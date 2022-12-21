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Мы обязаны перерезать логистику врага на Крымском мосту, - Малюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кримський,міст,керченський

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк не комментирует публично обстоятельства взрывов на незаконно сооруженном российскими оккупантами моста через Керченский пролив, однако отмечает, что, согласно нормам международного и национального права, обычаям ведения войны, а также исходя из оперативной обстановки, Украина обязана перерезать там логистику врага.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями и традициями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - сказал Малюк.

"В то же время, сегодня вам публично я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали", - добавил он.

"Со временем все станет известно... Сейчас мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием: работают, задержали, насколько мне известно, уже 22 своих граждан, пытают, кстати, их, проводят полиграфические исследования. И мне интересно, на что они выйдут, поэтому будем наблюдать, а все детали, соответственно, мы узнаем после нашей победы", - подытожил Малюк.

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Топ комментарии
+15
але як так?

Боневтик в інтерв'ю західним ЗМІ стверджував що "Ми цей вибух не замовляли - ми тут не до чого"

Чергове підтвердження - чим менше ЗеЄрмаки знають, тим успішніша робота наших ДРГ
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21.12.2022 14:13
+8
Чик і нема мосту.
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21.12.2022 14:05
+7
"Дякую, капітан Очевидність!" (С)
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21.12.2022 14:05
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"Дякую, капітан Очевидність!" (С)
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21.12.2022 14:05 Ответить
Лише погрози впродовж 10 місяців війни....
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21.12.2022 14:47 Ответить
Сам придумал или старшие надоумили такую чушь написать?
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21.12.2022 16:01 Ответить
Чик і нема мосту.
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21.12.2022 14:05 Ответить
Меньше слов- больше дела!
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21.12.2022 15:10 Ответить
але як так?

Боневтик в інтерв'ю західним ЗМІ стверджував що "Ми цей вибух не замовляли - ми тут не до чого"

Чергове підтвердження - чим менше ЗеЄрмаки знають, тим успішніша робота наших ДРГ
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21.12.2022 14:13 Ответить
ну ось, замовлення посипались і малюк Вася палить.
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21.12.2022 14:14 Ответить
Батько Махно..вы чули..Моцкали зерно крадуть..
Та чув..учора Гитлер и Сралин звонили.. дайте хоч кило капусты..красножопым та беложопым моцкалям..на Сніданок...холера тупа Нищеброди Задрипані.....🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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21.12.2022 14:18 Ответить
и тебе слава...
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21.12.2022 16:34 Ответить
Так пошли на операцию хероя баканова! Он и взорвет мост , вместе с собой!
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21.12.2022 14:23 Ответить
Назовем пустое, заброшенное село в его честь. Хербакан например)))
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21.12.2022 15:22 Ответить
Карл Маркс еще 150 лет назад сказал.. Мировая революция может произойти только в развитием капитализма в странах Европы..Британия Франция Германия...в ближайшие 50 лет..РабZeя на сегодня..самая отсталая имеррия в Мире...🤣🤣🤣
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21.12.2022 14:29 Ответить
Ріж,чи треба командним голосом сказати.
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21.12.2022 14:33 Ответить
Первые рулоны туалетной бумаги в Сссре начали производить летом 1969 года...а казали СССР впереди планеты всей...
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21.12.2022 14:36 Ответить
А в 1961 году сначала гайнули в космос - нахрена нам на Земле туалетная бумага - нам планеты подавай))))
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21.12.2022 15:24 Ответить
что они все несут? Из принцыпа, сказал, отметился, сел?
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21.12.2022 14:36 Ответить
Відосіком будете перерізати чи обіцянкою?
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21.12.2022 14:53 Ответить
Угу, всі Вам про це пишуть - КРИМСКИЙ міст треба добить
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21.12.2022 14:58 Ответить
Віддайте владу тим хто спроможній не тільки скиглити і Путін відступить. Бо він в зелених побачів тих, хто тільки спроможній по Оманах відпочивати та гнилий базар вести.
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21.12.2022 14:59 Ответить
ага. нам тільки виборів чи перевороту не вистачає. справимся чим є.
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21.12.2022 15:01 Ответить
зеленим лайном ворога закидаєш?
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21.12.2022 15:10 Ответить
може пізніше, поки плавай собі
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21.12.2022 15:17 Ответить
Зараз з ОПи ще пару камазів асфальту пригонять, і можна починати "всєх бамбіть"
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21.12.2022 15:08 Ответить
Чим?
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21.12.2022 16:12 Ответить
Antibridge'м
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21.12.2022 18:28 Ответить
 
 