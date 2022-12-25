УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15864 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 768 12
Луганщина (4412) окупація (5821) опитування (1403)

Рашисти шукають ненадійних, проводячи телефонні опитування на Луганщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

В окупованій Луганській області загарбники проводять телефонне опитування аби виявити ненадійних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА.

"Замість того, щоб зробити хоч щось корисне, росіяни намагаються дізнатись справжнє ставлення до них й проводять на Луганщині "анонімне" телефонне анкетування. Цікавляться настроями стосовно становища в області, задоволеністю роботи гауляйтерами й іншими проблемами – шукають ненадійних", - йдеться в повідомленні 

Водночас, як зазначають в адміністрації, ненадійних росіян вони не помічають.

"У Антрациті бригада гастролерів отримала авансом немаленькі кошти за ремонт місцевих об’єктів та за у п’ять разів меншу суму найняла місцевих чоловіків. У підсумку - перші нічого не робили, другі трохи підзаробили, стан будинків і соцоб’єктів став гіршим, ніж до приїзду росіян", - зазначають в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії затвердили план розвитку так званої "ЛНР" лише на рік

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
де телефонні контакти "опитувачів лнр" для наших відповідей для опитування?
показати весь коментар
25.12.2022 11:28
+6
у лугандоні всі такі
показати весь коментар
25.12.2022 11:28
+5
Гестапо отдыхает.
показати весь коментар
25.12.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
де телефонні контакти "опитувачів лнр" для наших відповідей для опитування?
показати весь коментар
25.12.2022 11:28 Відповісти
Ага, з радістю би відповіли на всі пункти. 😁
показати весь коментар
25.12.2022 11:30 Відповісти
у лугандоні всі такі
показати весь коментар
25.12.2022 11:28 Відповісти
Гестапо отдыхает.
показати весь коментар
25.12.2022 11:29 Відповісти
Я б те саме робив і в нас. Любителів пуйла, на жаль, достатньо навіть серед людей в яких розбомблені оселі. У жінки на роботі є. Каже одна така- Еслі б наші нє сапратівлялісь, то у міня б дом був би целий і ми както би січас нормально жьіли. Что прі Зєлєнском, что прі путєнє. І це ж ще ця падлюка каже НАШІ. Але справжні наші для неї інші.
показати весь коментар
25.12.2022 11:39 Відповісти
Така ґражданка, якщо б до неї завітали обірвані й голодні асвабадітєлі напевне б їх і нагодувала і перевдягла би... і навіть свою дочєньку під них підстелила би. Нє, нуашо, нє сопротівляться же, а то ґлядіш і самой прідьотса лєчь 😁
показати весь коментар
25.12.2022 11:47 Відповісти
Рашисти шукають ненадійних
Рузьге, если бы у вас была голова, то включив ее, можно было бы поразмышлять: не гуйня ли - надеяться на ненадежных?
Сим победиши?
Ну-ну...
показати весь коментар
25.12.2022 11:39 Відповісти
Как ,можно терпеть это бред , население мазохистов
показати весь коментар
25.12.2022 11:41 Відповісти
А каким образом, если там не хрена связи нет?
показати весь коментар
25.12.2022 12:12 Відповісти
Після відкритої війни **********, до моєї родички, яка вже більше 30 років проживає за кордоном, підійшла знайома росіянка і так цікавилася, як там в Україні твої родичі до нас росіян зараз ставляться, бо я чула, що підтримують нас. Ну родичка і видала повністю все, що ми тут думаємо за них рабських тварюк. Коротше вуха у рабсіянки зів'яли, та вона побігла геть.
показати весь коментар
25.12.2022 12:23 Відповісти
Там майже всі ненадійні. Хто зрадив Україну, той зрадить і їх за ковбасу по 2-20. Це межа всіх мрій дамбасів.
показати весь коментар
25.12.2022 12:33 Відповісти
Тільки в опитуванні хтось скаже правду?
Далеко не кожна людина коли знає що живе в окупації скаже правду
показати весь коментар
25.12.2022 12:42 Відповісти
 
 