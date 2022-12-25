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Новини За кордоном
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податки (1492) Росія (47144) Володін (78)

У Росії пропонують підвищити податки для росіян, які виїхали з країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мобілізація,росіяни

Голова Держдуми В’ячеслав Володін пропонує ввести підвищені податки для тих, хто виїхав з Російської Федерації.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Абсолютно зрозуміло, чому вони втекли. Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся.

Решта повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їхній вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких. Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, а й користуються всіма пільгами, які вона їм надає відповідно до законодавства нашої країни.

Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати й ввести для них підвищену ставку оподаткування", - йдеться в повідомленні.

Володін також зазначив, що вже працює над змінами в законодавстві. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
І взагалі, пора касапам знов кріпацтво вводити..
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25.12.2022 13:18
+12
Всё правильно володин вы можете даже друг другу в рот дать а мы посмотрим и поржем над вами питорасами.
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25.12.2022 13:17
+9
І по нирці у холопів повирізати...
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25.12.2022 13:16
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І по нирці у холопів повирізати...
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25.12.2022 13:16 Відповісти
Всё правильно володин вы можете даже друг другу в рот дать а мы посмотрим и поржем над вами питорасами.
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25.12.2022 13:17 Відповісти
вони так кожен день і роблять, бо більше там нема чого робити
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25.12.2022 13:31 Відповісти
І взагалі, пора касапам знов кріпацтво вводити..
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25.12.2022 13:18 Відповісти
А ще краще - рабство..
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25.12.2022 13:19 Відповісти
Так у них уже 20 лет рабство.

Свобод осталось только дышать, но и тут налог введут…
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25.12.2022 17:34 Відповісти
До крiпацтва ше пару мiсяцiв. I ху.ло зробе то шо ти просиш Щирий Украiнець.
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25.12.2022 13:23 Відповісти
А його в них відміняли?
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25.12.2022 13:46 Відповісти
Выехавшие просто откажутся от паспорта.
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25.12.2022 13:22 Відповісти
ПРОСТО
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25.12.2022 13:27 Відповісти
Вы понимаете о чем новорите
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25.12.2022 13:32 Відповісти
Понимаем.

Россияне за рубежом уже пытаются получить любое другое гражданство или вид на жительство.

То есть сами отказываются от гражданства РФ
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25.12.2022 17:37 Відповісти
Да пошли они *****
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25.12.2022 13:25 Відповісти
Что значит "повысить налоги"?Зачем эти полумеры?Имущество-конфисковать,оставшуюся родню расстрелять.Кто из родни покрепче-можно сослать в концлагерь и уже там,когда подорвет здоровье на каторжных работах-окувалдить.Только так можно привить любовь к Родине и патриотизм у кацапа.
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25.12.2022 13:26 Відповісти
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25.12.2022 13:35 Відповісти
Чудова ілюстрація чудової новини.
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25.12.2022 13:39 Відповісти
підтримую і погоджуюсь
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тільки так потрібно перевиховувати пацюків
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хто там басню ****** про харошіх сруццкіх?
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25.12.2022 13:26 Відповісти
Невже навіть для лібєрастичних пропагандонів, що працюють по світу податки підвищать?
Бідний ДОЖДЬ.
А за спецзвання їм будут платити? Чи цю пільгу для сексотів теж знімуть?
Епічна трагедія сцикливих парашистанців
Хай їм воно і лишиться.
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25.12.2022 13:37 Відповісти
Волки от испуга
Скушали друг друга

(К. Чуковский, "Тараканище")
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25.12.2022 13:50 Відповісти
А ще пора офіційно відродити Гулагівські "шарашки" для науковців та інженерів. А шо!? Може там ще якийсь "корольов" проріжеться... Ще краще скиздити якось "уго шмайсера" у німців...
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25.12.2022 14:43 Відповісти
Теперь кроме Мухосрансков и ЗаЖо пинсков россиянам дороги закрыты
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25.12.2022 15:02 Відповісти
І це правильне рішення, підтримую!!!!
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25.12.2022 16:14 Відповісти
Стадион , так стадион- сказал Пиночет
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25.12.2022 17:39 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялися!
А по факту лише змусять відмовитися від громадянства країни-терориста.
Так тримати, все вірно зробили 😆
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25.12.2022 18:28 Відповісти
 
 