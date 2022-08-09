Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовыми структурами Беларуси

Кабинет министров Украины на заседании во вторник прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от марта 1992 года.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.

Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и проводить совместные расследования.

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Напомним, что ранее правительство расторгло соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.