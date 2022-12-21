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Новини За кордоном
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Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трейсі

Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час голосування призначення Трейсі підтримала переважна більшість сенаторів. Її кандидатуру висунув президент США Джо Байден.

Зазначимо, що Трейсі зараз обіймає посаду посла США у Вірменії. Вона стане першою жінкою, яка очолить американське дипломатичне представництво у Росії.

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Автор: Роман Свиридович
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держись, дівка, навколо одні гниди
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21.12.2022 20:01 Відповісти
Оце попала! В лігво орків. Мабуть їй треба нашого Котигорошка прислати приглядати.
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21.12.2022 20:06 Відповісти
Зачем? Отправляете человека в чумной барак
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21.12.2022 20:11 Відповісти
Зачем России посол? Её могут взять в заложники.
Надо отправить дворника/охранника, который и при оружии,
и с носака надаёт, и обматерит как положено.
Посол - это слишком много чести.
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21.12.2022 20:57 Відповісти
Кандидатуру посла надо ещё согласовать и получить
согласие.
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21.12.2022 23:15 Відповісти
 
 