Рашисти шукають ненадійних, проводячи телефонні опитування на Луганщині, - ОВА

В окупованій Луганській області загарбники проводять телефонне опитування аби виявити ненадійних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять на Луганщині "анонімне" телефонне анкетування. Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами – шукають ненадійних", - йдеться в повідомленні

Водночас, як зазначають в адміністрації, ненадійних росіян вони не помічають.

"У Антрациті бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків. У підсумку - перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян", - зазначають в ОВА.

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