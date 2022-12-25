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У Yasno пообіцяли, що на Різдво споживачі будуть зі світлом

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світло

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що у неділю, 25 грудня, споживачі у столиці будуть зі світлом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Можливо, не весь час, але достатньо для цього шаленого часу. Щасливого Різдва", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та області екстрені відключення світла, - ДТЕК

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Нам декомунізацію треба в головах проводити! Оця совкова любов до "відзвітувати" до добра не доведе. Ну от навіщо про це говорить? Буде світло - ми і самі це побачимо.
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25.12.2022 11:41
+13
З Різдвом Вас за новим стилем!

Дякуємо ЗСУ.
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25.12.2022 11:47
+7
значит в обычное время света нету, но под какой то повод оно находится? как то странно...
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25.12.2022 12:40
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Нам декомунізацію треба в головах проводити! Оця совкова любов до "відзвітувати" до добра не доведе. Ну от навіщо про це говорить? Буде світло - ми і самі це побачимо.
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25.12.2022 11:41 Відповісти
Коваленко як завжди збрехав - світло виключили на 5 годин
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25.12.2022 17:39 Відповісти
а я взагалі буду при свічках,за столом сидіти..так більш романтичніше...ніби якесь таїнство Різдва відбувається
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25.12.2022 11:46 Відповісти
Главное - не каркать.
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25.12.2022 11:46 Відповісти
З Різдвом Вас за новим стилем!

Дякуємо ЗСУ.
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25.12.2022 11:47 Відповісти
вибачте, ви своє день народження за яким стилєм святкуете?
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25.12.2022 11:54 Відповісти
день - чоловічого роду, а не середнього
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25.12.2022 12:05 Відповісти
Усі, хто народився на території колишньої тюрми народів після 1920-го (здається) святкують свій день народження по григорианському (або новоюліанському) календарю. А от московитські попи (і ми через них) "за традицією" (десь з 1922 року) святкуєм церковні свята по юліанському календарю. Ще у 1918-му Різдво в календарях було саме 25-го. Так що "стародавній традиції" святкування Різдва 7.01 всього 100 років.
Перехід на григорианський (новоюліанський) церковний календар стосується лише церковних свят (але не Пасхи - там особливе обчислення). Свято Покрови не 14-го, а 1-го, Святого Миколая не 19-го, а 6-го; Різдво не 7-го, а 25-го і так далі... А решта мирських свят (день вчителя, день ЗСУ, день матері, день народження і т.ін.) як святкувалися, так і будуть святкуватися.
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25.12.2022 12:14 Відповісти
І ще одне.Із цих ста років ми мінімум 40 Різдва не святкували взагалі У 60-х роках я в школу ходив,перед канікулами вчителі суворо попереджували,не дай бог хто щедрувать-колядувать піде,батьків навіть у школу викликали.
Це вже після 1991 р всі совєцькі руководітєлі раптом стали глибоко віруючими
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25.12.2022 12:29 Відповісти
и я к тому же. Новый год почему то не празднуют 13 января, а Рождество им подавай 7
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25.12.2022 12:29 Відповісти
В мене бабуся була з дуже віруючої родини, її брат був якщо не помиляюсь єпископом.
Так вона завжди казала що у церковних книгах прямо вказана дата - 25 грудня.

Хто правий? Так 22-24 лютого самі довші ночі за рік, а з 25 грудня день починає збільшуватися. Який календар не обирати, але Сонце важливіше любого календарю та стилю.

Тому вірне рішення сьогодні - 25 грудня.
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25.12.2022 17:23 Відповісти
Це треба знати і не задавати запитань типу "ви в каких вайсках служили", Vi Wa

Юліанський або юліянський календар запроваджений з 1 січня 45 р. до н. е. Юлієм Цезарем наприкінці 46 р. до н. е. За юліанським календарем тривалість року складає 365¼ діб, де чверть доби враховується високосним роком кожен четвертий рік.

На зміну юліанському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний григоріанський календар.

В Україні відлік діб за юліанським календарем називається календарем за старим стилем, а на григоріанський календар Українська Народна Республіка перейшла в 1918 році.

Юліанський календар використовується сімома з шістнадцяти автокефальних Східних православних церков, а саме Єрусалимським патріархатом, Російською, Сербською, Грузинською, Польською православними церквами, Православною церквою України й Охридською архієпископією. З Східних католицьких церков використовується Українською (за винятком парафій української діаспори) та Російською греко-католицькими церквами, а також анабаптистами.

Григоріа́нський (григоріянський) календа́р - календар, запроваджений 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII і нині ухвалений у світі як міжнародний стандарт.

Григоріанський календар розроблено на заміну юліанського - окрім високосних років кожного четвертого року, він має поправки кожного 100-го та кожного 400-го років для більш точної передачі тривалості року - періоду оберту Землі навколо Сонця.
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26.12.2022 08:50 Відповісти
Якщо ти сидиш в Києві зі світлом, то хтось десь в Полтаві сидить 12 годин на добу без світла. Але це лише до нових обстрілів. Я б на вашому місті мовча
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25.12.2022 11:58 Відповісти
останні дні виключали по 4 години вдень,що досить дивно..порівняно з минулими днями..
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25.12.2022 12:01 Відповісти
По всій Україні, по крайній мірі захід, світло не вимикають.
А от питання: то на свято потужності вистачає а в звиайні дні не вистачає? Як це так?
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25.12.2022 11:57 Відповісти
вимикали на заході...недавно о 6 вечора були виключили о 1 ночі дали..а потім по 5 годин вимикали...зараз ситуація краще
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25.12.2022 12:03 Відповісти
Виключають на заході. Графіки на 12 годин виключень
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25.12.2022 12:06 Відповісти
Свято, тому частина офісів та підприємств будуть відключені співробітниками. Тобто збільшитися можливість дати енергію населенню.
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25.12.2022 17:25 Відповісти
А кого тоді вимкнуть?
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25.12.2022 12:06 Відповісти
Нікого,бо вони брешуть.
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25.12.2022 12:21 Відповісти
Область, звичайно.
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25.12.2022 14:16 Відповісти
🥨АЕС в ЕС вимкнули оперативно з 21 року не просто так... в франції недобудовані 3 блоки заморозили... З нашим "блекаутом" коливання та падіння мережі було не тільки в Молдові...
Ермаки в ДТЕК "свої люди"...

"Совпаденіе"?
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25.12.2022 16:53 Відповісти
Краще зрозуміти що Пуйло не напав в 2014 тільки тому що був "не час"... а що зараз "стало на часі"? Ось ці два вектори задають складне питання:
Що НАС очікує"? Якщо ЕС деактивує своє АЕС а МОсковія вкотре напала на Київську Русь...
До чого готовляться світові еліти?
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25.12.2022 16:56 Відповісти
а в якуцкі бебеня прийшло ізабіліє )) скульптор не вспіває продуктовий ринок наповнювать )))
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25.12.2022 12:23 Відповісти
там авокадо вирощують,по 300 руплєй
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25.12.2022 13:08 Відповісти
скульптор не покладає рук, виліплюючи. і авокадо, і какако,..... )
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25.12.2022 14:04 Відповісти
Це за 1 штуку
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25.12.2022 14:53 Відповісти
Оце доноворічне Різдво, починає дійсно набридати.. пхають його куди вже не пхається..
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25.12.2022 12:29 Відповісти
Как летоисчесление от Рождества Христова происходит, когда Рождество на семь дней позже. Коммунистический рождественский абсурд.
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25.12.2022 12:34 Відповісти
Це просто повернення у канонічну Християнську Церкву від моськовського содому з гоморою .
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25.12.2022 17:27 Відповісти
Бо ніхто недодумався побудувати бараки на підстанціях та ТЕЦ де можна було б тримати полонених орків ...Ніяка конвеція таке не передбачає
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25.12.2022 12:39 Відповісти
значит в обычное время света нету, но под какой то повод оно находится? как то странно...
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25.12.2022 12:40 Відповісти
А що це за компанія Yasno, яка хоче дає нам світло, хоче не дає??????? Звідкіля вона узялася, хто знає???????
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25.12.2022 12:51 Відповісти
А де взяли електрику на свято? Тобто її вистачає. Вважаю, що зелені просто про@балі опалюваний сезон.
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25.12.2022 13:30 Відповісти
Як цікаво... Нещодавно а Києві зі світлом був повний триндець, а тут ба ц - і за бажанням воно з'явилося. Тобто, вже знищені 60% енергетики на подачу світла не впливають? Світла немає, але якщо дуже треба - то воно є?
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25.12.2022 13:44 Відповісти
Ще пару днів тому, була проблема з доставкою енергії до Київа, а не з генераціею.

Но трапилось звичайне новорічне диво.

Хоча в одній новині Ясно пише, що проблем з відключеннями не буде

А ДТЕК пише що будуть відключення
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25.12.2022 17:07 Відповісти
100%
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25.12.2022 17:29 Відповісти
 
 