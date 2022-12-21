Росія розпалює конфлікт на Балканах, - прем’єр Косова Курті

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попереджає, що посилення напруженості у відносинах між його країною і Сербією на користь тільки Путіну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

"Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні гальмується", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що етнічні серби на півночі Косова, де вони становлять більшість, більше тижня встановлювали барикади, перешкоджаючи вільному пересуванню представників косовської влади, незважаючи на заклики США та ЄС ліквідувати незаконні дорожні загородження.

Зі зростанням ризику насильницьких зіткнень президент Сербії Вучич скористався своїм правом, наданим йому резолюцією ООН, і звернувся до НАТО з проханням надати дозвіл на відправку 1 000 поліцейських і військовослужбовців, посилаючись на необхідність захисту сербських громад.

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Запит Сербії у п’ятницю, перший з часу завершення війни у Косові в 1999 році, майже напевно буде відхилено, але занепокоєння викликає те, що він може стати першим кроком до одностороннього рішення про розгортання сил.

Курті стурбований тим, що напружена ситуація може загостритися на користь Путіна.

Він зазначив, що російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році.

Косовський лідер додав, що він погодився дати військам під керівництвом НАТО - KFOR час, щоб переконати тих, хто на барикадах, відступити.

Глава уряду Косова додав, що барикади є кроком до поділу країни, незалежної від Сербії з 2008 року.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що усунення цих барикад не може виключити жертв. І тому ми хочемо бути якомога обережнішими, щоб переконатися, що не буде дестабілізації і буде встановлений відносний мир і безпека. Але ми не можемо дозволити, щоб це порушення законності і конституційності тривало вічно. Тому, так, це має закінчитися, і що швидше то краще", - сказав Курті.

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За його словами, ЄС і США згодні з тим, що барикади мають бути прибрані.

"Я думаю, що наших західних партнерів і друзів хвилюють зв'язки Белграда з Москвою. Ми не знаємо, як вони можуть бути оперативними у разі зростання напруженості у бік ескалації на півночі", - додав Курті.