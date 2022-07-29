Україна розірвала угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами

Кабінет Міністрів України денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Денонсовано Угоду між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, вчинену 05.02.1998 у м. Мінську", - йдеться в повідомленні.

Угода визначала порядок та умови плавання суден України і Білорусі, що здійснюють перевезення пасажирів та/чи вантажів, транспортування плавучих об'єктів і перегін суден внутрішніми водними шляхами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України. ВIДЕО