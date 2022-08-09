Україна розірвала угоду про співпрацю із силовими структурами Білорусі

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок припинив дію Угоди про співробітництво між міністерством внутрішніх справ України та міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь від березня 1992 року.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.

Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та здійснювати спільні розслідування.

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Нагадаємо, що раніше уряд розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.