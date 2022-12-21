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Ми зобов’язані перерізати логістику ворога на Кримському мосту, - Малюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кримський,міст,керченський

Виконувач обов’язків глави Служби безпеки України Василь Малюк не коментує публічно обставини вибухів на незаконно спорудженому російськими окупантами мосту через Керченську протоку, проте наголошує, що, відповідно до норм міжнародного і національного права, звичаїв ведення війни, а також виходячи з оперативної обстановки, Україна зобов’язана перерізати там логістику ворога.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, норм чинного законодавства України, звичаїв і традицій ведення війни та виходячи з аналізу оперативної обстановки ми просто зобов'язані там перерізати логістику ворогові", - сказав Малюк.

"Водночас сьогодні вам публічно я не можу якимсь чином це прокоментувати та розповісти якісь деталі", - додав він.

"З часом усе стане відомо... Зараз мені цікаво спостерігати за російським псевдослідством: працюють, затримали, наскільки мені відомо, вже 22 своїх громадян, катують, до речі, їх, проводять поліграфічні дослідження. І мені цікаво, на що вони вийдуть, тож спостерігатимемо, а всі деталі, відповідно, ми дізнаємося після нашої перемоги", - підсумував Малюк.

Також читайте: Окупанти заборонили рух вантажівок Керченським мостом

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
але як так?

Боневтик в інтерв'ю західним ЗМІ стверджував що "Ми цей вибух не замовляли - ми тут не до чого"

Чергове підтвердження - чим менше ЗеЄрмаки знають, тим успішніша робота наших ДРГ
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21.12.2022 14:13
+8
Чик і нема мосту.
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21.12.2022 14:05
+7
"Дякую, капітан Очевидність!" (С)
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21.12.2022 14:05
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"Дякую, капітан Очевидність!" (С)
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21.12.2022 14:05 Відповісти
Лише погрози впродовж 10 місяців війни....
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21.12.2022 14:47 Відповісти
Сам придумал или старшие надоумили такую чушь написать?
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21.12.2022 16:01 Відповісти
Чик і нема мосту.
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21.12.2022 14:05 Відповісти
Меньше слов- больше дела!
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21.12.2022 15:10 Відповісти
але як так?

Боневтик в інтерв'ю західним ЗМІ стверджував що "Ми цей вибух не замовляли - ми тут не до чого"

Чергове підтвердження - чим менше ЗеЄрмаки знають, тим успішніша робота наших ДРГ
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21.12.2022 14:13 Відповісти
ну ось, замовлення посипались і малюк Вася палить.
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21.12.2022 14:14 Відповісти
Батько Махно..вы чули..Моцкали зерно крадуть..
Та чув..учора Гитлер и Сралин звонили.. дайте хоч кило капусты..красножопым та беложопым моцкалям..на Сніданок...холера тупа Нищеброди Задрипані.....🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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21.12.2022 14:18 Відповісти
и тебе слава...
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21.12.2022 16:34 Відповісти
Так пошли на операцию хероя баканова! Он и взорвет мост , вместе с собой!
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21.12.2022 14:23 Відповісти
Назовем пустое, заброшенное село в его честь. Хербакан например)))
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21.12.2022 15:22 Відповісти
Карл Маркс еще 150 лет назад сказал.. Мировая революция может произойти только в развитием капитализма в странах Европы..Британия Франция Германия...в ближайшие 50 лет..РабZeя на сегодня..самая отсталая имеррия в Мире...🤣🤣🤣
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21.12.2022 14:29 Відповісти
Ріж,чи треба командним голосом сказати.
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21.12.2022 14:33 Відповісти
Первые рулоны туалетной бумаги в Сссре начали производить летом 1969 года...а казали СССР впереди планеты всей...
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21.12.2022 14:36 Відповісти
А в 1961 году сначала гайнули в космос - нахрена нам на Земле туалетная бумага - нам планеты подавай))))
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21.12.2022 15:24 Відповісти
что они все несут? Из принцыпа, сказал, отметился, сел?
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21.12.2022 14:36 Відповісти
Відосіком будете перерізати чи обіцянкою?
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21.12.2022 14:53 Відповісти
Угу, всі Вам про це пишуть - КРИМСКИЙ міст треба добить
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21.12.2022 14:58 Відповісти
Віддайте владу тим хто спроможній не тільки скиглити і Путін відступить. Бо він в зелених побачів тих, хто тільки спроможній по Оманах відпочивати та гнилий базар вести.
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21.12.2022 14:59 Відповісти
ага. нам тільки виборів чи перевороту не вистачає. справимся чим є.
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21.12.2022 15:01 Відповісти
зеленим лайном ворога закидаєш?
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21.12.2022 15:10 Відповісти
може пізніше, поки плавай собі
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21.12.2022 15:17 Відповісти
Зараз з ОПи ще пару камазів асфальту пригонять, і можна починати "всєх бамбіть"
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21.12.2022 15:08 Відповісти
Чим?
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21.12.2022 16:12 Відповісти
Antibridge'м
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21.12.2022 18:28 Відповісти
 
 