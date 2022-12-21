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Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час голосування призначення Трейсі підтримала переважна більшість сенаторів. Її кандидатуру висунув президент США Джо Байден.
Зазначимо, що Трейсі зараз обіймає посаду посла США у Вірменії. Вона стане першою жінкою, яка очолить американське дипломатичне представництво у Росії.
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Надо отправить дворника/охранника, который и при оружии,
и с носака надаёт, и обматерит как положено.
Посол - это слишком много чести.
согласие.