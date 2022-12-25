Рашисти 71 раз обстріляли Херсонщину, загинуло 16 людей, - ОВА

Минулої доби російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона - загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - інформує очільник регіону.

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