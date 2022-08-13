В течение двух-пяти месяцев ожидаем рост уровня преступности в Украине, - Монастырский

По словам министра, в ближайшие месяцы участятся угоны автомобилей и преступления в сфере незаконного оборота оружия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, какие виды преступлений могут возрасти в ближайшие месяцы. Об этом он сказал в интервью в рамках всеукраинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В первые месяцы войны мы отмечали, наверное, в половину падения уровня преступности почти по всем категориям преступлений. Хотя выросла совсем другая, появилась совсем другая категория преступлений, совершенно новая и досадная для нашей украинской реальности, - это военные преступления", - отметил министр.

Также читайте: Закон о легализации оружия будет принят в ближайшее время, - Монастырский

Министр добавил, что на сегодняшний день фиксируется определенный рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийств, что также связано с военными преступлениями.

"Падение - объективное явление в связи с началом кризиса. И также мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений", - подчеркнул Монастырский.

Он пояснил, что речь идет, в первую очередь, о воровстве, угоне автомобилей и преступлениях в сфере незаконного оборота оружия.