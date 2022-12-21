Мы обязаны перерезать логистику врага на Крымском мосту, - Малюк

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк не комментирует публично обстоятельства взрывов на незаконно сооруженном российскими оккупантами моста через Керченский пролив, однако отмечает, что, согласно нормам международного и национального права, обычаям ведения войны, а также исходя из оперативной обстановки, Украина обязана перерезать там логистику врага.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями и традициями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - сказал Малюк.

"В то же время, сегодня вам публично я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали", - добавил он.

"Со временем все станет известно... Сейчас мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием: работают, задержали, насколько мне известно, уже 22 своих граждан, пытают, кстати, их, проводят полиграфические исследования. И мне интересно, на что они выйдут, поэтому будем наблюдать, а все детали, соответственно, мы узнаем после нашей победы", - подытожил Малюк.

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