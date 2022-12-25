У Yasno пообіцяли, що на Різдво споживачі будуть зі світлом
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що у неділю, 25 грудня, споживачі у столиці будуть зі світлом.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Можливо, не весь час, але достатньо для цього шаленого часу. Щасливого Різдва", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+17 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар25.12.2022 11:41
+13 Muron
показати весь коментар25.12.2022 11:47
+7 sledaknm edef32ce
показати весь коментар25.12.2022 12:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Дякуємо ЗСУ.
Перехід на григорианський (новоюліанський) церковний календар стосується лише церковних свят (але не Пасхи - там особливе обчислення). Свято Покрови не 14-го, а 1-го, Святого Миколая не 19-го, а 6-го; Різдво не 7-го, а 25-го і так далі... А решта мирських свят (день вчителя, день ЗСУ, день матері, день народження і т.ін.) як святкувалися, так і будуть святкуватися.
Це вже після 1991 р всі совєцькі руководітєлі раптом стали глибоко віруючими
Так вона завжди казала що у церковних книгах прямо вказана дата - 25 грудня.
Хто правий? Так 22-24 лютого самі довші ночі за рік, а з 25 грудня день починає збільшуватися. Який календар не обирати, але Сонце важливіше любого календарю та стилю.
Тому вірне рішення сьогодні - 25 грудня.
Юліанський або юліянський календар запроваджений з 1 січня 45 р. до н. е. Юлієм Цезарем наприкінці 46 р. до н. е. За юліанським календарем тривалість року складає 365¼ діб, де чверть доби враховується високосним роком кожен четвертий рік.
На зміну юліанському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний григоріанський календар.
В Україні відлік діб за юліанським календарем називається календарем за старим стилем, а на григоріанський календар Українська Народна Республіка перейшла в 1918 році.
Юліанський календар використовується сімома з шістнадцяти автокефальних Східних православних церков, а саме Єрусалимським патріархатом, Російською, Сербською, Грузинською, Польською православними церквами, Православною церквою України й Охридською архієпископією. З Східних католицьких церков використовується Українською (за винятком парафій української діаспори) та Російською греко-католицькими церквами, а також анабаптистами.
Григоріа́нський (григоріянський) календа́р - календар, запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт.
Григоріанський календар розроблено на заміну юліанського - окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного 100-го та кожного 400-го років для більш точної передачі тривалості року - періоду оберту Землі навколо Сонця.
А от питання: то на свято потужності вистачає а в звиайні дні не вистачає? Як це так?
Ермаки в ДТЕК "свої люди"...
"Совпаденіе"?
Що НАС очікує"? Якщо ЕС деактивує своє АЕС а МОсковія вкотре напала на Київську Русь...
До чого готовляться світові еліти?
Но трапилось звичайне новорічне диво.
Хоча в одній новині Ясно пише, що проблем з відключеннями не буде
А ДТЕК пише що будуть відключення