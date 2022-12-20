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Итальянские журналисты попали под обстрел российскими войсками в Херсоне
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Итальянские журналисты Клаудио Локателли и Никколо Челести заявили, что попали в Херсон под обстрел российскими войсками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ANSA.
Со слов журналистов, по их автомобилю целили умышленно, но им удалось скрыться. При этом один снаряд повредил машину.
"Я потерял немного крови, но рана незначительная. Если бы я открыл дверцу, то потерял бы ногу или еще хуже. На автомобиле четко обозначено, что в нем были журналисты. Нападение на нас, учитывая место, было умышленным. Огонь велся с того берега Днепра, где стоит российская армия", - сказал Локателли.
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Українські військові створили систему, яка дозволяє росіянам безпечно здаватися, і, здається, вона працює
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Вже кілька тижнів українська армія почала використовувати свої безпілотники у безпрецедентний спосіб, відмінний від того, як вона використовувала їх досі у війні проти Росії: окрім нанесення ударів та проведення заходів спостереження, українці створили систему, яка використовує безпілотники, щоб сприяти здачі російських солдатів, дозволяючи супроводжувати їх у безпечне місце та рятувати їхні життя.
Система працює так: російські військові, які хочуть здатися, повинні дзвонити за номером телефону, на який відповідає хтось із доповідних Міноборони (більш точної інформації про це немає). По телефону російський військовий отримує координати, щоб їхати в певний пункт. З'являється дистанційно керований українською армією безпілотник, за яким російський військовий повинен слідувати, щоб супроводжувати його в безпечне місце, уникаючи, наприклад, замінованих доріг. У вказаній точці він знаходить українських військових, які чекають на нього.
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Телефонна лінія для дзвінків була створена в середині вересня українською армією і є частиною послуги під назвою « Я хочу жити », спрямованої саме на російських солдатів, які прагнуть здатися. Сервіс також включає канал Telegram, канал YouTube і сторінку Facebook. Телефонна лінія була вже досить добре відома серед російських солдатів до того, як послугу було створено, настільки, що в листопаді російський уряд намагався заблокувати доступ з телефонів з російськими SIM-картами.
Речник Українського координаційного центру у справах військовополонених Петро Яценко зазначив, що безпілотник народився в результаті конкретного випадку. Наприкінці листопада українська армія оприлюднила відео, на якому видно, як російський військовий кидає зброю на землю, піднімає руки вгору та йде шляхом, який йому вказав безпілотник, який потім привів його до кількох українських військових. Яценко пояснив, що система спрацювала досить добре, тому в українській армії думали про її розширення.
Тому в грудні українська армія створила та оприлюднила відео, в якому містилася точна інструкція, як здати один зі своїх безпілотників. У відео також пояснюється, що коли безпілотник прибув і побачив безпілотник, російський солдат мав подивитися на нього та підняти руки, а потім слідувати за ним до місця призначення. У випадку, якщо батарея дрона розрядилася, ті, хто йшов за ним, повинні були залишатися на місці до прибуття іншого дрона.
Важко знати, скільки російських солдатів здалося в полон через цю систему. Яценко каже, що надійшло близько 4300 запитів на здачу; Андрій Юсов, офіцер розвідки Міністерства оборони України, заявив, що отримав близько 1,2 мільйона загальних запитів на інформацію, більшість з яких від російських військових або їхніх родичів, зацікавлених у порятунку їхнього життя.
Це цифри та цифри, які слід сприймати з особливою обережністю, оскільки вони не можуть бути перевірені незалежно. Проте , за даними New York Times , у Telegram-каналу I want to live є близько 40 000 підписників, переважно з Росії та контрольованих Росією територій.
Система, створена українцями, є способом використання дуже низького морального духу росіян, які зазнали багатьох поразок протягом війни, навіть у районах, які були міцно під їх контролем в останні місяці. Перш за все, українська система може використати низький моральний дух тисяч солдатів, яких президент Росії Володимир Путін відправив на фронт під час спірної та проблематичної мобілізаційної кампанії, оголошеної наприкінці вересня: у багатьох випадках це солдати без достатньої підготовки та достатньої підготовки. ресурси для боротьби.
Українці не єдині, хто винайшов способи змусити ворогів здатися, і ця система безпілотників не перша використана. І росіяни, і українці давно з артилерії розпустили сотні листівок із закликами здатися. Обидві сторони також вдалися до оголошень на телебаченні та радіо, а також у соціальних мережах. Однак система безпілотників є найбільш інноваційною з тих, що використовуються досі, і Яценко зазначив, що українські військові мають намір і надалі використовувати її.
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З ТЕГАМИ: ДРОНИ , ВІЙНА В УКРАЇНІ , ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ , РОСІЯ , УКРАЇНА
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я б їх журналюг до фронту і близько не підпускав.