Закон про легалізацію зброї ухвалять найближчим часом, - Монастирський

Ставлення суспільства до зброї наразі дуже змінилося. Від вкрай негативного до позитивного.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція МВС полягає в тому, що для захисту житла, будинку, власного помешкання повинна мати можливість людина володіти та застосовувати вогнепальною зброєю саме для цього. Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями. Я думаю, що найближчим часом буде ухвалено відповідний закон, перше читання вже було ухвалено, зараз готується закон до другого читання. Я думаю, що протягом найближчого часу він буде винесений на розгляд парламенту", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше в "Дії" проводилося опитування думки громадян щодо обігу зброї в Україні.

У голосуванні взяло участь понад 1,7 млн. людей:



- 59 % за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях;

- 22 % - пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі;

- 19 % - пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.

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