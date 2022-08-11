Законопроєкт про обіг зброї суттєво змінять до другого читання, - МВС

Проєкт закону "Про обіг цивільної вогнепальної зброї" відрізнятиметься від того, який був проголосований у першому читанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Наразі парламентарі у співпраці з МВС та іншими зацікавленими сторонами готують до другого читання цей законопроєкт.

"Поки що ми єдина країна в Європі, яка досі на законодавчому рівні не врегулювала спеціальним актом питання обігу цивільної вогнепальної зброї. Народні депутати України, вносячи правки до другого читання, ураховують пропозиції МВС, які базуються на кращій міжнародній практиці. Проєкт закону суттєво відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні. Кінцеве рішення - за народними депутатами України", - розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

В МВС нагадали, що запитували думку громадян щодо обігу зброї в Україні. Опитування проходило в застосунку Дія, у голосуванні взяло участь понад 1,7 млн. людей.

59 % за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях;

22 % - пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі;

19 % - пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.

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