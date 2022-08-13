Протягом двох-п’яти місяців очікуємо зростання рівня злочинності в Україні, - Монастирський

За словами міністра, найближчими місяцями почастішають крадіжки автомобілів та злочини у сфері незаконного обігу зброї.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, які види злочинів можуть зрости в найближчі місяці. Про це він сказав у інтерв'ю в рамках всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"У перші місяці війни ми відзначали, напевно, в половину падіння рівня злочинності майже по всіх категоріях злочинів. Хоча виросла зовсім інша, з'явилася зовсім інша категорія злочинів, абсолютно нова і прикра для нашої української реальності, - це військові злочини", - зазначив міністр.

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Міністр додав, що на сьогодні фіксується певне зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, що також пов'язано з військовими злочинами.

"Падіння - об'єктивне явище у зв'язку з початком кризи. І так само ми очікуємо, що протягом двох-п'яти місяців буде зростання, особливо, за певними категоріями злочинів", - підкреслив Монастирський.

Він пояснив, що йдеться, в першу чергу, про крадіжки, викрадення автомобілів і злочини у сфері незаконного обігу зброї.