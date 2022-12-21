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Шмигаль провів засідання Антикризового енергетичного штабу: Окрему увагу приділили рівномірному розподілу електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів засідання Антикризового енергетичного штабу.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед основних питань - проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану, відновлення пошкодженої інфраструктури та генеруючого обладнання.

"Окремо приділили увагу справедливому й рівномірному розподілу електроенергії між споживачами. Заслухали інформацію Міністра енергетики та голови Держенергонагляду щодо позапланових перевірок операторів системи розподілу в кожній області. За підсумками перевірок зафіксовано 193 порушення. Найбільше у Волинській, Київській, Полтавській областях та місті Києві. Найпоширеніші: недотримання графіків відключення, відсутність погоджених списків критичної інфраструктури тощо. На операторів складені відповідні акти. Вони мають усунути порушення до 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль також дав завдання Міненерго та Держенергонагляду щоп'ятниці надавати суспільству публічний звіт щодо перевірок та вжитих заходів щодо їх усунення.

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Автор: Ірина Дашківська
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21.12.2022 12:07 Відповісти
Непрофесійність влади і обман.На заході України не було великих прильотів,в нас працює Бурштинська ТЕС,яка може забезпечити електроенергією,як мінімум 5 областей,і лінії передач у нас не виведені з ладу,але ми сидимо без світла по 16 годин на добу.
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21.12.2022 12:15 Відповісти
У Миколаєві знову третю добу відсутнє централізоване водопостачання, наразі термін подачі води невідомий.
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21.12.2022 12:16 Відповісти
 
 