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Новини
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Україна розірвала угоду про співпрацю із силовими структурами Білорусі

білорусь

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок припинив дію Угоди про співробітництво між міністерством внутрішніх справ України та міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь від березня 1992 року.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.

Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та здійснювати спільні розслідування.

Читайте: Ми розірвемо дипвідносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України, - Кулеба

Нагадаємо, що раніше уряд розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.

Автор: 

Білорусь (7964) Кабмін (14141) МВС (3509) угода (684)


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Топ коментарі
+22
На 7-ий місяць повномаштабного вторгнення... "Турборежим"?
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09.08.2022 19:03
+14
Тільки зараз? Зовсім подуріли
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09.08.2022 19:04
+12
Тобто до сьогоднішнього дня Україна співпрацювала з силовими структурами білоруссії??
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09.08.2022 19:17
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На 7-ий місяць повномаштабного вторгнення... "Турборежим"?
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09.08.2022 19:03 Відповісти
Тільки зараз? Зовсім подуріли
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09.08.2022 19:04 Відповісти
оперативно
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09.08.2022 19:11 Відповісти
та ладно..цікаво з ще не розірвали???

прям як з дипвідношеннями..
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09.08.2022 19:12 Відповісти
Дебульбашизація.
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09.08.2022 19:15 Відповісти
та ти шо
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09.08.2022 19:15 Відповісти
Тобто до сьогоднішнього дня Україна співпрацювала з силовими структурами білоруссії??
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09.08.2022 19:17 Відповісти
так! тому ми й терпіли прильоти з їх сторони
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09.08.2022 19:34 Відповісти
Це як посрати, а потім подивитися чи не можна з'їсти
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09.08.2022 19:17 Відповісти
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09.08.2022 19:36 Відповісти
Скорость **********.
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09.08.2022 19:17 Відповісти
не минуло й року, ти диви
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09.08.2022 19:21 Відповісти
Після зливу Зелею вагнерівців Бульбофюреру, співпрацю цю можна було припиняти, а тепер це взагалі не має значення, бо невідомо насправді хто з ким ділився інформацією.
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09.08.2022 19:24 Відповісти
ахахаха а що така угода діяла до сьогодня ? занавіс
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09.08.2022 19:28 Відповісти
тепер державі Україна Ю.Бутусов може сміливо кинути пред'ву про вагнергейт у міждународному суді ...
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09.08.2022 19:31 Відповісти
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09.08.2022 19:33 Відповісти
Зеля на Лукашенка дивиться як собачка на господаря. навіть не уявляю, як він дивився на Ху*ла при тій зустрічі, коли побачив "мир в його очах".
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10.08.2022 00:21 Відповісти
Невже? які молодці
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09.08.2022 19:34 Відповісти
Давно пора!!!!
Для України, Білоруські структури.....це так ....на тиждень перелузкать....
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09.08.2022 19:37 Відповісти
Може ще й данними обмінювались, не здивуюсь ні разу.
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09.08.2022 19:42 Відповісти
А что случилось?
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09.08.2022 19:42 Відповісти
Не прошло и пол года!
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09.08.2022 19:53 Відповісти
Не пройло і пів року!
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09.08.2022 20:04 Відповісти
Только сейчас, через полгода???
Прям как Шехерезада: "Дошло до меня, о великий царь!"
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09.08.2022 21:02 Відповісти
ЙОКЕЛЕМЕНЕ. Вот ето паварот.
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09.08.2022 21:18 Відповісти
Дуже вчасно
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09.08.2022 22:16 Відповісти
Да, ах, как всё таки "быстро" доходит нашей зелени, ну да, у них же сейчас внутренние проблемы,-лишение гражданства Корбана, это для них сейчас самое главное, а остальное ерунда. Главное расправиться с внутренними "врагами", а внешние враги никуда не денутся, могут и подождать, верно зелёненький??? Ну, а ещё очень важное, как уберечь и сохранить своего любимого дружбана ермака, который работает на рассею, это самое важнейшее из всех важных вопросов.
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09.08.2022 23:54 Відповісти
не прошло и трех месяцев ... там в кабмине шмыгаль сидит не по назначению, я понимаю что коней на переправе не меняют, однако ахметовскому ставленнику не мешало бы заняться ревизией договорных отношений с соседними странами врагами, а ********** луки бесспорный враг, и визовый режим с ними ... навсегда
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10.08.2022 01:09 Відповісти
курва,відкрийте таємницю-де ще ми "співпрацюємо", щоб надалі не дивуватися. повний список для народу-в студію.
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10.08.2022 01:56 Відповісти
 
 