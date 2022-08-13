Закон о легализации оружия будет принят в ближайшее время, - Монастырский
Отношение общества к оружию очень изменилось. От крайне отрицательного к положительному.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Позиция МВД состоит в том, что для защиты жилья, дома, собственного жилья, человек должен иметь возможность владеть и применять огнестрельное оружие именно для этого. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение парламента", – отметил министр внутренних дел.
Напомним, ранее в "Дії" проводился опрос мнения граждан по обращению оружия в Украине.
В голосовании приняло участие более 1,7 млн. человек:
- 59 % - за то, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;
- 22 % - пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения вообще;
- 19 % - пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, но использовать их могут только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.
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Мы должны защитить себя и родных.
То что крысам чинушам ссыкотно давать нам право на ношение - это ясно.
Первое что нужно сделать это провести судебную и законодательную реформу.
А то сегодня мы не имеем даже нормального определения необходимой самообороны. Мы будем носит оружие а применение на 99% будет не в нашу пользу.
НУЖНА РЕФОРМА.
А ТО НОСИТЬ ОРУЖИЕ БУДЕТ МОЖНО А ПРИМЕНЯТЬ ЕГО БУДЕТ НЕЛЬЗЯ.