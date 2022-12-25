Вночі в районі аеродрому в Курську пролунало кілька вибухів. ВIДЕО

У ніч на 25 грудня у російському Курську в районі аеродрому лунали вибухи. Очевидці заявляють, що їх було кілька.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що камери відеонагляду зафіксували спалахи поблизу аеродрому та гучні звуки вибухів.

Камери зафіксували вибух на відео близько 4 години ранку. У коментарях місцеві заявили, що у місті вночі було "тривожно". Втім, деякі жителі Курська почали переконувати, що це звуки грози, а інші запевняли, що "працює ППО".

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