Закон о легализации оружия будет принят в ближайшее время, - Монастырский

Отношение общества к оружию очень изменилось. От крайне отрицательного к положительному.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Позиция МВД состоит в том, что для защиты жилья, дома, собственного жилья, человек должен иметь возможность владеть и применять огнестрельное оружие именно для этого. Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение парламента", – отметил министр внутренних дел.

Напомним, ранее в "Дії" проводился опрос мнения граждан по обращению оружия в Украине.

В голосовании приняло участие более 1,7 млн. человек:



- 59 % - за то, что пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, и могут свободно носить их с собой в общественных местах;

- 22 % - пистолеты категорически не должны быть в обращении среди гражданского населения вообще;

- 19 % - пистолеты могут иметь все граждане, которые соблюдают требования закона, но использовать их могут только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.

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