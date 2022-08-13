РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10927 посетителей онлайн
Новости
11 077 112

Закон о легализации оружия будет принят в ближайшее время, - Монастырский

зброя,пістолет

Отношение общества к оружию очень изменилось. От крайне отрицательного к положительному.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция МВД состоит в том, что для защиты жилья, дома, собственного жилья, человек должен иметь возможность  владеть и применять огнестрельное оружие именно для этого. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение парламента", – отметил министр внутренних дел.

Напомним, ранее в "Дії" проводился опрос мнения граждан по обращению оружия в Украине.

В голосовании приняло участие более 1,7 млн. человек:

- 59 % - за то, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;
- 22 % - пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения вообще;
- 19 % - пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, но использовать их могут только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.

Также читайте: Законопроект об обороте оружия существенно изменят ко второму чтению, - МВД

ВР (29285) оружие (10266) Монастырский Денис (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
преступность упадет сразу. когда люди знают, что у всех оружие, то они несколько раз подумают, прежде, чем нападать на кого-то или куда-то.
показать весь комментарий
13.08.2022 20:19 Ответить
+19
"Позиція МВС полягає в тому,..."
У МВС не повинно бути особистої позиції. МВС повинно виконувати нагляд за виконанням законів прийнятих Парламентом, а не розмірковувати, що їм подобається, а що ні!!!!!
показать весь комментарий
13.08.2022 20:47 Ответить
+17
Замість закона знову якусь фуйню будуть наріду втюхівать. А цей закон треба було прийняти до початку війни. Тоді не було б такого звірства в Бучі.
показать весь комментарий
13.08.2022 20:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дробовики, снайперські гвинтівки, автомати без фул ото режиму давно дозволені і я не чув про перестрілки. Ви верзете нісенітниці.
показать весь комментарий
13.08.2022 22:20 Ответить
30 років займалися "підготовкою", і от маємо те що маємо. Можемо ще 30 років почекати, послухати піздьож про те як колись буде добре
показать весь комментарий
14.08.2022 01:38 Ответить
На фига нужен дома пистолет,если основная угроза и большинство случаев наезда гопоты и прочей гнили на нормальных граждан происходит на улице?
показать весь комментарий
13.08.2022 21:48 Ответить
Коротше кажучи, ніхто й не сумнівався, шо мусара, дупутати, "судді", журнашлюхи, любідрузі і інші ЗЕпроданці ніколи не дозволять людям легально озброюватися і захищати себе. Тримати пістолета вдома це все одно що його не мати. Чому? Тому, бляха, що до тебе додому і ТАК НІХТО НЕ ПОТРАПИТЬ БЕЗ СПЕЦТЕХНІКИ... Чергова найобка, хто би сумнівався.
показать весь комментарий
13.08.2022 22:05 Ответить
Если нет в законе права ношения короткоствола - это имитация бурной деятельности. Зачем он мне дома, если уже есть дробовик, который в разы эффективнее пистолета при самообороне?
показать весь комментарий
13.08.2022 22:34 Ответить
Танки легалізують? Знаю людей, до яких ще не дістались оті хлопці, які "виявили" в полтавських фермерів 12 танків.
показать весь комментарий
13.08.2022 22:45 Ответить
Тому Монастрирський як тюлєнь волає про ріст злочиності через два три місяці Зе телепень прорадянський.
показать весь комментарий
13.08.2022 23:17 Ответить
ІМХО: 1 Це що найважливіший закон зараз? ВР немає чим зайнятися під час війни? 2. Пістолет не зупинить окупанта, а проти злочинця слабке втішіння. Якщо завалиш когось, ще і сядеш, бо довести про загрозу життю дуже тяжко. 3. Ніхто не забороняє, при наявності відповідних документів, придбати зброю для захисту оселі. Ну і останнє, всіх бажаючих «постріляти» чекають у війскоматі. На фроні зброї якої завголна
показать весь комментарий
13.08.2022 23:55 Ответить
Срать нам украинцам на позицию МВС, судей, депутатов и др.
Мы должны защитить себя и родных.
То что крысам чинушам ссыкотно давать нам право на ношение - это ясно.
показать весь комментарий
14.08.2022 02:15 Ответить
Законы и разрешения на ношение оружия населению это последний этап в череде принятия законов.
Первое что нужно сделать это провести судебную и законодательную реформу.
А то сегодня мы не имеем даже нормального определения необходимой самообороны. Мы будем носит оружие а применение на 99% будет не в нашу пользу.
НУЖНА РЕФОРМА.
А ТО НОСИТЬ ОРУЖИЕ БУДЕТ МОЖНО А ПРИМЕНЯТЬ ЕГО БУДЕТ НЕЛЬЗЯ.
показать весь комментарий
14.08.2022 09:52 Ответить
І цей долбойоб звітує, що через 2 - 5 місяців почнеться анархія у суспільстві
показать весь комментарий
14.08.2022 10:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 