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Рашисти 71 раз обстріляли Херсонщину, загинуло 16 людей, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - інформує очільник регіону.

Також читайте: У Херсоні чути вибухи, - місцеві телеграм-канали

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи із "Градів", мінометів сотні раз вдарили по містах Херсон, Нікополь, Запоріжжя, десятки вбитих цивільних і сотні поранених. Як можна із РСЗВ і мінометів бити по місту, там же люди? А Європа, особливо мадяри, виправдують кацапів і купують в них газ і нафтопродукти, які розмішані на крові вбитих дітей і жінок. Не коробить? Прости Боже, що в таке свято пишу!"
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25.12.2022 09:20 Відповісти
В Никалаеве тревога
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25.12.2022 09:31 Відповісти
Тривога по всій Україні. Кацапи самі не живуть як люди і сусідам не дають.
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25.12.2022 10:04 Відповісти
Я так понимаю ,это ответ ***** , на мирные инициативы Зеленского , вывести все войска из Украины, Дедушке Байдену ,надо каждое утро 🌄 показывать новые преступления, *****. Чтобы ручеек помощи, превратился, в большой поток , танков и самолётов, и других пряников.
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25.12.2022 09:34 Відповісти
Через це мають пройти самі кацапи, коли ЗСУ вийдуть на держкордони по всій території. І удари мають бути по Кучково, а також по всій інфраструктурі у 100-200 км-ій зоні навколо України, яка стане буферної зоною, поки фашистський улус не отримає громадянську війну і не припинить своє існування
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25.12.2022 09:36 Відповісти
Недавно была новость, что за сутки обстреляли Херсонщину 74 раза. Только в перечне вооружения, из которого обстреливали, помимо ствольной артиллерии, РСЗО и миномётов, были указаны танки.
Миномёт 120 мм - дальность около 8 км;
Танк Т-80 - максимальная дальность прицельной стрельбы до 4 км, или до 10 км полупрямой наводкой.
Дальше что - из гранатомётов будут лупить? Что происходит?
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25.12.2022 10:04 Відповісти
Танки не могли обстрілювати Херсон, вони обстрілювали Херсонську область.
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25.12.2022 10:06 Відповісти
 
 