с того берега Днепра, где стоит российская армия", - сказал Локателли.

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