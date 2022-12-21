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МАГАТЕ (379) Запорізька АЕС (891) Рафаель Гроссі (168) атака на ЗАЕС (109)

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідає Москву. Переговори стосуватимуться ЗАЕС, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

заес

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає столицю РФ для обговорення створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, на порядку денному стоїть питання створення захисної зони навколо Запорізької АЕС. У консультаціях візьмуть участь представники МЗС РФ, Росгвардії, "Росатому" та Ростехнагляду.

Візит має відбутися в четвер, 22 грудня.

Також читайте: Росія заявила, що не віддасть контроль над Запорізькою АЕС для створення зони ядерної безпеки

Нагадаємо, зараз, попри оголошену окупантами "анексію" Запорізької АЕС, на станції продовжують працювати українські фахівці. За ситуацією на ЗАЕС також спостерігають представники МАГАТЕ, які регулярно звітують про обстріли станції та напружену ситуацію.

МАГАТЕ вже кілька разів закликало РФ вивести свої сили з найбільшої в Європі атомної станції. Гендиректор Агентства Рафаель Гроссі також намагається домовитися про створення зони безпеки на станції.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
ну-ну...
поговоріть...в очі-бельми загляніть (якщо ***** пришкутильгає на зустріч)
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21.12.2022 13:46
+2
Полетит за дененюшкой .
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21.12.2022 13:40
+2
нехай полонію відеречко захопить і лишить в мацкві
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21.12.2022 13:48
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Подсунут в номер отеля, верующих праституток. Растает и не заметит нарушений.
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21.12.2022 13:38 Відповісти
Полетит за дененюшкой .
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21.12.2022 13:40 Відповісти
ну-ну...
поговоріть...в очі-бельми загляніть (якщо ***** пришкутильгає на зустріч)
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21.12.2022 13:46 Відповісти
нехай полонію відеречко захопить і лишить в мацкві
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21.12.2022 13:48 Відповісти
Вот это страшно, когда глава МАГАТЭ - круглый идиот...
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21.12.2022 13:51 Відповісти
Толкус этого...кроме как уступок от себя ничего не добьются...куйлу пох...
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21.12.2022 13:51 Відповісти
пусть у ***** отсосёт ещё разок. .клоун
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21.12.2022 14:05 Відповісти
Недавно взорваныый газопровод в Чувашии чем.. знаменит? Трубы нужного диаметра варили в Харцызске Донецкой области...,а это значит Москва осталась без отопления минимум на 2 месяца. ..🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇨🇦🇦🇺🇦🇮
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21.12.2022 14:05 Відповісти
Причем тут отопление Москвы и инфрастуктура по прокачки газа на импорт. Что у вас в голове, вы что, хмурый долбите до сих пор?
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21.12.2022 18:52 Відповісти
Просто Гросси любит садо-мазо как и Макрон.
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21.12.2022 14:24 Відповісти
Опять за баблом поехал. Класс должность! Приятно накануне рождества.
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21.12.2022 14:50 Відповісти
 
 