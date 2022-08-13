Протягом двох-п’яти місяців очікуємо зростання рівня злочинності в Україні, - Монастирський
За словами міністра, найближчими місяцями почастішають крадіжки автомобілів та злочини у сфері незаконного обігу зброї.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, які види злочинів можуть зрости в найближчі місяці. Про це він сказав у інтерв'ю в рамках всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"У перші місяці війни ми відзначали, напевно, в половину падіння рівня злочинності майже по всіх категоріях злочинів. Хоча виросла зовсім інша, з'явилася зовсім інша категорія злочинів, абсолютно нова і прикра для нашої української реальності, - це військові злочини", - зазначив міністр.
Міністр додав, що на сьогодні фіксується певне зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, що також пов'язано з військовими злочинами.
"Падіння - об'єктивне явище у зв'язку з початком кризи. І так само ми очікуємо, що протягом двох-п'яти місяців буде зростання, особливо, за певними категоріями злочинів", - підкреслив Монастирський.
Він пояснив, що йдеться, в першу чергу, про крадіжки, викрадення автомобілів і злочини у сфері незаконного обігу зброї.
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- Протягом двох-п'яти місяців очікуємо зростання рівня злочинності в Україні, -Монастирський Джерело:
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- протягом двох-п'яти місяців очікуємо закінчення війни ))
Коли вони вже зрозуміють, що коли мовчать, то їхню дурість не так помітно?
Правильный ответ знали 20%.
Если отвечали правильно, то задавал уточняющий вопрос:
Точно Монастырский? Не Министерский? Половина меняла показания. Министр все таки. Министерский -100% Все сходится.
Вот такого качества наша полиция.
Застав Зе дебіла як то кажуть Богу молитися, він і лоба розшибе собі
Часом не цього слугі і бояться?
https://antikor.com.ua/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
Хотя на руках оружия полно.
Это Монастырский обещает нам подсуетиться, чтобы расшатать ситуацию изнутри ?
Это вводная из кремля на фоне неуспехов на фронте ?
Логично....
Швейцария должна помочь Украине..Там на каждого жителя ,7 единиц зброи...включая Стингеры и крупнокалиберные пулеметы...
Путлер напади на Швейцарию... урод блин ..
Який висновок можна зробити із двох заяв? Правильно. Перевертні в погонах не хочуть щоб їх тітушкам хтось заважав грабувати беззбройний нарід. Мусара ******.
А що він намагається зробити,щоб запобігти такій ситуації? Він тупо констатує та пропонує нам самим захищатись він злодіїв?