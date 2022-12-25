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Вночі в районі аеродрому в Курську пролунало кілька вибухів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У ніч на 25 грудня у російському Курську в районі аеродрому лунали вибухи. Очевидці заявляють, що їх було кілька.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що камери відеонагляду зафіксували спалахи поблизу аеродрому та гучні звуки вибухів.

Камери зафіксували вибух на відео близько 4 години ранку. У коментарях місцеві заявили, що у місті вночі було "тривожно". Втім, деякі жителі Курська почали переконувати, що це звуки грози, а інші запевняли, що "працює ППО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському Курську в районі аеродрому пролунали вибухи, - соцмережі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Ни панятна ета была Бавовна или хлапки.
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25.12.2022 08:57
+20
У кацапов уже среди зимы гроза. Неплохая отмазка кстати,когда у них в следующий раз что-то сгорит. Гроза, и все дела.
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25.12.2022 09:12
+20
шо там?? гроза??? та нехай будет гроза))) грозовая зима в курске)))
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25.12.2022 09:53
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Ни панятна ета была Бавовна или хлапки.
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25.12.2022 08:57 Відповісти
Кацапы пишут же-гроза. Им лучше знать.))
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25.12.2022 09:13 Відповісти
Гроза- зимой? Это надо отметить.
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25.12.2022 10:16 Відповісти
Граза!?эта харашо!когда в рождество такая граза!
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25.12.2022 11:12 Відповісти
Santa1 пролетал)
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25.12.2022 09:14 Відповісти
І кілька "гостинців" скинув
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25.12.2022 09:36 Відповісти
Хфейєрвєкі
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25.12.2022 11:18 Відповісти
буданов сказав шо в принципі це не ми. але ми в курсі.
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25.12.2022 14:18 Відповісти
шкода що не на аєреродромі Воронежа ...
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25.12.2022 08:59 Відповісти
Ета апять навєрна курскіє салавйьї...
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25.12.2022 09:02 Відповісти
Сами себя обстреливают
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25.12.2022 09:02 Відповісти
хлопці гасіть світло в репоедіі..він для москалів як для кротів дуже вредний...
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25.12.2022 09:09 Відповісти
У кацапов уже среди зимы гроза. Неплохая отмазка кстати,когда у них в следующий раз что-то сгорит. Гроза, и все дела.
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25.12.2022 09:12 Відповісти
Ну вообще то гроза зимой уже не вызывает удивления. Как то и у нас в Украине была.
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25.12.2022 09:15 Відповісти
Не, ну сравнил --- нашу украинскую грозу, с какой-то... Тьху!
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25.12.2022 09:19 Відповісти
Непогано було б щоб цей "грозовий фронт" накрив і бульбоаеродроми. Бо вже дуже напрошуються.
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25.12.2022 09:43 Відповісти
Згідно сруспедії: зимова гроза-атмосферне явище, споводоване Ефектом Лінзи
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25.12.2022 09:44 Відповісти
За приблизно місяць до війни на півдні Волині була гроза ввечері ,то довбануло не слабо разок.Я саме був на горищі. Спочатку подумав що вибухнув трансформатор на підстанції на віддалі 1,5 км.Через 5 хвилин на місцевому сайті новин вже було фото великої блискавки.Тітка , якій 81рік було, ще тоді сказала, що гроза взимку не на добро.
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25.12.2022 10:44 Відповісти
Бывает зимой гроза. Но суперредко. Я один раз за всю жизнь видел примерно в 80м году в Киеве
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25.12.2022 15:04 Відповісти
Років 10 тому, може трохи більше, був снігопад, гриміло і блискало як літня гроза.
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25.12.2022 22:39 Відповісти
хлоп-хлоп-хлоп але потім як бабахне
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25.12.2022 09:17 Відповісти
операция гроза🤣
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25.12.2022 09:18 Відповісти
Зимові грози прогнозують парашистану гарячу зиму і суттєве розширення скотомогильників
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25.12.2022 09:42 Відповісти
Снача Курск. Потом - Курский вокзал.
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25.12.2022 09:43 Відповісти
Грозовые тучи сгустились над Курской Наротной Республикой!
Нацисты Белгородской Наротной Республики вновь поднимают голову....
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25.12.2022 09:52 Відповісти
К ним добавится Мидиоланско( написано на Башне Кремля)-Одэрбэйджанская Московская Республика,ждущая своих создателей.
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25.12.2022 11:55 Відповісти
шо там?? гроза??? та нехай будет гроза))) грозовая зима в курске)))
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25.12.2022 09:53 Відповісти
"Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на ёлки, топ-топ, игрушки закружили хороводом.
Тик-так часики идут, а стрелки-носики бегут страну поздравить с Новым Годом.…"
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25.12.2022 09:58 Відповісти
Опять лаптекопытные репоеды курили махру в неположенном месть.
Не будем им мешать, пусть курят. Пока не подохнут. От бавовны.
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25.12.2022 10:01 Відповісти
найс
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25.12.2022 10:08 Відповісти
https://youtu.be/CVyPx2RN9KM..

З Різдвом Христовим Україна...
🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ та Україні 🔱💙💛🔱✊💪👍💯💯💯💯💯🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮🇦🇺.....
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25.12.2022 10:08 Відповісти
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25.12.2022 10:30 Відповісти
Люблю грозу в начале мая.

Наверное, для кацапов земная ось наклонилась в другую сторону (после того, как приесс-алкашеиспоганила прекрасную песню В. Высоцкого), и теперь для них лето и пора гроз.
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25.12.2022 10:59 Відповісти
«Ой, а что это так бумкнуло? «(с)
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25.12.2022 11:02 Відповісти
То куряне курили
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25.12.2022 11:06 Відповісти
Да ничего страшного это всего лишь курский бомонд.
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25.12.2022 11:14 Відповісти
Рождественские скидки на недвижимость в Халино стартовали.
Дачный домик по цене скутера! Обмен коттеджей на "Ладу" с прицепом!
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25.12.2022 11:15 Відповісти
Це вам за єнота!
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25.12.2022 11:37 Відповісти
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25.12.2022 22:38 Відповісти
Бавовна, бавовна - Курск не спит єто теперь норма!
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25.12.2022 13:16 Відповісти
а
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25.12.2022 13:31 Відповісти
Ех, мало, мало, мало!
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25.12.2022 14:36 Відповісти
гроза это хорошо, ну нужен прилет
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25.12.2022 17:27 Відповісти
Гастролі
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25.12.2022 19:06 Відповісти
Merry Christmas!
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25.12.2022 19:15 Відповісти
Гроза, ни гроза, а многие наверное в штаны навалили с испугу!
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25.12.2022 21:55 Відповісти
Все повертається бумерангом!
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25.12.2022 22:36 Відповісти
По Энгельсу вроде опять прилетело, тоже?
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26.12.2022 05:04 Відповісти
 
 