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Прикордонники вдарили із мінометів по скупченню окупантів на Донеччині, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міномет

На Донеччині мінометні підрозділи охоронців кордону нанесли вогневе ураження по позиціях противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вогнем зі 120-мм мінометів знищено місце укриття російсько-окупаційних військ разом з особовим складом.

"А в Луганській області з мінометів 82-го калібру наші оборонці зірвали напад противника. Влучними пострілами мінометники ліквідували групу ворожої піхоти, яка накопичувалась на рубежі для переходу в атаку", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Те є дуже добре, нехай Господь Бог вас оберігає, Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.12.2022 10:00 Відповісти
Лучшая защита - это нападение. ЗСУ - респект.
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25.12.2022 10:24 Відповісти
И это правильно, кацапню где только можно надо превращать в хороших русских.
А еще у меня есть мечта, чтобы наши погранцы отвечали на каждый выстрел кацапов на границе с этой дикой ордой.
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25.12.2022 10:04 Відповісти
Шкода що в них немає мінометів на 300км
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25.12.2022 10:14 Відповісти
А що такі бувають 😁
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25.12.2022 10:45 Відповісти
 
 