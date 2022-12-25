Повітряні сили ЗСУ зафіксували проліт Санти над Україною. КАРТА

Повітряні сили ЗСУ напередодні Різдва за григоріанським календарем повідомили, що зафіксували Санта Клауса в повітряному просторі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться у дописі.

Напередодні Різдва проєкт Flightradar24, що дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками в усьому світі, "відстежує" пересування об'єкта Santa1. Повітряні Сили ЗСУ опублікувало скріншот мапи, на якому над Україною зображено Санту на оленях.

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