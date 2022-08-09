Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовыми структурами Беларуси
Кабинет министров Украины на заседании во вторник прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от марта 1992 года.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.
Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и проводить совместные расследования.
Напомним, что ранее правительство расторгло соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.
Топ комментарии
+22 Kucher
показать весь комментарий09.08.2022 19:03 Ссылка
+14 U A #508723
показать весь комментарий09.08.2022 19:04 Ссылка
+12 віктор федорович #394174
показать весь комментарий09.08.2022 19:17 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прям як з дипвідношеннями..
Для України, Білоруські структури.....це так ....на тиждень перелузкать....
Прям как Шехерезада: "Дошло до меня, о великий царь!"