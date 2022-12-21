Шмигаль провів засідання Антикризового енергетичного штабу: Окрему увагу приділили рівномірному розподілу електроенергії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів засідання Антикризового енергетичного штабу.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед основних питань - проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану, відновлення пошкодженої інфраструктури та генеруючого обладнання.

"Окремо приділили увагу справедливому й рівномірному розподілу електроенергії між споживачами. Заслухали інформацію Міністра енергетики та голови Держенергонагляду щодо позапланових перевірок операторів системи розподілу в кожній області. За підсумками перевірок зафіксовано 193 порушення. Найбільше у Волинській, Київській, Полтавській областях та місті Києві. Найпоширеніші: недотримання графіків відключення, відсутність погоджених списків критичної інфраструктури тощо. На операторів складені відповідні акти. Вони мають усунути порушення до 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль також дав завдання Міненерго та Держенергонагляду щоп'ятниці надавати суспільству публічний звіт щодо перевірок та вжитих заходів щодо їх усунення.

Також читайте: В енергосистемі значний дефіцит потужності, ситуація у центральному регіоні, зокрема в Києві, складна, - "Укренерго"