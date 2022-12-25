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Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

санта

Повітряні сили ЗСУ напередодні Різдва за григоріанським календарем повідомили, що зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться у дописі.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною 01

Напередодні Різдва проєкт Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, "відстежує" пересування об'єкта Santa1. Повітряні Сили ЗСУ опублікувало скріншот мапи, на якому над Україною зображено Санту на оленях.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
У Санкт-Петербурзі передчасно, трагічно обірвалося життя гендиректора компанії, яка виробляла підводні човни-носії для Калібрів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4547216-u-rf-pomer-hendyrektor-kompanii-vyrobnyka-raketonosiiv
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25.12.2022 00:18
+25
надіюсь обєкт санта 1 привезе мішок бавовни на білоруські аеродроми...
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25.12.2022 00:10
+23
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25.12.2022 00:38
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25.12.2022 00:09 Відповісти
надіюсь обєкт санта 1 привезе мішок бавовни на білоруські аеродроми...
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25.12.2022 00:10 Відповісти
У Санкт-Петербурзі передчасно, трагічно обірвалося життя гендиректора компанії, яка виробляла підводні човни-носії для Калібрів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4547216-u-rf-pomer-hendyrektor-kompanii-vyrobnyka-raketonosiiv
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25.12.2022 00:18 Відповісти
Добре , здоров'я йому на тому світі
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25.12.2022 00:28 Відповісти
А чому саме трагічно ?!
Цеж про Санту -- тобто повинно бути весело й бадьоро !
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25.12.2022 00:30 Відповісти
Сподіваюсь, що до пекла він побіг весело й бадьоро.
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25.12.2022 00:33 Відповісти
Чому трагічно Комічно, як завжди,- сдох максім та і хєр с нім
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25.12.2022 00:38 Відповісти
Santa Patriot привіз ? ))
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25.12.2022 00:12 Відповісти
ВІТАЕМО Повітряні сили ЗСУ З РІЗДВОМ !

Нехай Вас Бог охороняє .
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25.12.2022 00:37 Відповісти
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25.12.2022 00:38 Відповісти
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25.12.2022 00:41 Відповісти
Полетів на бєлгород?? Чи пряміком на мацкву??
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25.12.2022 00:49 Відповісти
Це мило. Але водночас боляче бачити "чорну діру" над Україною. Весь світ живе звичним життям, мільйони авіарейсів, і тільки нас москалі позбавили цивілізації, виродки.
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25.12.2022 08:17 Відповісти
Для себе вони теж європейське небо закрили. Не набагато від того легше, але трошки приємно.
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25.12.2022 16:35 Відповісти
Зі святом, рідненькі!!!
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25.12.2022 09:19 Відповісти
Крадії Різдва

Ти пам'ятаєш, Крадії Різдва
В кіношній, приказковій зафільмовці
Тепер про них забули на раз-два
В антигероях нині лихомовці

По парі з вуст - то менше пів-біди
Аж випали осатанілі дії
Де біс побрав лютневі холоди
Так лихомовці стали лиходії

Повишкірили все гниле єство
Крилатим дав напучення ракетам
Тепло забрати, світло і … Різдво
І прапори зірвати зі штакетів

Катма у мови підметів… русня
Антинарод. Свідомості руїна
Ми ж на Різдво, хоч нарізно - сім'я
Гуртом збира ялинку Україна

Там кавунову чепурить Херсон
Своя огрядно-горда є у Бахмуті
Батьки на фронті. Діти бачать сон
Про перемоги задля них здобуті

Про світ, у котрому мирнії дива
Їм шансу не лишають на злодійства
І де на іспит - Крадії Різдва
Як най, найнепромовне лиходійство

24.12.2022 Slava Varda (c)
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25.12.2022 09:50 Відповісти
А Миколай йому дозволив приліт?
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25.12.2022 10:14 Відповісти
Олександр Ірванець. 2022

"Ірод надалі бомбить без упину Назарет і Вифлеєм
Ще й каже: "По мирних жителях ми взагалі не б'єм..."

А пастушки-еменесники все розгрібають завали.
Чого вже тільки не бачили, кого тільки не діставали.

У Вифлеємі із-під руїни розбомленого хліва
Немовля дістають живісіньке! Мати також жива!

Вони у пелюшку піксельну загортають Людське Дитя.
Бачиш, в яких умовах мусиш починати своє життя.

Зверху бушлатом вкрили, на ньому шеврон МНС.
І дихає парою на немовля кошлатий службовий пес.

Віслюки і верблюди розбіглися, зоопарки їхні розбомблені.
Коні, що мали зігріти диханням, згоріли на стайні в Гостомелі...

Аж ось, обличчя втопивши у бородах - чи то молоді, чи старі,
У камуфляжі й масивних брониках приходять Тріє Царі.

Вони говорять у рацію голосами своїми захриплими:
"Потрібна евакуація! Потрібна група підкріплення!"

Клубочиться над Палестиною волога груднева ніч.
І дуже хочеться вірити, що їхній почують клич.

Гряде небеснеє воїнство!? Хор ангелів гряне з небес?

Немовля посміхається, дивлячись на яскравий шеврон МНС..."
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25.12.2022 10:33 Відповісти
величезна вам подяка, що запостили
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25.12.2022 17:20 Відповісти
 
 