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Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Повітряні сили ЗСУ напередодні Різдва за григоріанським календарем повідомили, що зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряні сили вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться у дописі.
Напередодні Різдва проєкт Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, "відстежує" пересування об'єкта Santa1. Повітряні Сили ЗСУ опублікувало скріншот мапи, на якому над Україною зображено Санту на оленях.
Топ коментарі
+28 Myko
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+25 Ihor Demkiv 98d868d7
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https://ua.korrespondent.net/ukraine/4547216-u-rf-pomer-hendyrektor-kompanii-vyrobnyka-raketonosiiv
Цеж про Санту -- тобто повинно бути весело й бадьоро !
Нехай Вас Бог охороняє .
Ти пам'ятаєш, Крадії Різдва
В кіношній, приказковій зафільмовці
Тепер про них забули на раз-два
В антигероях нині лихомовці
По парі з вуст - то менше пів-біди
Аж випали осатанілі дії
Де біс побрав лютневі холоди
Так лихомовці стали лиходії
Повишкірили все гниле єство
Крилатим дав напучення ракетам
Тепло забрати, світло і … Різдво
І прапори зірвати зі штакетів
Катма у мови підметів… русня
Антинарод. Свідомості руїна
Ми ж на Різдво, хоч нарізно - сім'я
Гуртом збира ялинку Україна
Там кавунову чепурить Херсон
Своя огрядно-горда є у Бахмуті
Батьки на фронті. Діти бачать сон
Про перемоги задля них здобуті
Про світ, у котрому мирнії дива
Їм шансу не лишають на злодійства
І де на іспит - Крадії Різдва
Як най, найнепромовне лиходійство
24.12.2022 Slava Varda (c)
"Ірод надалі бомбить без упину Назарет і Вифлеєм
Ще й каже: "По мирних жителях ми взагалі не б'єм..."
А пастушки-еменесники все розгрібають завали.
Чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали.
У Вифлеємі із-під руїни розбомленого хліва
Немовля дістають живісіньке! Мати також жива!
Вони у пелюшку піксельну загортають Людське Дитя.
Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя.
Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон МНС.
І дихає парою на немовля кошлатий службовий пес.
Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені.
Коні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайні в Гостомелі...
Аж ось, обличчя втопивши у бородах - чи то молоді, чи старі,
У камуфляжі й масивних брониках приходять Тріє Царі.
Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими:
"Потрібна евакуація! Потрібна група підкріплення!"
Клубочиться над Палестиною волога груднева ніч.
І дуже хочеться вірити, що їхній почують клич.
Гряде небеснеє воїнство!? Хор ангелів гряне з небес?
Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон МНС..."