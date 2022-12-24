УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря

Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.

Про це домовилися Глава УГКЦ Святослав та Митрополит Київським і всієї України ПЦУ Епіфаній, йдеться у повідомленні на сайті УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

24 грудня 2022 року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції – Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань.

Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.

На звершення зустрічі Предстоятелі обмінялися різдвяними вітаннями та подарунками.

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У спілкуванні також взяли участь архиєпископ Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків, та митрофорний протоієрей Олекса Петрів, керівник Департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні.