Мы обязаны перерезать логистику врага на Крымском мосту, - Малюк
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Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк не комментирует публично обстоятельства взрывов на незаконно сооруженном российскими оккупантами моста через Керченский пролив, однако отмечает, что, согласно нормам международного и национального права, обычаям ведения войны, а также исходя из оперативной обстановки, Украина обязана перерезать там логистику врага.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Крымский мост. В соответствии с нормами международного права, нормами действующего законодательства Украины, обычаями и традициями ведения войны и исходя из анализа оперативной обстановки мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - сказал Малюк.
"В то же время, сегодня вам публично я не могу каким-то образом это прокомментировать и рассказать какие-то детали", - добавил он.
"Со временем все станет известно... Сейчас мне интересно наблюдать за российским псевдоследствием: работают, задержали, насколько мне известно, уже 22 своих граждан, пытают, кстати, их, проводят полиграфические исследования. И мне интересно, на что они выйдут, поэтому будем наблюдать, а все детали, соответственно, мы узнаем после нашей победы", - подытожил Малюк.
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Та чув..учора Гитлер и Сралин звонили.. дайте хоч кило капусты..красножопым та беложопым моцкалям..на Сніданок...холера тупа Нищеброди Задрипані.....🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱