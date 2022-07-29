Украина расторгла соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам
Кабинет Министров Украины денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Денонсировано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, совершенное 05.02.1998 в г. Минске", - говорится в сообщении.
Соглашение определяло порядок и условия плавания судов Украины и Беларуси, осуществляющих перевозку пассажиров и/или грузов, транспортировку плавучих объектов и перегон судов по внутренним водным путям.
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а потому что фсбшная агентура давно сидит на Банковой!