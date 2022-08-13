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Закон про легалізацію зброї ухвалять найближчим часом, - Монастирський

зброя,пістолет

Ставлення суспільства до зброї наразі дуже змінилося. Від вкрай негативного до позитивного.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція МВС полягає в тому, що для захисту житла, будинку, власного помешкання повинна мати можливість людина володіти та застосовувати вогнепальною зброєю саме для цього. Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями. Я думаю, що найближчим часом буде ухвалено відповідний закон, перше читання вже було ухвалено, зараз готується закон до другого читання. Я думаю, що протягом найближчого часу він буде винесений на розгляд парламенту", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше в "Дії" проводилося опитування думки громадян щодо обігу зброї в Україні.

У голосуванні взяло участь понад 1,7 млн. людей:

- 59 % за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях;
- 22 % - пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі;
- 19 % - пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.

Читайте: Законопроєкт про обіг зброї суттєво змінять до другого читання, - МВС

Автор: 

ВР (15045) зброя (7535) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+21
преступность упадет сразу. когда люди знают, что у всех оружие, то они несколько раз подумают, прежде, чем нападать на кого-то или куда-то.
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13.08.2022 20:19 Відповісти
+19
"Позиція МВС полягає в тому,..."
У МВС не повинно бути особистої позиції. МВС повинно виконувати нагляд за виконанням законів прийнятих Парламентом, а не розмірковувати, що їм подобається, а що ні!!!!!
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13.08.2022 20:47 Відповісти
+17
Замість закона знову якусь фуйню будуть наріду втюхівать. А цей закон треба було прийняти до початку війни. Тоді не було б такого звірства в Бучі.
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13.08.2022 20:34 Відповісти
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Дробовики, снайперські гвинтівки, автомати без фул ото режиму давно дозволені і я не чув про перестрілки. Ви верзете нісенітниці.
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13.08.2022 22:20 Відповісти
30 років займалися "підготовкою", і от маємо те що маємо. Можемо ще 30 років почекати, послухати піздьож про те як колись буде добре
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14.08.2022 01:38 Відповісти
На фига нужен дома пистолет,если основная угроза и большинство случаев наезда гопоты и прочей гнили на нормальных граждан происходит на улице?
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13.08.2022 21:48 Відповісти
Коротше кажучи, ніхто й не сумнівався, шо мусара, дупутати, "судді", журнашлюхи, любідрузі і інші ЗЕпроданці ніколи не дозволять людям легально озброюватися і захищати себе. Тримати пістолета вдома це все одно що його не мати. Чому? Тому, бляха, що до тебе додому і ТАК НІХТО НЕ ПОТРАПИТЬ БЕЗ СПЕЦТЕХНІКИ... Чергова найобка, хто би сумнівався.
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13.08.2022 22:05 Відповісти
Если нет в законе права ношения короткоствола - это имитация бурной деятельности. Зачем он мне дома, если уже есть дробовик, который в разы эффективнее пистолета при самообороне?
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13.08.2022 22:34 Відповісти
Танки легалізують? Знаю людей, до яких ще не дістались оті хлопці, які "виявили" в полтавських фермерів 12 танків.
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13.08.2022 22:45 Відповісти
Тому Монастрирський як тюлєнь волає про ріст злочиності через два три місяці Зе телепень прорадянський.
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13.08.2022 23:17 Відповісти
ІМХО: 1 Це що найважливіший закон зараз? ВР немає чим зайнятися під час війни? 2. Пістолет не зупинить окупанта, а проти злочинця слабке втішіння. Якщо завалиш когось, ще і сядеш, бо довести про загрозу життю дуже тяжко. 3. Ніхто не забороняє, при наявності відповідних документів, придбати зброю для захисту оселі. Ну і останнє, всіх бажаючих «постріляти» чекають у війскоматі. На фроні зброї якої завголна
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13.08.2022 23:55 Відповісти
Срать нам украинцам на позицию МВС, судей, депутатов и др.
Мы должны защитить себя и родных.
То что крысам чинушам ссыкотно давать нам право на ношение - это ясно.
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14.08.2022 02:15 Відповісти
Законы и разрешения на ношение оружия населению это последний этап в череде принятия законов.
Первое что нужно сделать это провести судебную и законодательную реформу.
А то сегодня мы не имеем даже нормального определения необходимой самообороны. Мы будем носит оружие а применение на 99% будет не в нашу пользу.
НУЖНА РЕФОРМА.
А ТО НОСИТЬ ОРУЖИЕ БУДЕТ МОЖНО А ПРИМЕНЯТЬ ЕГО БУДЕТ НЕЛЬЗЯ.
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14.08.2022 09:52 Відповісти
І цей долбойоб звітує, що через 2 - 5 місяців почнеться анархія у суспільстві
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14.08.2022 10:23 Відповісти
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