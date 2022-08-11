Законопроєкт про обіг зброї суттєво змінять до другого читання, - МВС
Проєкт закону "Про обіг цивільної вогнепальної зброї" відрізнятиметься від того, який був проголосований у першому читанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Наразі парламентарі у співпраці з МВС та іншими зацікавленими сторонами готують до другого читання цей законопроєкт.
"Поки що ми єдина країна в Європі, яка досі на законодавчому рівні не врегулювала спеціальним актом питання обігу цивільної вогнепальної зброї. Народні депутати України, вносячи правки до другого читання, ураховують пропозиції МВС, які базуються на кращій міжнародній практиці. Проєкт закону суттєво відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні. Кінцеве рішення - за народними депутатами України", - розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
В МВС нагадали, що запитували думку громадян щодо обігу зброї в Україні. Опитування проходило в застосунку Дія, у голосуванні взяло участь понад 1,7 млн. людей.
59 % за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях;
22 % - пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі;
19 % - пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
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Иначе в этом обществе, и стране не выживешь.
Второе чтение: Народ должен жить.
Итог голосования: Народ должен.
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То, к чему приложило свою ,,бескорыстную" руку МВС однозначно, и одномоментно становится ГАВНОМ!
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ -- В МИНЮСТИЦИИ!!!
ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ И НОШЕНИЕ КНО!!!
ПРАВО НА САМООБОРОНУ С НИМ, ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ, И АДАПТАПЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ!!!
И, самое главное:
Монастырского -- в монастырь!
Естественно, с позицией против ношения короткоствола.
Мало того, ещё, и похвасталось, что ,,работают" (читай - обрабатывают) депутанов по этому вопросу.
Ну, чтобы ,,правильно" голосовали.
А, чего было ожидать?
От выразителя интересов своей банды.
Это, ещё раз о том, что владеть КНО должны, только, специально обученные люди, профессионалы.
Вот, эти ,,профессионалы" и творят такие ужасы, такой хоррор, и кошмары.
Ничего. Бог есть. Я в этом убедился.
И, тварь ответит.
чи якщо не силовики і на базарі з капустою не продають, то зброї немає?
я пишу про початок квітня, а ви про лютий
якщо не знаєте про щось, не пишіть.
Посмотрим.
"Ще один штат дозволив купувати і носити зброю без спеціального дозволу. Американці масово скуповують зброю "
https://ukrainian.voanews.com/a/zbroia-ssha-aiova/5840178.html
Оружие не должно попадать в руки психически больным, и уголовникам.
Скорее всего, так и есть.
Тогда -- ДА!!!
Отстаёшь от жизни.
Закон про вільне володіння зброєю буде ухвалений коли в Україні буде українська влада, а не жидомоскальська.
Законодавець повинен розробити у зрівпраці з експертами в галузі цивільного поширення вогнепальної зброї.
країна зелених клоунів
-- В прошедшем первое читання в Раде поганый мусорской проект предусматривает такой порядок.
Исключительно необходимо ношение нарезного короткоствольного огнестрельного оружия. Возможно открытого ношение как обязательный критерий в общественных местах, а скрытого ношения у себя в населенном пункте. Такое проблем не представляет, пускай каждый знает, что гражданин вооружен.
А эти сволочи пытаются пропихнуть гладкостволы свои, которые и до этого были. Но любой пистолет всегда нарезной ствол имеет, иначе не попадет никуда. Ограничение на нарезное - автоматически запрет на ношение. Этого нельзя допустить.
Второй самый важный момент - цена одного выстрела. Все гладкоствольное далеко не дешевое. А ведь для самообороны и для защиты в том числе и других граждан нужно настрелять минимум 300 выстрелов и еще каждый год по самому минимуму 100 штук. Дешевые только патроны к нарезным стволам и пистолетам, да и само оружие тоже стоит немного. Пуля к ружью намного дороже. Во-вторых, какая может быть самооборона с ружьем? С пистолета легко попасть в ногу, достать турникет, дать обезболивающее. С ружья же попадешь в другого или завалишь наглухо пулей, а дробью не остановишь преступника или не пробьешь жилет, а уже очевидно, что все вооруженные нападения будут в жилетах с пластинами.
Ношение нарезного короткоствольного неавтоматического оружия должно быть разрешено. Его приобретение не иметь ни одной финансовой преграды, только реальное собеседование (на камеру снятое для обжалования) и здоровье адекватное. А также экзамен по обращению и по стрельбе. Да, как в Чехии, например. Надо сдать экзамен, где тебе экзаменатор будет подлавливать на такие ошибки, как наведение ствола на человека и другое, за что годовой запрет сразу выпишут. Также надо и у нас сделать.