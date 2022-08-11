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Новини
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Законопроєкт про обіг зброї суттєво змінять до другого читання, - МВС

пістолет

Проєкт закону "Про обіг цивільної вогнепальної зброї" відрізнятиметься від того, який був проголосований у першому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Наразі парламентарі у співпраці з МВС та іншими зацікавленими сторонами готують до другого читання цей законопроєкт.

"Поки що ми єдина країна в Європі, яка досі на законодавчому рівні не врегулювала спеціальним актом питання обігу цивільної вогнепальної зброї. Народні депутати України, вносячи правки до другого читання, ураховують пропозиції МВС, які базуються на кращій міжнародній практиці. Проєкт закону суттєво відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні. Кінцеве рішення - за народними депутатами України", - розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

В МВС нагадали, що запитували думку громадян щодо обігу зброї в Україні. Опитування проходило в застосунку Дія, у голосуванні взяло участь понад 1,7 млн. людей.

59 % за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях;

22 % - пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі;

19 % - пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.

Також читайте: Україна розірвала угоду про співпрацю із силовими структурами Білорусі

Автор: 

ВР (15027) МВС (3509) зброя (7523)


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Топ коментарі
+20
Первое чтение: Народ должен жить хорошо.

Второе чтение: Народ должен жить.

Итог голосования: Народ должен.
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11.08.2022 12:37 Відповісти
+11
Дыбылов обоего пола, конечно, много в этом мире. Но, по опыту Молдовы через полгода всё уравновесится, и далее, только, профит. Уменьшение жертв уголовных преступлений со смертельным исходом на порядок ежегодно.
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11.08.2022 12:41 Відповісти
+9
Уберут все что касается простых граждан. и оставят возможность владения только провластной нечисти
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11.08.2022 12:26 Відповісти
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А вінтовки
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11.08.2022 12:20 Відповісти
З гвинтівкой ходити вулицей? А дома-та на полювання, можна також карабін.
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11.08.2022 12:24 Відповісти
Ты, вообще, не в теме? Винтовку можешь и сейчас купить. И, дробовик. Речь всегда шла о КНО, о праве на самооборону с ним, и ношение.
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11.08.2022 12:26 Відповісти
Если ты имеешь в виду ношение винтовок -- то, ДА! С режимом автоматического огня, и неограниченный боекомплект.
Иначе в этом обществе, и стране не выживешь.
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11.08.2022 12:48 Відповісти
Надо прояснить всем, что охотничье иная тема совсем. А право на защиту личности, право конституционное!!! Остальное понятие по оружию, узкая специализация. Охрана, охота, спорт- стрельба, ментура, итд, совсем иное.
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11.08.2022 14:39 Відповісти
Дайте повний текст щоб було зрозуміло про що йде мова
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11.08.2022 12:22 Відповісти
Первое чтение: Народ должен жить хорошо.

Второе чтение: Народ должен жить.

Итог голосования: Народ должен.
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11.08.2022 12:37 Відповісти
Гениально.
:
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11.08.2022 12:45 Відповісти
Які нахрін пістолети? Ви б ще рогатками займались! має бути нормальна автоматична зброя як у мусорів
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11.08.2022 12:24 Відповісти
Уберут все что касается простых граждан. и оставят возможность владения только провластной нечисти
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11.08.2022 12:26 Відповісти
Что-то, у меня большие сомнЭния.
То, к чему приложило свою ,,бескорыстную" руку МВС однозначно, и одномоментно становится ГАВНОМ!
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ -- В МИНЮСТИЦИИ!!!
ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ И НОШЕНИЕ КНО!!!
ПРАВО НА САМООБОРОНУ С НИМ, ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ, И АДАПТАПЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ!!!
И, самое главное:
Монастырского -- в монастырь!
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11.08.2022 12:33 Відповісти
Уже выступило гавно.
Естественно, с позицией против ношения короткоствола.
Мало того, ещё, и похвасталось, что ,,работают" (читай - обрабатывают) депутанов по этому вопросу.
Ну, чтобы ,,правильно" голосовали.
А, чего было ожидать?
От выразителя интересов своей банды.
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14.08.2022 20:05 Відповісти
Готуємось спостерігати перестрілки між мамками-хабалками на дитячих майданчиках
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11.08.2022 12:34 Відповісти
Дыбылов обоего пола, конечно, много в этом мире. Но, по опыту Молдовы через полгода всё уравновесится, и далее, только, профит. Уменьшение жертв уголовных преступлений со смертельным исходом на порядок ежегодно.
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11.08.2022 12:41 Відповісти
Але, може, є сенс заборонити носити нетверезим - як і водіям їздити нетверезим?
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11.08.2022 12:53 Відповісти
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11.08.2022 12:45 Відповісти
Царство Небесное бедному Кирюше!
Это, ещё раз о том, что владеть КНО должны, только, специально обученные люди, профессионалы.
Вот, эти ,,профессионалы" и творят такие ужасы, такой хоррор, и кошмары.
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11.08.2022 12:52 Відповісти
А, за бедного ребёнка никто, так кажется, и не ответил?
Ничего. Бог есть. Я в этом убедился.
И, тварь ответит.
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11.08.2022 13:00 Відповісти
Так об этом же и речь. Было бы право на оружие, не произошло бы подобное на 99,9 процента!!! Ведь тогда ни кто не знает, а есть ли у другого? Это останавливает почти всегда. А когда нет--- тогда отморозка удаляют по праву ношения и защиты личности при прямой угрозе жизни. А суд потом решает правоту применения. Но отморозка уже нет. Помним закон кольта. Сделаем мир чище!
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11.08.2022 14:49 Відповісти
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11.08.2022 12:39 Відповісти
партизанское движение на окупированых териториях, сейчас имело бы совсем другой окрас, если бы у даже последнего ******** был пистолет за пазухой. даже нелегальный, или купленый в ломбарде/на базаре/из под полы у алкаша.
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11.08.2022 12:40 Відповісти
Вы что себе, ковбоев представляете? ))) Не в оружии дело… там комплекс мероприятий… в начале апреля на оккупированой Херсонщине АК отдавали за 3000 грн. Гранаты ужене помню.
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11.08.2022 13:22 Відповісти
Не бреши, наші силовики всі втекли в ніч з 23 на 24, а всю зброю вивезли за тиждень й знаєш куди ?, До Каховки ! ,з усієї області, яку орки взяли вже о 9 ранку, в ТО не було нічого
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11.08.2022 13:34 Відповісти
Що ти мені хочеш розповісти))) ? Я з Херсона, думаєш не знаю про що пишу?
чи якщо не силовики і на базарі з капустою не продають, то зброї немає?
я пишу про початок квітня, а ви про лютий
якщо не знаєте про щось, не пишіть.
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11.08.2022 15:13 Відповісти
Сто раз печатал. А ведь в Молдове закон приняли в 1993 г! Помогло тоже прекратить войну тогда. Когда у народа оружие по закону--- это уже нация! А если нет оружия--- лохторат и быдло.
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11.08.2022 14:53 Відповісти
Хто взагалі цю грьобану мусорню приплітає до вирішення головного питання демократії? Не подобається-хай звільняються. Хоча,.. то все до дупи.
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11.08.2022 12:42 Відповісти
Хочется верить, что не ,,до дупи".
Посмотрим.
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11.08.2022 12:53 Відповісти
Я за те, щоб можна було носити короткодульну зброю з собою, але тільки тверезим. Одне слово, як у водіїв. Випив - не маєш права з нею бути. У своєму ж автомобілі може лежати, бо це наче свій дім...
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11.08.2022 12:51 Відповісти
Не годится насчет пьяных. Они, тоже, имеют право себя защищать. А, то, так за ними охота начнётся. Разве, что установить максимальное промилле? Как для водил?
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11.08.2022 12:55 Відповісти
А в цей час....
"Ще один штат дозволив купувати і носити зброю без спеціального дозволу. Американці масово скуповують зброю "

https://ukrainian.voanews.com/a/zbroia-ssha-aiova/5840178.html
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11.08.2022 12:59 Відповісти
Дозвiл должен быть, всё-таки.
Оружие не должно попадать в руки психически больным, и уголовникам.
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11.08.2022 13:03 Відповісти
Может, они при покупке проводят проверку покупателя?
Скорее всего, так и есть.
Тогда -- ДА!!!
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11.08.2022 13:12 Відповісти
Не поверите, кому нужно уже у всех есть, в том числе у перечисленных вами категорий. На законных и не очень основаниях.
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11.08.2022 13:25 Відповісти
типа кивы и дейдея? так у них наградное
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11.08.2022 13:35 Відповісти
Киву лишили наградного.
Отстаёшь от жизни.
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11.08.2022 14:40 Відповісти
Так я ж написав - на законних і не дуже підставах))) в дому числі отриманих і куплених довідках від психіатра )
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11.08.2022 15:23 Відповісти
Мусорня зробить все так, щоб тільки дєпутатікі та бариги з бандюками змогли придбати пістолет. Хто зможе заплатити наприклад 25-30 тисяч за пістоль? Тільки пересічний громадянин за місяці війни запхне під стріху багато чого цікавого. Полтавська, Сумська, Харківська, Київська область в курсі. Так що хай політики не псують нерви народу після війни, бо буде біда та бо-бо!
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11.08.2022 13:16 Відповісти
В Україні мати зброю заборонено виключно законослухняним громадянам. Я опитуванню не вірю, навіщо мені купувати зброю, що захищати себе нею мені заборонено ?
Закон про вільне володіння зброєю буде ухвалений коли в Україні буде українська влада, а не жидомоскальська.
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11.08.2022 13:28 Відповісти
То мвс гарантуватиме мені, що збройний напад відбудеться тільки в тирі чи на стрільбищі? Що за хєрня? І хто ці 19%, які за таке висловились? Навіщо тоді взагалі ті пісталєтіки, щоб потратитись на них, а потім на послуги тирів/стрільбищ? Ну, красно дякую, ідіоти недострелені
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11.08.2022 13:31 Відповісти
Ну до чого тут мвс? Виконавчій орган влади!

Законодавець повинен розробити у зрівпраці з експертами в галузі цивільного поширення вогнепальної зброї.

країна зелених клоунів
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11.08.2022 13:40 Відповісти
все уже давно придумано! нарезное с 25 лет и после 5 лет владения гладким. почему бы не дать разрешение на короткоствол после 30 и после 5 лет владения охотничьим нарезным? откуда страхи, что человек владея 5 лет калашом, возмет пм и начнет чудить? разговоры что оружие купит кто попало для старушек у подьезда и мамочек без мозгов! единственное чего не хватает, закона о допустимой самообороне и защите своего дома!
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11.08.2022 14:05 Відповісти
То ти,мабуть,з мокшандією переплутав.Немає в нас 5 років "гладкого" перед нарізним.Вже дуже давно,як немає.
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11.08.2022 14:22 Відповісти
так у мені не 18 років, на той момент як я купував, було. зброю не кожен рік купуєшь, зараз можливо щось змінилось...
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11.08.2022 14:27 Відповісти
,,То ти,мабуть,з мокшандією переплутав.Немає в нас 5 років "гладкого" перед нарізним.Вже дуже давно,як немає."
-- В прошедшем первое читання в Раде поганый мусорской проект предусматривает такой порядок.
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11.08.2022 14:38 Відповісти
Только с 21 года, короткоствол категорически с правом ношения, справка от психиатра и все! Иначе закон теряет смысл по сути своей. Напоминаю--- право на личную защиту и своего имущества, жилья--- право конституционное!!! Это право у нас отнято уже 31 г. Не ведёмся на прелую макуху в который раз.
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11.08.2022 14:29 Відповісти
хотя бы с 25 лет... и крайне желательно чтобы человек имел уже культуру обращения с оружием, пусть даже гладкоствольным. имхо, в 21 год есть чрезмерное желание навести "справедливость"...
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11.08.2022 15:00 Відповісти
Кажучи по правді, якби 21-літнім таки дали навести "справедливість" хоч раз, світ був би однозначно кращим місцем, ніж зараз. Стільки горя, скільки світові роблять владні старці в кабінетах з мозком раку, не робить жодне вільне володіння зброєю.
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11.08.2022 15:25 Відповісти
Ожидаемо. Пытаются слить эти сволочи, которые намереваются узурпировать власть и приписать исключительно себе будущую победу над москалями.

Исключительно необходимо ношение нарезного короткоствольного огнестрельного оружия. Возможно открытого ношение как обязательный критерий в общественных местах, а скрытого ношения у себя в населенном пункте. Такое проблем не представляет, пускай каждый знает, что гражданин вооружен.

А эти сволочи пытаются пропихнуть гладкостволы свои, которые и до этого были. Но любой пистолет всегда нарезной ствол имеет, иначе не попадет никуда. Ограничение на нарезное - автоматически запрет на ношение. Этого нельзя допустить.

Второй самый важный момент - цена одного выстрела. Все гладкоствольное далеко не дешевое. А ведь для самообороны и для защиты в том числе и других граждан нужно настрелять минимум 300 выстрелов и еще каждый год по самому минимуму 100 штук. Дешевые только патроны к нарезным стволам и пистолетам, да и само оружие тоже стоит немного. Пуля к ружью намного дороже. Во-вторых, какая может быть самооборона с ружьем? С пистолета легко попасть в ногу, достать турникет, дать обезболивающее. С ружья же попадешь в другого или завалишь наглухо пулей, а дробью не остановишь преступника или не пробьешь жилет, а уже очевидно, что все вооруженные нападения будут в жилетах с пластинами.

Ношение нарезного короткоствольного неавтоматического оружия должно быть разрешено. Его приобретение не иметь ни одной финансовой преграды, только реальное собеседование (на камеру снятое для обжалования) и здоровье адекватное. А также экзамен по обращению и по стрельбе. Да, как в Чехии, например. Надо сдать экзамен, где тебе экзаменатор будет подлавливать на такие ошибки, как наведение ствола на человека и другое, за что годовой запрет сразу выпишут. Также надо и у нас сделать.
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11.08.2022 15:55 Відповісти
Треба саме головне дозволити виготовлення зброї цивільним. Щоб майже будь-який приватний підприємець міг робити зброю. Тоді країна нарешті буде захищена, появляться виробники патронів, снарядів і так далі.
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11.08.2022 22:36 Відповісти
 
 