РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9200 посетителей онлайн
Новости
3 346 29

Украина разорвала соглашение о сотрудничестве с силовыми структурами Беларуси

білорусь

Кабинет министров Украины на заседании во вторник прекратил действие Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел Республики Беларусь от марта 1992 года.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение между Министерством внутренних дел и Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Это соглашение было подписано в 1992 году.

Такое соглашение позволяло силовикам Украины и Беларуси держать контакт и проводить совместные расследования.

Также читайте: Белорусские ВВС и войска ПВО начинают учения с боевыми стрельбами, - Минобороны

Напомним, что ранее правительство расторгло соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям.

Беларусь (7918) Кабмин (14033) МВД (9324) соглашение (1351)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
На 7-ий місяць повномаштабного вторгнення... "Турборежим"?
показать весь комментарий
09.08.2022 19:03
+14
Тільки зараз? Зовсім подуріли
показать весь комментарий
09.08.2022 19:04
+12
Тобто до сьогоднішнього дня Україна співпрацювала з силовими структурами білоруссії??
показать весь комментарий
09.08.2022 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На 7-ий місяць повномаштабного вторгнення... "Турборежим"?
показать весь комментарий
09.08.2022 19:03 Ответить
Тільки зараз? Зовсім подуріли
показать весь комментарий
09.08.2022 19:04 Ответить
оперативно
показать весь комментарий
09.08.2022 19:11 Ответить
та ладно..цікаво з ще не розірвали???

прям як з дипвідношеннями..
показать весь комментарий
09.08.2022 19:12 Ответить
Дебульбашизація.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:15 Ответить
та ти шо
показать весь комментарий
09.08.2022 19:15 Ответить
Тобто до сьогоднішнього дня Україна співпрацювала з силовими структурами білоруссії??
показать весь комментарий
09.08.2022 19:17 Ответить
так! тому ми й терпіли прильоти з їх сторони
показать весь комментарий
09.08.2022 19:34 Ответить
Це як посрати, а потім подивитися чи не можна з'їсти
показать весь комментарий
09.08.2022 19:17 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 19:36 Ответить
Скорость **********.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:17 Ответить
не минуло й року, ти диви
показать весь комментарий
09.08.2022 19:21 Ответить
Після зливу Зелею вагнерівців Бульбофюреру, співпрацю цю можна було припиняти, а тепер це взагалі не має значення, бо невідомо насправді хто з ким ділився інформацією.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:24 Ответить
ахахаха а що така угода діяла до сьогодня ? занавіс
показать весь комментарий
09.08.2022 19:28 Ответить
тепер державі Україна Ю.Бутусов може сміливо кинути пред'ву про вагнергейт у міждународному суді ...
показать весь комментарий
09.08.2022 19:31 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2022 19:33 Ответить
Зеля на Лукашенка дивиться як собачка на господаря. навіть не уявляю, як він дивився на Ху*ла при тій зустрічі, коли побачив "мир в його очах".
показать весь комментарий
10.08.2022 00:21 Ответить
Невже? які молодці
показать весь комментарий
09.08.2022 19:34 Ответить
Давно пора!!!!
Для України, Білоруські структури.....це так ....на тиждень перелузкать....
показать весь комментарий
09.08.2022 19:37 Ответить
Може ще й данними обмінювались, не здивуюсь ні разу.
показать весь комментарий
09.08.2022 19:42 Ответить
А что случилось?
показать весь комментарий
09.08.2022 19:42 Ответить
Не прошло и пол года!
показать весь комментарий
09.08.2022 19:53 Ответить
Не пройло і пів року!
показать весь комментарий
09.08.2022 20:04 Ответить
Только сейчас, через полгода???
Прям как Шехерезада: "Дошло до меня, о великий царь!"
показать весь комментарий
09.08.2022 21:02 Ответить
ЙОКЕЛЕМЕНЕ. Вот ето паварот.
показать весь комментарий
09.08.2022 21:18 Ответить
Дуже вчасно
показать весь комментарий
09.08.2022 22:16 Ответить
Да, ах, как всё таки "быстро" доходит нашей зелени, ну да, у них же сейчас внутренние проблемы,-лишение гражданства Корбана, это для них сейчас самое главное, а остальное ерунда. Главное расправиться с внутренними "врагами", а внешние враги никуда не денутся, могут и подождать, верно зелёненький??? Ну, а ещё очень важное, как уберечь и сохранить своего любимого дружбана ермака, который работает на рассею, это самое важнейшее из всех важных вопросов.
показать весь комментарий
09.08.2022 23:54 Ответить
не прошло и трех месяцев ... там в кабмине шмыгаль сидит не по назначению, я понимаю что коней на переправе не меняют, однако ахметовскому ставленнику не мешало бы заняться ревизией договорных отношений с соседними странами врагами, а ********** луки бесспорный враг, и визовый режим с ними ... навсегда
показать весь комментарий
10.08.2022 01:09 Ответить
курва,відкрийте таємницю-де ще ми "співпрацюємо", щоб надалі не дивуватися. повний список для народу-в студію.
показать весь комментарий
10.08.2022 01:56 Ответить
 
 