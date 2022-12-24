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календар (35) Різдво (227) УГКЦ (100) ПЦУ (778)

УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

святослав,епіфаній

Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.

Про це домовилися Глава УГКЦ Святослав та Митрополит Київським і всієї України ПЦУ Епіфаній, йдеться у повідомленні на сайті УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

24 грудня 2022 року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції – Митрополичому домі, що на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом. ВIДЕО

Підсумовуючи прожитий рік, сторони обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних й державно-церковних взаємовідносинах в Україні, триваючу російську агресію проти нашої держави, перспективи розвитку України в післявоєнний час та низку інших актуальних питань.

Особливу увагу предстоятелі Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.

На звершення зустрічі Предстоятелі обмінялися різдвяними вітаннями та подарунками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня через 10 років, - Епіфаній

У спілкуванні також взяли участь архиєпископ Євстратій, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків, та митрофорний протоієрей Олекса Петрів, керівник Департаменту зовнішніх зв’язків УГКЦ в Україні.
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Топ коментарі
+28
Вже час прийти до одного знаменника.
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24.12.2022 23:20
+17
Це добре.
Сподіваюсь буде результат.
Не правильносвяткувати Різдво разом з рашистами.
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24.12.2022 23:30
+13
Давно пора!
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24.12.2022 23:37
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24.12.2022 23:18 Відповісти
Вже час прийти до одного знаменника.
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24.12.2022 23:20 Відповісти
наразі триває голосування в Дії стосовно дати святкування Різдва Христового в Україні
60% голосує за 25 грудня
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25.12.2022 01:29 Відповісти
УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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25.12.2022 03:24 Відповісти
Т.зв. "новоюліанський" календар придумано тими, хто хоче щоб було "не як у нормальних людей". Точність його практично така сама, як і григоріанського, а обрахування складніше. Це з того самого гівняного мішка, що і ширина залізничної колії - не така, як в сусідніх країнах, "чтоби нє єзділі тут всякіє".
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25.12.2022 06:56 Відповісти
ви не праві тут апсолютно !!! ******* наука, називається астрономія, з допомогою ********* обладнання, в тому числі розміщеного в космосі, здана порахувати переіод обертання планети Земля навколо своє зірки Сонця (носить назву - астрономічний рік, або в народі просто - рік) з точністю до 1 секунди !!!
так званий "юліанській календар" це навіть не середіньовіччя,а значно старше, він був заапроваджений, ще за 45 років до Нової ери (в християн до Різдва ГНІХ) - вам не видається що це ну дуже не точний календар ???

Вікіпедія: "Юліанський або юліянський календар запроваджений з 1 січня 45 р. до н. е. Юлієм Цезарем наприкінці 46 р. до н. е. За юліанським календарем тривалість року складає 365¼ діб, де чверть доби враховується високосним роком кожен четвертий рік.

На зміну юліанському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний григоріанський календар.

В Україні відлік діб за юліанським календарем називається календарем за старим стилем, а на григоріанський календар Українська Народна Республіка перейшла в 1918 році.

Юліанський календар використовується сімома з шістнадцяти автокефальних Східних православних церков, а саме Єрусалимським патріархатом, Російською, Сербською, Грузинською, Польською православними церквами, Православною церквою України й Охридською архієпископією. З Східних католицьких церков використовується Українською (за винятком парафій української діаспори) та Російською греко-католицькими церквами, а також анабаптистами.[1] "
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25.12.2022 07:27 Відповісти
по вашому християнам в Україні, Грузії, Вірменії, на бяларусі, на мацковії, нормально у переддень Нового року, на Новий рік, який усі чомусь святкують за новим григоріальським/новоюліанським календарем, вживати алкоголь у непомірних дозах, їсти мʼясне, веселитися, жартувати коли у них останній тиждень Різвʼяного посту ???
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25.12.2022 07:33 Відповісти
на мацковії "новий год" (як і "9мая"- міфічний день, міфічної "побіди" у міфічний, придуманій червоними комуняками, "вов" ) - два очень большіх праздніка !!! на нг кацапи безпобудно бухають, приктично 2 тижні - з 25 грудня до 6 січня !!! а Різдво, Великдень, інші великі християнські свята на мацковії, пересічні москалики-кацапи, практично не святкують ... інформація у мене за 2010-12 рр., не думаю що зараз там щось суттєво змінилося ...
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25.12.2022 07:57 Відповісти
Це добре.
Сподіваюсь буде результат.
Не правильносвяткувати Різдво разом з рашистами.
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24.12.2022 23:30 Відповісти
Трохи не так. Не кацапи почали св'яткувати Різдво за Юліанським календарем. Коли Украхна св' яткувала Різдво 7 січня, кацапи бкли дикими язичниками. В принципі ними вони і залишились. Тому не ми їх мавпуємо, а вони крадуть у нас. В тому числі і юліанський календар.
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24.12.2022 23:47 Відповісти
Від своєї бабусі мені дістався календар православних свят, виданий типографією Києво-Печерської Лаври у 1903 році. Там дата Різдва 25 грудня.
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25.12.2022 00:14 Відповісти
Усе правильно показує той календар. Тільки у російській імперіі календар був юліанський. Тобто, 25 грудня по юліаньскому-дорівнює 7 січню по григоріанському( або новоюліанському) яким користується більшість країн світу.
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25.12.2022 01:29 Відповісти
Російська імперія віддала Богові душу разом з Юліанським календарем.
Світ живе за Григоріанським календарем. Це попи в совдепії не перейшли на Григоріанський календар бо його створив католик папа римський Григорій XIII оце і є причина чого православні попи святкують Різдво 7 січня. Григоріанський календар запроваджений 4 жовтня 1582 року, пройшло 440 років, за тиждень 2023 рік, а попи в Києві досі живуть за середньовічним календарем. Правда чомусь живуть вони не за середньовічними стандартами а користуються всіма благами ******** цивілізації.
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25.12.2022 03:10 Відповісти
Світове православ'я користується не григоріанським, а новоюліанським календарем.
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25.12.2022 11:35 Відповісти
У травні 1923 року у Вселенському патріархаті в Константинополі відбувся собор православних східних церков, скликаний вселенським патріархом Мелетієм IV. На ньому було обговорено календарне питання і прийнято рішення про реформу: відмовились від юліанського календаря і перейшли на новоюліанський календар, який співпадає з григоріанським.

Зараз новоюліанський календар використовують дев'ять з шістнадцяти помісних автокефальних Східних православних церков, зокрема Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини. Також його використовують три з двадцяти трьох східно-католицьких церков, а саме Болгарська греко-католицька церква, Греко-візантійська католицька церква та Румунська греко-католицька церква.
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26.12.2022 17:04 Відповісти
За обома календарями Різдво 25 грудня, просто ви влізли в тему, хоч і не складну, але вище за ваше розуміння.
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25.12.2022 01:31 Відповісти
уся справа в тому що цей юліанській календар дикій анахронізм !!! усі ми в святському житті, вже більше 100 років, як і увесь цивілізований, західний світ, користуємося, новим григоріанським календарем !!! то чому в українських Церквах має бути по іншому ???
Ось що про це пише українська вікпедія : "Григоріа́нський (григоріянський) календа́р - календар, запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт. Григоріанський календар розроблено на заміну юліанського - окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного 100-го та кожного 400-го років для більш точної передачі тривалості року - періоду оберту Землі навколо Сонця. Статус стандарту григоріанського календаря затверджено ISO 8601[1]. Від часу виникнення григоріанського календаря ідею його різко відкинули представники тогочасного православного кліру. Водночас після Берестейської унії він поступово поширився на Правобережній Україні та був там поширений до Полоцького собору 1839 року. Водночас він зберігався на тих західноукраїнських землях, які входили до складу держав, де обов'язковим було використання григоріанського календаря (Польща, Австрія). В більшій частині України (тій, що належала на той час Російської імперії і де утворили УНР) до відліку за григоріанським календарем перейшли у 1918 році[2], і його дати в перехідний період називали за новим стилем."
УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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25.12.2022 03:32 Відповісти
Ви не розумієте сакрального значення саме українських традицій в Українській церкві. Саме ці традиції попри все зберегли українську ідентичність. В не розумієте, що оця традиція - це частина України, яку ми знаємо. Знаєте, доки українська діаспора має українську ідентичність? Справднб українську, а не маринарко-шароварську? Доти, доки дотримується саме українських, в тому числі і церковних традицій. Спочатку "яка різниця, коли св'яткувати Різдво" плавно переходить у "яка ріщниця, до якої церкви ходити". А потім маринарки і гаровар стають атрибутом наерщац-шоу, де танцюють начебт коломийку, вюа насправді суміш гопака, аркану, козачка і ще бозна чого, але точно не коломийки. Єдність і нещламність євреїв обумовлена тим, що вони зберігають ідентичність незважаючи на умови і не підлаштовуючись під моду і обставини.
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25.12.2022 12:18 Відповісти
Давно пора!
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24.12.2022 23:37 Відповісти
Як довго чіхаєтеся((Вже сьогодні мали б святкувати з усім світом,а ви лиш радитеся(((
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24.12.2022 23:54 Відповісти
Треба розвивати й надалі нашу Всеукраїнську раду церков.

ВРЦіРО
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25.12.2022 00:05 Відповісти
Ні-ні.. тільки православне Різдво.. яке майже тисячу років мої прадіди саяткували.. а ви як хочете.. чи як можете.. або не можете..
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25.12.2022 00:56 Відповісти
Еой. Даже не знаю що там Ваши прадіди святкували - мабудь Рамадан

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25.12.2022 00:59 Відповісти
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25.12.2022 01:00 Відповісти
Мабуть Рамадану ще й не було..
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25.12.2022 01:03 Відповісти
ІСЛАМ молодше християнства на 500 років.

Христиа́нство (от греч. Χριστός - «Пома́занник», «Месси́я») - мировая религия, возникшая около 33 года в Палестине вокруг жизни и учения Иисуса Христа, описанных в Новом Завете
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25.12.2022 01:10 Відповісти
Добре...а зараз математична задачка за другий клас..
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25.12.2022 01:13 Відповісти
Що ви з тролем спілкуєтесь?
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25.12.2022 03:27 Відповісти
Занадто щирий Українець тебе лишь бы в лужу пёрднуть!
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25.12.2022 01:01 Відповісти
А у греків, які стали християнами ще в першому столітті, Різдво православне?
А вони святкують 25 грудня, і мати-церква Константинопольський патріархат теж, і румуни, і болгари, кіпріоти, олександрійський, антіохійський патріархат.
7 січня святкують тільки ті, що були під кацапами або у сфері їхнього впливу:
українці, білоруси, грузини, серби і Єрусалимський патріархат.
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25.12.2022 01:37 Відповісти
вірмени також. І в Казахстані.
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25.12.2022 02:06 Відповісти
вірмени не православні - монофізити
а в Казахстані немає Казахської церкви - є рпц
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25.12.2022 02:22 Відповісти
Вірменська апостольська церква прийняла візантійський обряд богослужіння, тобто православний обряд. Вірменська апостольська церква є центральним релігійним органом як для вірменського православного населення Вірменії, так і для вірменських православних громад у всьому світі.
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25.12.2022 03:51 Відповісти
віра визначається не обрядом, а віровченням
греко-католики теж мають православний обряд, але вони - католики, бо мають католицьке віровчення
так само і вірмени - монофізити, тобто, їхнє вчення (так само у коптів і єфіопців) єретичне, засуджене 4-м Вселенським собором у Халкидоні 451 року
вірмени, до речі, на відміну від коптів, не називають себе православними
офіційні назви нехалкідонських церков: Вірменська апостольська церква, Коптська православна церква Александрії, Ефіопська православна церква та инші
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25.12.2022 21:22 Відповісти
А давай, православних будемо на багатті палити...
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25.12.2022 02:30 Відповісти
Україна - Православна Держава...
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25.12.2022 02:31 Відповісти
не зовсім вірно !!! Україна Християнська країна, в якій релігія (церква) відділена від держави !!! окрім багатьох гілок християнства українці також сповідують іудаїзм, іслам (магометаство), тощо !!!
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25.12.2022 03:37 Відповісти
не бреши... багато Ми можемо розповідати як усіх любимо і цінуємо, але розуміємо - абсолютно більша кількість Нас - Православні Українці.. зараз це намагаються зламати за роки, а раніше - за сторіччя...
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25.12.2022 03:54 Відповісти
Перепрошую-громадяни України, а не українці. (це далеко не одне і те ж). Вуйку не ************, але ви такий вуйко як я мошко.
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25.12.2022 10:10 Відповісти
прошу пані, скажіть мені будь-ласка, що, де і коли я, по вашому збрехав ???
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25.12.2022 11:02 Відповісти
а чого різдво Христове святкують в один день - коли родився Ісус,а не менш важливе свято - світле Христове Воскресіння кожен рік в різні дні ? московські попи брешуть і привязані до лунного карго культу людоненависництва.
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25.12.2022 05:01 Відповісти
Можна бути щирим і в той же час бовдуром! Бо тільки телепень, прочитавши попередні репліки, так нічого і не зрозуміє!
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25.12.2022 07:27 Відповісти
прям такий як ти?? точно не такий..
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25.12.2022 01:05 Відповісти
Занадто щирий Українець ,пiшов геть ********** тролль!
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28.12.2022 18:44 Відповісти
Слухаю блогеров і політ технологов І У ВСІХ ОДНАКОВА ПОМИЛКА - вони говорять в такій послідовності - НОВИЙ РІК І РІЗДВО .

А потрібно говорити - РІЗДВО І НОВИЙ РІК . Послідовність у них досі комуняцкая 😃

Різдво - головне християнське свято . І дерево РІЗДВЯНЕ, і Санта Клаус - Святой Миколай - теж хрістіанский персонаж .
А Новий рік - проста констатація чисел для салата оливье
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25.12.2022 01:05 Відповісти
Та і салат цей не їхній. Популярний в країнах колишнього СРСР салат, який вважається святковим і традиційним новорічним. Назву дістав на честь свого творця, шеф-кухаря Люсьєна Олів'є, який тримав у Москві на початку 60-х років XIX століття ресторан паризької кухні «Ермітаж».
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25.12.2022 10:02 Відповісти
Не повинно бути в Україні серед православних різних дат святкування Різдва та інших релігійних свят. Це роз'єднує. Потрібно усім перейти на Новоюліанський календар. секту без Томосу УПЦ МП потрібно заборонити в Україні (доказів у СБУ вже достатньо щоб це зробити). ну або менш радикальний спосіб - це зобов'язати їх перейменуватися в РПЦ в Україні як це зазначено в законі, прийнятому у 2018-му році. а то ті сектанти через продажний суд назвали себе УПЦ і не виконали закон. не може судове рішення бути вищим за закон. навпаки, суди приймають свої рішення, керуючись законами, прийнятими ВРУ. і коли їх зобов'яжуть перейменуватися, то парафії самі будуть переходити до ПЦУ.
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25.12.2022 01:32 Відповісти
апсолютно вірно !!! УГКЦ і ПЦУ, як і більшість українців мають святкувати Різдво ГНІХ 25 грудня за григоріанським/новоюліанським карендарем !!! кацапські фсб/кгб попи-3.14дераси з кацапської фсб секти без томосу (упц мп -рпц) нехай святкують собі коли хочуть, як їм взагалі радив святкувати "різдво" 22 квітня, адже саме тоді народився їхній "божок" і посумісництву нейросифілітік, агент німецької розвідки вофка ульянов (членін) !!!
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25.12.2022 03:22 Відповісти
ще е момент про котрий журналисті мовчать - ЦЕ ТРАДІЦІЙНИЙ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ.

Якщо Різдво -25 грудня, то піст держать , а 25 вже едять і пьють багато. А потім гуляють Новий рік.

Якщо Різдво - 7 січня, то піст нарушають у Новий рік- пьють , гуляють у піст. Тому мабудь Господь і наказуе совкових негідників усіма негараздами і життям у концлагере раши.
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25.12.2022 04:12 Відповісти
Так саме тому кацапи (бальшевікі) і запровадили знову в церквах юліянський календар - щоб ще раз надсміятись над християнством і примусити порушувати християнські обряди.
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25.12.2022 07:05 Відповісти
У місті Іллічівськ ПЦУ святкує Різдво Христого сьогодні.
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25.12.2022 07:58 Відповісти
25 грудня - день зимового сонцестояння. З цього дня сонце починає вище підійматися над горизонтом, збільшуючи світловий день. Це астрономічне явище символічно прив'язане до різдва Христового, до народження Бога. А хіба сонце не є тим джерелом, що дає нам світло і тепло? І чи можемо ми беззахистими очима дивиитися на нього? Я не закликаю змінити вірування у Бога іншими образами, але, як співав Стінг, "ніщо не подібне Сонцю". І церковні календарі тут ні до чого - природні явища відзначали і до появи церков.
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25.12.2022 08:04 Відповісти
Надто довго розмірковують чи вилізти з болота і стати поряд з логікою і всім цивілізованим світом. Зате "обрані" працюють і десь на днях таємно проводять свій обряд в місці сили в Україні.сатана не спить. Хрестос народився!
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25.12.2022 10:07 Відповісти
.
НАРЕШТI ! РАЗОМ ЗI ВСIМ СВIТОМ !

а то зараз бiльшiсть готується до Рiздва пиками в відрах з олів'є )
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04.01.2023 22:42 Відповісти
 
 