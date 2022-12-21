УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5543 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
9 623 36
війна (56641) Крим (12757) Ходжес (139)

Україна звільнить Крим до кінця серпня 2023 року, - Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым

Окупований Крим буде звільнено до кінця майбутнього літа. Для цього не обов’язково кидати танки на штурм Перекопу.

Такий прогноз зробив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес під час зустрічі в "Атлантичній раді" у Вашингтоні 20 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На його думку, щоб витіснити російські війська із Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для збройних сил РФ, каже Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходжес сумнівається у спроможності РФ повторно наступати у лютому

За його словами, "Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS, вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму, і це зробило б півострів непридатним для перебування російських збройних сил".

Про те, що Україна потребує ATACMS, говорять місяцями, але їх досі нема.

Як вважає американський генерал, причина у тому, що "Надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо. І що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби".

Цю думку про причини зволікання з потужною наступальною зброєю для України поділяють і інші експерти, які виступали на дискусії "Атлантичної ради".

Також читайте: Крим стає пасткою для РФ, - Ходжес

Як вважає Ходжес, "Білий дім повинен сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла. 10 місяців триває війна, а Білий дім ніяк не може подолати цей останній маленький бар’єр і сказати: "Ми зробимо все, щоб Україна перемогла". Якби вони це сказали, то всі розмови про те, скільки і якої зброї давати, не були б навіть предметом для дискусії".

"Я думаю, що Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія", - підкреслив генерал Ходжес.

За його словами, допоки Росія контролює Крим, маючи там військові бази, - півострів залишатиметься майданчиком для початку нової війни. "Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту", - вважає Ходжес.

"Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року", - заявив, підсумовуючи дискусію, Бен Ходжес. І додав: сьогодні він ще більш впевнений у своєму прогнозі, ніж місяць тому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розвідувальний батальйон з окупованого Криму відмовився воювати проти України, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
криси втечуть самі. Багато просто втоне
показати весь коментар
21.12.2022 21:02
+11
Хотілось-би....
Чому гучні заяви завжди роблять "фахівці" у відставці, або з приставкою "екс"?
показати весь коментар
21.12.2022 21:06
+7
Пане Ходжес все залежить від того яку зброю союзники готові нам виділити, з одного боку якщо давати все що нам потрібно через місяць війна закінчиться, якщо давати як зараз то воювати нам ще роками.
показати весь коментар
21.12.2022 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
криси втечуть самі. Багато просто втоне
показати весь коментар
21.12.2022 21:02 Відповісти
Пане Ходжес все залежить від того яку зброю союзники готові нам виділити, з одного боку якщо давати все що нам потрібно через місяць війна закінчиться, якщо давати як зараз то воювати нам ще роками.
показати весь коментар
21.12.2022 21:05 Відповісти
Хотілось-би....
Чому гучні заяви завжди роблять "фахівці" у відставці, або з приставкою "екс"?
показати весь коментар
21.12.2022 21:06 Відповісти
нормальний тіп цей Ходжес.......
показати весь коментар
21.12.2022 21:08 Відповісти
ЗСУ та Українці вже і атомної бімби від путлєра не бояться.
показати весь коментар
21.12.2022 21:10 Відповісти
Особливо ті , що з Польщі коментарі пишуть ((
показати весь коментар
21.12.2022 21:51 Відповісти
Не переживайте, я вже завтра буду у Львові - до 8 січня.
показати весь коментар
21.12.2022 23:00 Відповісти
А чому мені за когось переживати ? Ви своїм життям живете , мого у борг не просите Просто у конкретному тексті " не бояться " фраза не зовсім доречна (( Не боятися ядерного удару може тільки повний дурень , бо він не розуміє що це таке і як його потім розхльобувати ; головне щоб цей страх не переріс у паніку ((
показати весь коментар
22.12.2022 00:23 Відповісти
Дирявому флоту приготуватись до ривка під воду в рідній гавані , по традиції
показати весь коментар
21.12.2022 21:10 Відповісти
Але дощ із каміння тим зрадникам на десятиріччя гарантований.
показати весь коментар
21.12.2022 21:15 Відповісти
Пффф! Хоч я і не генерал, але казала майже те ж саме.

Що наші можуть у Крим і не заходити, щоб його звільнити.
показати весь коментар
21.12.2022 21:17 Відповісти
Якою ціною.
показати весь коментар
21.12.2022 21:17 Відповісти
Байдену не нужен Крым
показати весь коментар
21.12.2022 21:28 Відповісти
Крим це Україна був і буде
а кацапам достатньо і магадана із чукоткою
кацапи то виродки
показати весь коментар
21.12.2022 21:36 Відповісти
А що йому потрібно?
показати весь коментар
21.12.2022 21:36 Відповісти
Нах, кацап.
показати весь коментар
21.12.2022 21:59 Відповісти
Щось змістився у Ходжеса прогноз - було "до літа 2023", тепер вже до "кінця літа"...
показати весь коментар
21.12.2022 21:32 Відповісти
ключевое слово - лето
показати весь коментар
21.12.2022 21:51 Відповісти
Прогнози справа невдячна у любій галузі діяльності , які прогнози не роби - однаково будуть незадоволені .
показати весь коментар
21.12.2022 21:53 Відповісти
Це добре. Яке населення України буде через рік після війни? Мільйонів так 20 чи менше?
показати весь коментар
21.12.2022 21:51 Відповісти
На каазлабаде, то уж точно 40
показати весь коментар
21.12.2022 21:52 Відповісти
Тобі цікавитися потрібно польським .
показати весь коментар
21.12.2022 21:55 Відповісти
Та вже чули ваші прогнози, що Україна протримається 3 доби. Досить вже.
показати весь коментар
21.12.2022 22:01 Відповісти
То був прогноз до зради Зелі. А він не збіг.
показати весь коментар
22.12.2022 11:17 Відповісти
это он говорил, если не ошибаюсь, что мы победим кацапов до конца апреля 2022
показати весь коментар
21.12.2022 22:04 Відповісти
Рашисты капитулируют как только нефть упадет ниже $20. Только тогда ***** не сможет ни закупать военную технику по всему миру ни платить наемникам. Именно поетому сейчас важно уничтожать нефте/газопроводы и пути сообщения в центральной рашке.
показати весь коментар
21.12.2022 22:19 Відповісти
Цим прогнозистам сама Ванга позаздрить такі вони спритні
показати весь коментар
21.12.2022 22:25 Відповісти
Чесно кажучи якщо нам вдасться до кінця літа знищити сухопутний коридор до Криму, то це буде фантастика, але це дасться дуже дорогою ціною 🤔
показати весь коментар
21.12.2022 22:30 Відповісти
Так пусть Америка даст Атакмс и Томагавки. И ВСУ за 2 мес сделают жизнь в крыму для рашкинских захватчиков полностью невыносимой и они сбегут от туда так-же как из Херсона. И таким-же образом Украина освободит остальную территорию:полностью блокируя логистику орков и возможность поставлять оружие,примпасы и пушечное мясо. Вопрос только в необходимом количестве дальнобойной артилерии и тактических ракет
показати весь коментар
21.12.2022 22:33 Відповісти
Цього не станеться. Президентські "вибори" очікуються в неділю, 17 березня 2024 року. До цього часу всі ресурси ********** - людські, фінансові та матеріальні - будуть інтенсивно спалюватись для того щоб переконати кацапів в "вялічії *****". Але в цей час відбудеться суттєвий розрив економічних звязків ********** з цивілізованим світом, який зараз інтенсивно переозброюється. На кінець 24 року ********* матиме увесь букет - залізну завісу, 300 тисяч вбитих, півтора мільйони інвалідів, економічний провал в усіх галузях і санкції.
показати весь коментар
21.12.2022 22:50 Відповісти
Здається попередній прогноз був раніше.
показати весь коментар
21.12.2022 23:36 Відповісти
Крымчане, туристы заждались уже, гоните ***********, с него бизнеса ноль, один мрак и разруха.
показати весь коментар
21.12.2022 23:41 Відповісти
І хай так трапиться!
показати весь коментар
22.12.2022 00:38 Відповісти
Ходжес зробив помилку в оцінку Зелі зараз, а ми ще раніше на виборах президента.
показати весь коментар
22.12.2022 11:14 Відповісти
 
 