В течение двух-пяти месяцев ожидаем рост уровня преступности в Украине, - Монастырский
По словам министра, в ближайшие месяцы участятся угоны автомобилей и преступления в сфере незаконного оборота оружия.
Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, какие виды преступлений могут возрасти в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в интервью в рамках всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В первые месяцы войны мы отмечали, наверное, в половину падения уровня преступности почти по всем категориям преступлений. Хотя выросла совсем другая, появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для нашей украинской реальности, - это военные преступления", - отметил министр.
Министр добавил, что на сегодняшний день фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями.
"Падение - объективное явление в связи с началом кризиса. И также мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений", - подчеркнул Монастырский.
Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о воровстве, угоне автомобилей и преступлениях в сфере незаконного оборота оружия.
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- Протягом двох-п'яти місяців очікуємо зростання рівня злочинності в Україні, -Монастирський Джерело:
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- протягом двох-п'яти місяців очікуємо закінчення війни ))
Коли вони вже зрозуміють, що коли мовчать, то їхню дурість не так помітно?
Правильный ответ знали 20%.
Если отвечали правильно, то задавал уточняющий вопрос:
Точно Монастырский? Не Министерский? Половина меняла показания. Министр все таки. Министерский -100% Все сходится.
Вот такого качества наша полиция.
Застав Зе дебіла як то кажуть Богу молитися, він і лоба розшибе собі
Часом не цього слугі і бояться?
https://antikor.com.ua/articles/23157-petlja_i_kulja._jak_zachistiti_misto_vid_banditiv_i_prodahnih_politikiv
Хотя на руках оружия полно.
Это Монастырский обещает нам подсуетиться, чтобы расшатать ситуацию изнутри ?
Это вводная из кремля на фоне неуспехов на фронте ?
Логично....
Швейцария должна помочь Украине..Там на каждого жителя ,7 единиц зброи...включая Стингеры и крупнокалиберные пулеметы...
Путлер напади на Швейцарию... урод блин ..
Який висновок можна зробити із двох заяв? Правильно. Перевертні в погонах не хочуть щоб їх тітушкам хтось заважав грабувати беззбройний нарід. Мусара ******.
А що він намагається зробити,щоб запобігти такій ситуації? Він тупо констатує та пропонує нам самим захищатись він злодіїв?