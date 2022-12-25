З початку війни понад 51 тисяч кримінальних злочинів скоїли російські окупанти

За час широкомасштабного вторгнення РФ Національна поліція України розпочала понад 51 тисячу кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених російськими військовими та їхніми пособниками.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 10 місяців війни Національна поліція України отримала та опрацювала майже 6,6 млн звернень від громадян. Зареєструвала близько 261 тис. злочинів. Це на 12% менше у порівнянні з минулим роком. У майже 126 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри",- йдеться в повідомленні.

Нацполіцією розпочато понад 51 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їх пособниками. В середньому, лише поліція реєструвала по 168 воєнних злочинів за добу.

Також відкрито більш як 2,2 тис. кримінальних проваджень за колабораціонізм. 448 осіб — в статусі підозрюваних. 240 обвинувальних актів уже передано в суди

"Ми продовжуємо допомагати людям у цей складний холодний час. На території країни працюють 946 підрозділів поліції, в яких громадяни можуть зігрітися та зарядити ґаджети", - повідомив голова Нацполіції.

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