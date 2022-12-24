УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря
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Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.
Про це домовилися Глава УГКЦ Святослав та Митрополит Київським і всієї України ПЦУ Епіфаній, йдеться у повідомленні на сайті УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.
24 грудня 2022 року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції – Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань.
Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.
На звершення зустрічі Предстоятелі обмінялися різдвяними вітаннями та подарунками.
У спілкуванні також взяли участь архиєпископ Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків, та митрофорний протоієрей Олекса Петрів, керівник Департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
60% голосує за 25 грудня
так званий "юліанській календар" це навіть не середіньовіччя,а значно старше, він був заапроваджений, ще за 45 років до Нової ери (в християн до Різдва ГНІХ) - вам не видається що це ну дуже не точний календар ???
Вікіпедія: "Юліанський або юліянський календар запроваджений з 1 січня 45 р. до н. е. Юлієм Цезарем наприкінці 46 р. до н. е. За юліанським календарем тривалість року складає 365¼ діб, де чверть доби враховується високосним роком кожен четвертий рік.
На зміну юліанському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний григоріанський календар.
В Україні відлік діб за юліанським календарем називається календарем за старим стилем, а на григоріанський календар Українська Народна Республіка перейшла в 1918 році.
Юліанський календар використовується сімома з шістнадцяти автокефальних Східних православних церков, а саме Єрусалимським патріархатом, Російською, Сербською, Грузинською, Польською православними церквами, Православною церквою України й Охридською архієпископією. З Східних католицьких церков використовується Українською (за винятком парафій української діаспори) та Російською греко-католицькими церквами, а також анабаптистами.[1] "
Сподіваюсь буде результат.
Не правильносвяткувати Різдво разом з рашистами.
Світ живе за Григоріанським календарем. Це попи в совдепії не перейшли на Григоріанський календар бо його створив католик папа римський Григорій XIII оце і є причина чого православні попи святкують Різдво 7 січня. Григоріанський календар запроваджений 4 жовтня 1582 року, пройшло 440 років, за тиждень 2023 рік, а попи в Києві досі живуть за середньовічним календарем. Правда чомусь живуть вони не за середньовічними стандартами а користуються всіма благами ******** цивілізації.
Зараз новоюліанський календар використовують дев'ять з шістнадцяти помісних автокефальних Східних православних церков, зокрема Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини. Також його використовують три з двадцяти трьох східно-католицьких церков, а саме Болгарська греко-католицька церква, Греко-візантійська католицька церква та Румунська греко-католицька церква.
Ось що про це пише українська вікпедія : "Григоріа́нський (григоріянський) календа́р - календар, запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт. Григоріанський календар розроблено на заміну юліанського - окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного 100-го та кожного 400-го років для більш точної передачі тривалості року - періоду оберту Землі навколо Сонця. Статус стандарту григоріанського календаря затверджено ISO 8601[1]. Від часу виникнення григоріанського календаря ідею його різко відкинули представники тогочасного православного кліру. Водночас після Берестейської унії він поступово поширився на Правобережній Україні та був там поширений до Полоцького собору 1839 року. Водночас він зберігався на тих західноукраїнських землях, які входили до складу держав, де обов'язковим було використання григоріанського календаря (Польща, Австрія). В більшій частині України (тій, що належала на той час Російської імперії і де утворили УНР) до відліку за григоріанським календарем перейшли у 1918 році[2], і його дати в перехідний період називали за новим стилем."
УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
ВРЦіРО
Христиа́нство (от греч. Χριστός - «Пома́занник», «Месси́я») - мировая религия, возникшая около 33 года в Палестине вокруг жизни и учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете
А вони святкують 25 грудня, і мати-церква Константинопольський патріархат теж, і румуни, і болгари, кіпріоти, олександрійський, антіохійський патріархат.
7 січня святкують тільки ті, що були під кацапами або у сфері їхнього впливу:
українці, білоруси, грузини, серби і Єрусалимський патріархат.
а в Казахстані немає Казахської церкви - є рпц
греко-католики теж мають православний обряд, але вони - католики, бо мають католицьке віровчення
так само і вірмени - монофізити, тобто, їхнє вчення (так само у коптів і єфіопців) єретичне, засуджене 4-м Вселенським собором у Халкидоні 451 року
вірмени, до речі, на відміну від коптів, не називають себе православними
офіційні назви нехалкідонських церков: Вірменська апостольська церква, Коптська православна церква Александрії, Ефіопська православна церква та инші
А потрібно говорити - РІЗДВО І НОВИЙ РІК . Послідовність у них досі комуняцкая 😃
Різдво - головне християнське свято . І дерево РІЗДВЯНЕ, і Санта Клаус - Святой Миколай - теж хрістіанский персонаж .
А Новий рік - проста констатація чисел для салата оливье
Якщо Різдво -25 грудня, то піст держать , а 25 вже едять і пьють багато. А потім гуляють Новий рік.
Якщо Різдво - 7 січня, то піст нарушають у Новий рік- пьють , гуляють у піст. Тому мабудь Господь і наказуе совкових негідників усіма негараздами і життям у концлагере раши.
НАРЕШТI ! РАЗОМ ЗI ВСIМ СВIТОМ !
а то зараз бiльшiсть готується до Рiздва пиками в відрах з олів'є )