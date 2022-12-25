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За час війни рівень злочинності в Україні впав на 12%, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

За десять місяців повномасштабної війни Національна поліція зареєструвала на 12% менше злочинів порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомив голова НПУ Ігор Клименко у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Нацполіції зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення поліція отримала та опрацювала майже 6,6 мільйона звернень від громадян.

"Національна поліція України за 10 місяців повномасштабної війни зареєструвала близько 261 тисячі злочинів. Це на 12% менше порівняно з минулим роком. Стосовно майже 126 тисяч кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри", – поінформував Клименко.

Він також уточнив, що поліція задокументувала близько 66 тисяч майнових злочинів, серед яких майже 64 тисячі крадіжок. За словами Клименка, встановлено понад 15,4 тисячі підозрюваних.

Крім того, Національна поліція за 10 місяців зареєструвала 97 тисяч ДТП. "Поменшало на 17% смертей на дорогах – 2438 осіб загинули внаслідок автопригод", – додав Клименко. Загалом, за його словами, кількість автопригод упала в 1,8 раза порівняно з минулим роком.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Кількість населення зменшилась на більший % за кількість злочинів. Це означає що кількість злочинів на 1000 населення в країні не зменшилась, а навпаки збільшилась. Такі недолугі заяви свідчать що голова НПУ купив посаду "за три кабана" а соціологію та кримінологію не вивчав...
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25.12.2022 01:08
+9
Більш того ще й контрольована територія зменшилась.
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25.12.2022 01:26
+8
Це мабуть лише про побутові злочини серед населення йдеться. Хоча кількість високопосадових злочинів лише зросла, але це ж не їх компетенція. На цьому фронті лише малочисельні САП із НАБУ у повній облозі тримають оборону.
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25.12.2022 01:22
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партію рИгіонів остаточно "денАфицировали"..
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25.12.2022 00:58 Відповісти
Кількість населення зменшилась на більший % за кількість злочинів. Це означає що кількість злочинів на 1000 населення в країні не зменшилась, а навпаки збільшилась. Такі недолугі заяви свідчать що голова НПУ купив посаду "за три кабана" а соціологію та кримінологію не вивчав...
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25.12.2022 01:08 Відповісти
Більш того ще й контрольована територія зменшилась.
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25.12.2022 01:26 Відповісти
Окрім цього жертви злочинів часто не рапортують про злочини на фоні війни і зайнятості правоохоронців відловом ворогів України - "ну там втратила я якусь копійчину, а он люди життя, близьких, здоровя і все майно втачають..."
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25.12.2022 01:32 Відповісти
не мели....я сам в подиві,що не дивлячись на тотальне відключення світла,відсутність звязку і інтернету злочинів поменшало.мабуть гарячі хлопці зливають свій потенціал на фронті.
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25.12.2022 04:56 Відповісти
Це мабуть лише про побутові злочини серед населення йдеться. Хоча кількість високопосадових злочинів лише зросла, але це ж не їх компетенція. На цьому фронті лише малочисельні САП із НАБУ у повній облозі тримають оборону.
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25.12.2022 01:22 Відповісти
логічно. більше зброї в людей менше злочинність
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25.12.2022 01:26 Відповісти
Вам би не з логічним мисленням познайомитись,а з елементарним 🤦

На яку кількість мігрантів та населення в окупації зменшилась кількість громадян,поза правовим полем України ?

Врешті,виявиться,що в порівнянні з 2021 побачимо ріст криміналу на 20-30%
Можете прив'язувати до володіння зброєю 😬
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25.12.2022 01:49 Відповісти
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25.12.2022 01:30 Відповісти
Ну дик, "епоха бідності" ж скінчилась. І це тоді, коли пересічні громадяни донатять свої останні копійки на ЗСУ.
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25.12.2022 02:18 Відповісти
я шокован, такого рівня брехні та ліцемірства я ще не бачив. мій райончик-напівдачний, 20% пограбоваий за листопад. поліція мені запропонувала-"ви ж бачили по камерах кто грабував-ви ж типа війсковий-спіймайие й самі з ними розбіриться". WTF!!! Або вони в долях з ментами, або я взаголі нічого не розумію в цьому світі.
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25.12.2022 01:59 Відповісти
Прокиньтесь : вони вже б1льш 30 рок1в "сп1вроб1тничають" УС1, а ран1ш сп1впрацювали лише деяк1. Хто в дол1, а хто - в орган1заторах, бож вчились на юридичному, б1льш теоретично п1дготовлен1.
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25.12.2022 02:47 Відповісти
Вони хизуються, що не поліція поборола злочинність, а путінська війна. А при ядерній війні злочинність буде дорівнювати майже 0.
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25.12.2022 05:36 Відповісти
Нас ще чекає розгул криміналу найширшого спектру. Як в совку в 1940х...
А поліція і до того була немічна, зараз так взагалі
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25.12.2022 06:51 Відповісти
Це тому що люди взяли в свої руки покарання злочинників. А надії на поліцію неякої нема. Вони захащають корупціонерів.
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25.12.2022 07:55 Відповісти
зате у владі рівень корупції зрас на 300%
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25.12.2022 09:19 Відповісти
да упал на 12% совсем не потому что сколько процентов выехали из страны?
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25.12.2022 10:28 Відповісти
миллионов 5 выехало из страны. часть населения на окупированных териториях. в армию забрали несколько сот тысяч мужиков, соответственно если преступление совершает уже военный, оно идет по линии дбр или сбу, и в статистику полиции не входит. сказочники статистические...
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25.12.2022 10:52 Відповісти
Звичайно, Схід і частина півдня країни окуповано та мільйони виїхало з країни.... що ви тоді аналізуєте?
Доречі, а що сталося з тими тюремними загратованими , які опинились під окупантами? Чомусь лубінець про це "сором'язливо" мовчить...чи вони не громадяни України і про них не потрібно розповідати ?
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25.12.2022 11:33 Відповісти
А что делать с многочисленными коллаборантами? Увеличить ответственность за свои преступления. И не только увеличить сроки, но пожизненный запрет на государственные и избираемые должности и право голосовать. А то война не успеет закончиться а они-коллаборанты повыходят на волю. И что они будут делать? Еще больше ненавидеть и вредить Украине. А в мирное время будят опять голосовать за условных Януковичей. А вот прозападных избирателей становится меньше - погибают Героями на фронтах. И таким образом Украина сможет опять себе выбрать в президенты агента ФСБ.
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25.12.2022 13:14 Відповісти
 
 