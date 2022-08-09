Україна розірвала угоду про співпрацю із силовими структурами Білорусі
Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок припинив дію Угоди про співробітництво між міністерством внутрішніх справ України та міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь від березня 1992 року.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.
Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та здійснювати спільні розслідування.
Нагадаємо, що раніше уряд розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.
Топ коментарі
+22 Kucher
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+14 U A #508723
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+12 віктор федорович #394174
показати весь коментар09.08.2022 19:17 Посилання
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прям як з дипвідношеннями..
Для України, Білоруські структури.....це так ....на тиждень перелузкать....
Прям как Шехерезада: "Дошло до меня, о великий царь!"