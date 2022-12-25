У Yasno пообіцяли, що на Різдво споживачі будуть зі світлом

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що у неділю, 25 грудня, споживачі у столиці будуть зі світлом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Можливо, не весь час, але достатньо для цього шаленого часу. Щасливого Різдва", - йдеться у дописі.

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