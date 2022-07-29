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Украина расторгла соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам

киев,транспорт,днепр,река,речной

Кабинет Министров Украины денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водам.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Денонсировано Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, совершенное 05.02.1998 в г. Минске", - говорится в сообщении.

Соглашение определяло порядок и условия плавания судов Украины и Беларуси, осуществляющих перевозку пассажиров и/или грузов, транспортировку плавучих объектов и перегон судов по внутренним водным путям.

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Автор: 

Беларусь (7899) Днепр (4426) Кабмин (14029) судоходство (28)


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Топ комментарии
+10
и это фсе? а почему до сих пор не разорвали диплоиатические, торговые и прочие отношения с режимом бульбафюрера? почему их кгбшные дипломаты спокойно перемещаются туда нащад?
а потому что фсбшная агентура давно сидит на Банковой!
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29.07.2022 21:44
+8
... Потато ланд... 🤣 зачьот!
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29.07.2022 21:33
+5
Ukraine needs to put the Potato Land on the black list, in general. The traitors will never change.
Just keep them isolated and rot slowly.
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29.07.2022 21:30
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Сильно!
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29.07.2022 21:28 Ответить
Ukraine needs to put the Potato Land on the black list, in general. The traitors will never change.
Just keep them isolated and rot slowly.
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29.07.2022 21:30 Ответить
... Потато ланд... 🤣 зачьот!
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29.07.2022 21:33 Ответить
А де візовий режим ?
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29.07.2022 21:30 Ответить
для того, что бы сделать нормальный визовый режим - нужна стена из железа по линии границы, высотой метров 10 и пулеметными вышками. и одной калиткой. а при таком размере ничем не огражденной границы - какой смысл в визе?
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29.07.2022 21:32 Ответить
Краще роздати полішукам зброю і видавати премію за кожного кацапо-бульбаша. Це буде дешевше
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29.07.2022 21:55 Ответить
смысл в том, что вата легально ездить перестанет, а нелегально - будет, но намного меньше
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29.07.2022 21:55 Ответить
ну хз, как оно было бы на самом деле. не думаю, что со стороны бульбашии вот прям потоками ездили. знаю, что люди спокойно переходили границу в обе стороны - приграничные села - и никто их не трогал. а как сейчас - хз.
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29.07.2022 22:00 Ответить
С каких пор на Беларашке есть правительство? Там насколько я помню, власть захватила бандитская группировка лукашистов. Так что не называйте *уряд беларуси*
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29.07.2022 21:32 Ответить
Так, дійсно...сильні санкції....ЗЕ ІМПОТЕНТИ ви красавчики....щиро дякую
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29.07.2022 21:33 Ответить
Внєзапно. З чого б це ?
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29.07.2022 21:41 Ответить
и это фсе? а почему до сих пор не разорвали диплоиатические, торговые и прочие отношения с режимом бульбафюрера? почему их кгбшные дипломаты спокойно перемещаются туда нащад?
а потому что фсбшная агентура давно сидит на Банковой!
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29.07.2022 21:44 Ответить
"...про судноплавство внутрішніми водами..." А зовнішніми?
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29.07.2022 21:47 Ответить
Последний раз, когда я видел карту Восточной Европы, то до внешних вод беларсуким гореплавателям было как до горы раком.
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29.07.2022 22:13 Ответить
ще не викопали
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29.07.2022 22:22 Ответить
А у білорусів є вихід в море?
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30.07.2022 05:00 Ответить
Так что получается---еще вчера было---,,,,ехали пираты, веслами гребли, капитан с помощником девушку толкли,,,? Вотена!
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29.07.2022 21:51 Ответить
путь из варяг в греки окончательно все
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29.07.2022 22:03 Ответить
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29.07.2022 22:08 Ответить
А де візовий режим???
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29.07.2022 22:16 Ответить
Тепер вже остаточно через Прип*ять не будуть наводити понтонні переправи чи керманичі знову нічого не побачать на супутникових знімках.
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29.07.2022 22:34 Ответить
краще знищували б москальню на білорусі яка стріляє по Україні
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29.07.2022 22:58 Ответить
розслабся бульбонавт
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29.07.2022 23:06 Ответить
Вы когда закроете экспорт из этой помойки, зебилы?
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29.07.2022 23:38 Ответить
зе яка кількість наших громадян повинна загинути щоб влада почала діяти?
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30.07.2022 00:33 Ответить
Наскільки мені відомо - з Білорусі в Україну (і назад) вже років з двадцять як ніякі судна не ходять - ні пасжирські ні вантажні Так що це рішення - "мертвонароджене"
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30.07.2022 05:02 Ответить
 
 