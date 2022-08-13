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Новости Война
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В течение двух-пяти месяцев ожидаем рост уровня преступности в Украине, - Монастырский

монастирський

По словам министра, в ближайшие месяцы участятся угоны автомобилей и преступления в сфере незаконного оборота оружия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, какие виды преступлений могут возрасти в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в интервью в рамках всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В первые месяцы войны мы отмечали, наверное, в половину падения уровня преступности почти по всем категориям преступлений. Хотя выросла совсем другая, появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для нашей украинской реальности, - это военные преступления", - отметил министр.

Также читайте: Закон о легализации оружия будет принят в ближайшее время, - Монастырский

Министр добавил, что на сегодняшний день фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями.

"Падение - объективное явление в связи с началом кризиса. И также мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений", - подчеркнул Монастырский.

Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о воровстве, угоне автомобилей и преступлениях в сфере незаконного оборота оружия.

МВД (9327) преступность (953) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+28
Після такого зізнання у власному непрофесіоналізмі і безпорадності будь який міністр мав би іти у відставку, якщо він не гівно на побігеньках.
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13.08.2022 22:36 Ответить
+26
Этот комент "легализации оружия в Украине" посвящается .Ну не зотят менты чтобы у граждан было право на орудие. Но бандитам можно
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13.08.2022 22:40 Ответить
+20
Викрадення автомобілів завжди кришувалось мусорами, це загально-відомий факт, тож коли цей Аваківський посіпака каже що зростуть угони авто це дійсно відбудеться.
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13.08.2022 22:36 Ответить
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Збирається патріотів саджати, які повернуться з фронту і почнуть завдавати незручні питання владі?
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13.08.2022 23:13 Ответить
Та, ні. Нарколог збирається на фронт боротися з порушеннями Кримінального Кодексу.
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13.08.2022 23:36 Ответить
БЛ *** , ХОЧЕТ ПРОВАЛИТЬ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАКОН !!!
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14.08.2022 00:18 Ответить
Цілком можливо... А це, так би мовити, перший пробний камінь у напрямку формування потрібної ("правильної" 😁) реакції суспільства. Тільки хтось слово проти, а йому у відповідь - вы забули, про що міністр раніше попереджав... Ну і далі за сценарієм(але цей найпоганіший сценарій можливо ще не відбудеться, адже у ЗБ останнім часом все чіткіше обрисовується попереду доля звичайної картоплі😂 А картоплю, зазвичай, до зими... 😉)
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14.08.2022 00:01 Ответить
- Очікуємо на зростання рівня злочинності після війни, -МВС Джерело:
- Протягом двох-п'яти місяців очікуємо зростання рівня злочинності в Україні, -Монастирський Джерело:
==>
- протягом двох-п'яти місяців очікуємо закінчення війни ))
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13.08.2022 22:33 Ответить
Ожидаем и что делаем что бы не допустить это разные вещи, да Денис?
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13.08.2022 22:33 Ответить
Оце брехло. Єдине, що збільшилось, це злочини стосовно громадян від чиновників та Васильківського отг, війна спише
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13.08.2022 22:33 Ответить
Викрадення автомобілів завжди кришувалось мусорами, це загально-відомий факт, тож коли цей Аваківський посіпака каже що зростуть угони авто це дійсно відбудеться.
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13.08.2022 22:36 Ответить
Монастир ський, це міністр чого? Ментів чи злодіїв, чи се однакове?
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13.08.2022 22:36 Ответить
Моня - СТИРЬский. А ти як думаєш??))
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13.08.2022 22:56 Ответить
Монастырский квас.
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13.08.2022 23:24 Ответить
Після такого зізнання у власному непрофесіоналізмі і безпорадності будь який міністр мав би іти у відставку, якщо він не гівно на побігеньках.
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13.08.2022 22:36 Ответить
Не знаю, зараз в моєму місті злочинності "офлайн" майже немає! Поліція залучає тероборону на підсилення і все тихо як в танку... а от онлайн "орли мусорів" розводять людей на останні копійки
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13.08.2022 22:36 Ответить
Злочинність впала, так суддям, прокурорам, ментам можна і без роботи залишитись, тому вирішенно - треба підняти рівень злочинності.
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13.08.2022 22:38 Ответить
Этот комент "легализации оружия в Украине" посвящается .Ну не зотят менты чтобы у граждан было право на орудие. Но бандитам можно
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13.08.2022 22:40 Ответить
Тримайте більше безробітних чоловіків невиїзними
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13.08.2022 22:40 Ответить
****, ДАЙ ДЕНЕГ!
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13.08.2022 22:40 Ответить
То треба посилити патрулювання вулиць, а також по законах воєнного часу розстрілювати ***** тих, хто краде та угоняє машини на місці. Все дуже просто, якщо хочеш шось робити. Ну а якщо ти недолуге зелене чмо і вмієш тільки ******* в поцмережах - то якого біса ти сидиш в кріслі міністра і отримуєш шалені гроші і привілеї?
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13.08.2022 22:41 Ответить
в смысле...ожидаем наблюдаем? или таки что-то как-то где-то предупреждать... ванговать не надо... а надо жестко и жестоко наказывать мародеров , воров и спекулянтов на гуманитарке и особенно за барыженье на помощи военным.. .. парочке б прострелили колени - остальные хотя бы задумались...
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13.08.2022 22:44 Ответить
рост бандитизма во время войны это исторический факт...
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13.08.2022 22:44 Ответить
а шо так резко произошло?
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13.08.2022 22:45 Ответить
Все дуже просто: до "блазенят" почало "доходить", що вони втрачають владу "на місцях" - особливо у сільській місцевості Поліцаї вже бояться по селах східного Полісся та Харківщини їздить і "бикувать", бо при такому наповненні сіл трофейною стрілецькою зброєю можуть "додому не повернуться" Якщо майже у кожній другій хаті "під стрехою" - автомат, то і "кримінал" менше буде шастать і поліцаї " - "бєспрєдєльнічать" А у випадку "закручування гайок" в селах почнуть створюваться "загони самооборони" І що тоді робить "блазенятам"? Адже вони - "законна влада"! А "Законна влада" представляє Зеленського! А як же "рейтинги"? Вибори скоро! І тут "село" збунтується!
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14.08.2022 06:52 Ответить
Розписаний в своїх непрофесійних якостях . Профілактика такого слова явно не чув
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13.08.2022 22:48 Ответить
Так ось, виявляється, для чого тримають на посаді цього типа - давати «оптимістичні» прогнози!
Коли вони вже зрозуміють, що коли мовчать, то їхню дурість не так помітно?
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13.08.2022 22:57 Ответить
На блок постах контрольный вопрос полиции: кто министр МВД?
Правильный ответ знали 20%.
Если отвечали правильно, то задавал уточняющий вопрос:
Точно Монастырский? Не Министерский? Половина меняла показания. Министр все таки. Министерский -100% Все сходится.
Вот такого качества наша полиция.
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13.08.2022 22:57 Ответить
С каких пор полиция "военными преступлениями" занимается? Зарплаты по 75 тыс "отрабатывать" решили? Почему до этих пор "роста" не было? "Сделаете показатели"? Займитесь своим ведомством предателями, взяточниками и прочими оборотнями в погонах.
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13.08.2022 22:57 Ответить
цирк,клоуни і демократія...як у цьому кількасекундному відео)))))https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E
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13.08.2022 23:05 Ответить
Тобто Мона-стерський анонсує виставу під назвою "зростає рівень бандитизму" - щоб через кілька місяців наступив "аншлаг"... - тобто придумують новий балаган
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13.08.2022 23:05 Ответить
За словами міністра, найближчими місяцями почастішають крадіжки автомобілів та злочини у сфері незаконного обігу зброї. Джерело:
Застав Зе дебіла як то кажуть Богу молитися, він і лоба розшибе собі
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13.08.2022 23:08 Ответить
громадське суспільство озброєне дасть собі раду з будь-якими злочинцям.
Часом не цього слугі і бояться?
https://antikor.com.ua/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
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13.08.2022 23:09 Ответить
Что-то до сегодняшнего дня роста таких преступлений не наблюдалось.
Хотя на руках оружия полно.
Это Монастырский обещает нам подсуетиться, чтобы расшатать ситуацию изнутри ?
Это вводная из кремля на фоне неуспехов на фронте ?
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13.08.2022 23:12 Ответить
Просто не ведеться облік! Поліцаї на місцях вишукують будь-які "відмазки", щоб не приймать заяви про злочини Зараз осовна "відмазка" - "Війна! У нас людей не вистачає - на фронті воюють, а ви до нас лізете з своєю вкраденою машиною!"
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14.08.2022 06:56 Ответить
Почнуть таки зелень вішати?
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13.08.2022 23:13 Ответить
Тому що усе те із-за клятої війни...У людей грошей вже нема..
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13.08.2022 23:16 Ответить
зато у мусорья в тылу их теперь как фантиков!
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14.08.2022 00:58 Ответить
дермаків на палю
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13.08.2022 23:18 Ответить
Ти бачиш майбутнє? Було видіння? Чуєш голоси? Чому через 2-5 місяців, а не 1-6?
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13.08.2022 23:24 Ответить
тобто найближчими місяцями воєнний стан відмінять і більше не будуть розстрілювати на місці за вкрадений велосипед..?
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13.08.2022 23:24 Ответить
мда
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13.08.2022 23:28 Ответить
Поміркований українець очікує зовсім іншого. По-перше: "несподівану" зміну влади і оголошення війни. По-друге: після переходу управління країною до військових, радий буде бачити усі мусорські обличчя на нулі.
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13.08.2022 23:30 Ответить
Так виглядаж совкодрочер який боїться власного народу, але не організованої злочиності з якої завжди може домовитись
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13.08.2022 23:32 Ответить
Вылитый Вася Рогов...имхо
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13.08.2022 23:37 Ответить
а може краще в відставку..?
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13.08.2022 23:33 Ответить
А чем занимается бывший зам Авакова , а ныне советник Монастырского - Антонина Геращенко? Лижет тарелки и ****** на всех сайтах о том, к чему МВД не имеет отношения! А не лучше ли отправить его на фронт?
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13.08.2022 23:33 Ответить
нах с пляжа..
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13.08.2022 23:35 Ответить
блин,он всё больше мне Васю Рогова напоминает....
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13.08.2022 23:36 Ответить
Великий философ изрыгнул очевидное. Аптеки опять торгуют наркотой - прибыль знаете кому идет? Да, тем кто нас просвещает о росте преступности. Готовятся все списать на военных и ветеранов. Профилактика преступности, работа на своей земле участковых - не слышали?
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13.08.2022 23:44 Ответить
С каких пор полиция "военными преступлениями" занимается? Зарплаты по 75 тыс "отрабатывать" решили? Почему до этих пор "роста" не было? "Сделаете показатели"? Займитесь своим ведомством предателями, взяточниками и прочими оборотнями в погонах.
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13.08.2022 23:52 Ответить
После такого заявления , приготовится к зеленому свету , пока еще красный .
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13.08.2022 23:59 Ответить
Ну шо, я не воин, но мародеров постреляю, тем более, шо вояки пистоль выделили
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14.08.2022 01:02 Ответить
Ожидает рост преступности, но оружие носить украинцам нельзя....
Логично....
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14.08.2022 02:17 Ответить
Ріст по наркоті хіба що. Закладочників у перші тижні так зашугали бідних (своїх підшефних), з тими "паляницями" і "мітками"...
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14.08.2022 05:27 Ответить
Щось мені підказує, що судових засідань стане менше-"судити" будуть люди на місці. Мотивації і ресурсів(зброї) хватає...та і надоїло вже дивитись на ці імпотентні потуги "влади"
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14.08.2022 05:45 Ответить
Если бы народу выдали оружие на руки,то не было бы столько жертв под Киевом и в Черниговской области.Ни среди гражданских,ни среди военных,поскольку бы гражданские могли придержать расползание по местностям небольшие группы противника.Но вот такие себе "монастырские" решили.что их спокойствие и хорошая статистика много лучше реальной защиты страны от врага.Пример,очень наглядно иллюстрирующий разницу,где воздействовал приказ ограничения оборота оружия и где наплевали на этот указ и выдали населению оружие это Сумская и Херсонская область.Вооружённая партизанщина Херсонщины в течение всего времени оккупации не даёт противнику ни спокойствия,ни "уверенности в завтрашнем дне"..Короче,если мы желаем оборонять государство,население должно иметь такую возможность,а именно,иметь оружие.Если власть боится за статистику возможных преступлений с оружием,то пусть эта власть со всеми этими "монастырскими" идёт на передовую и попробует с пистолетиками эфективно обороняться.пытаясь защитить хотя бы себя лично...Что касается возможного "присвоения" оружия после освобождения территории,то население вполне его "заработало",отстаивая страну и государственность и никакие "монастырские" не смогут сравнить свои достижения с реальными защитниками от ВООРУЖЁННОГО агрессора.
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14.08.2022 06:52 Ответить
Експєрд зеленешмарклівський. Хотя, якщо б тебе в тій викраденій автівці з того вкраденого калаша мочканулі, то було б непогано. Непогано, для народа.
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14.08.2022 06:58 Ответить
І саме головне, що наші президенти дупутати міністри не хочуть завершувати цю війну, бо бояться того, що хлопці вернуться зі зброєю і почнуть кого вішати, кому голови відкручувати. Ото вам і вся війна.
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14.08.2022 07:02 Ответить
все правильно... пацан сказал - пацан сделал... и увеличил, и расширил, и углубил...
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14.08.2022 07:04 Ответить
Дуже дивна заява від міністра який мав би боротися із правопорушниками а він прогнози прогнозує Синоптик блін
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14.08.2022 08:08 Ответить
ЗеКодломойских трогать низзя..они братаны путлера... даже президент Сербии Вучмч послал путлера и его банду на большой и толстый...сообщает Алексей Гончаренко и ржёт вместе со мной...🤣😝
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14.08.2022 08:14 Ответить
10 лінія оборони Богунців - вона страшна! Всих рашкосранців -людожерів повбиває.
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14.08.2022 08:16 Ответить
За кілька місяців позакінчуються усі гроші у людей які зараз сидять без роботи
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14.08.2022 08:21 Ответить
Вучич заявил ...никаких баз рабZeи в моей стране не будет пока я президент Сербии ...ай красава...👍👍
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14.08.2022 08:21 Ответить
А як він ті "бази" створювать збирається? Всі транспортні артерії - автомобільні, залізничні, водні та повітряні у Сербію ведуть через територію країн НАТО! І портів у неї на березі моря нема! Як він збирається в Сербію щось військове запускать і організовувать забезпечення цих баз?
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14.08.2022 11:09 Ответить
Свободная продажа оружия должна быть принята на уровне зРады...
Швейцария должна помочь Украине..Там на каждого жителя ,7 единиц зброи...включая Стингеры и крупнокалиберные пулеметы...
Путлер напади на Швейцарию... урод блин ..
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14.08.2022 08:29 Ответить
Монастирський - δερμο !
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14.08.2022 08:45 Ответить
В смысле, Дениска намекает, что военные преступления совершают украинские военные? Ни хрена себе заявы.
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14.08.2022 09:20 Ответить
Спочатку заявляє, що, незважаючи на "волевиявлення" громадян в Дії, носити короткоствол ні в якому разі не дадуть. А потім заявляє про ріст злочинності через 2-5 місяців.
Який висновок можна зробити із двох заяв? Правильно. Перевертні в погонах не хочуть щоб їх тітушкам хтось заважав грабувати беззбройний нарід. Мусара ******.
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14.08.2022 09:53 Ответить
Менти і до війни нічого не робили...дармоїди.
А що він намагається зробити,щоб запобігти такій ситуації? Він тупо констатує та пропонує нам самим захищатись він злодіїв?
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14.08.2022 11:26 Ответить
 
 