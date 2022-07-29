Україна розірвала угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами
Кабінет Міністрів України денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Денонсовано Угоду між Кабінетом Міністрів України і урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами, вчинену 05.02.1998 у м. Мінську", - йдеться в повідомленні.
Угода визначала порядок та умови плавання суден України і Білорусі, що здійснюють перевезення пасажирів та/чи вантажів, транспортування плавучих об'єктів і перегін суден внутрішніми водними шляхами.
Топ коментарі
+10 Royal Flush #510166
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+8 Николай Николаевич #334532
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+5 Alessandro Moretti
показати весь коментар29.07.2022 21:30
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а потому что фсбшная агентура давно сидит на Банковой!