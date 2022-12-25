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війна (56233) Німеччина (4513) опитування (1403) танк (1651)

Лише 33% німців виступають за постачання Україні танків Leopard 2, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

leopard

Майже половина німців проти постачання Україні танків Leopard 2, свідчать результати опитування YouGov на замовлення DPA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RND

Так, 45% опитаних висловилися проти постачання в Україну німецьких основних бойових танків Leopard 2.

Лише 33 відсотки – за такі поставки, 22 відсотки - не мають певної думки з цього питання.

Україна місяцями вимагає від Німеччини танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) не хоче доставляти їх самостійно і зазначає, що жодна інша країна не надала подібних систем зброї. З боку двох його менших партнерів по коаліції, Зелених і FDP, неодноразово лунають заклики все ж відправити Leopard 2 в Україну. За це також виступає найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.

В опитуванні YouGov тільки виборці Зеленої партії схвалили постачання основних бойових танків - і чітко: 50 відсотків за, лише 25 відсотків проти. У двох інших коаліційних партіях опоненти переважають – у СДПН лише 41-40 відсотків, у ВДП – 42-33 відсотки.

Прихильники ХДС/ХСС також більше проти доставки танків (43 проти 38%). Найбільше неприйняття є серед виборців AfD (76 проти 13 відсотків) і лівих (52 проти 32 відсотків).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передала Україні ще один БРЕМ, 13 автомобілів прикордонної служби і готує 50 польових обігрівачів

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
так вопрос поставить им надо иначе, хотят ли они увидеть русню в берлине?
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25.12.2022 13:37
+24
Чтобы немцы поумнели, нужно отправить в любой немецкий город (на выбор) псковских десантников, что стояли в Буче. На пару недель.
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25.12.2022 13:39
+20
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25.12.2022 13:39
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Хм ... А вони німці, чи дойчі ??
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25.12.2022 14:36 Відповісти
А якщо пригадати думку мадярів, французів, австрійців, болгар, греків, ..., нам нах не потрібно ЄС, нам треба НАТО, а це зборище памперсних холуїв кремля не потрібно.
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25.12.2022 13:43 Відповісти
Згодні попервах і на 33% "Леопардів"!
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25.12.2022 13:45 Відповісти
и о погоде)))
///
У Білорусі спалахнув резервуар на заводі "Нафтан"

Відомо, що інцидент стався у Вітебській області, там спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
Як повідомили рятувальники, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Причини займання встановлюються.
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25.12.2022 13:47 Відповісти

Як варіант: тут або покемони бешкетують, або почалося широкомасштабне вторгнення рептілоїдів. Чекаймо, що покаже на карті Тарганисько - хто з них і де наступатиме з чотирьох напрямків.
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25.12.2022 14:41 Відповісти
зато 99 % нємцєв підтримували гітлера.висновки не пройдені ?
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25.12.2022 13:47 Відповісти
якраз пройдені,їм так дорогі союзнички після війни мізки вивернули,що це якраз наслідок дій окупаційної влади,політика невтручання і політика переговорів до останнього,це якраз союзники з кацапами такими німаків зробили.а тепер ***** всі здивовані,а де ж поділись нащадки тих самих воїнів Вермахту,які раком ставили і Європу і совок? а німа,витравили.
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25.12.2022 22:10 Відповісти
ну, не вопрос. тогда 67% бюргеров пусть втиснут свои пивные животы в униформу бундеса и добро пожаловать на бойню!) будем рады пополнению пушечного мяса т.к. их деды воевали 80 лет назад.
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25.12.2022 13:48 Відповісти
а що, у бюргерів війна? вони теж ухуйкали свою економіку до такого стану, що кацапи вирішили, що германію можна за 3 дні захопити?
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25.12.2022 14:55 Відповісти
а ***** їм всралось якесь побоїще,десь на задвірках Європи?У них НАТО і щит ПРО їм так насрати що аж невдобно.
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25.12.2022 22:11 Відповісти
67 відсотків німців орбан покусав 😆
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25.12.2022 13:54 Відповісти
бухгалтерия Макрель-Шольца рулит))))) а вот если бы "все" немцы были бы "против" то "путин.введи войска"!)))) Суки продажные!!!
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25.12.2022 13:54 Відповісти
Видать забыли как их бабушек красноармейцы грабили и насиловали,могут повторить..
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25.12.2022 13:57 Відповісти
Багато з них і є продуктом тих згвалтуваннь. Тоді кацапи, зараз всілякі сірійці і ТД.
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25.12.2022 14:03 Відповісти
Кто хоть немного пожил в Германии, вам скажет, что немцам по хендехоху, дадут, или не дадут кому-то танки. Там жизнь до того хороша, что подавляющее большинство граждан просто не переймаються такими сложностями. Поэтому не воспринимайте это "опитування" всерьёз.
Всё это "лапша на уши" для всех, для кого эта "липа" фабрикуется.
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25.12.2022 13:59 Відповісти
Я уже тут высказывал свои крамольные мысли, что мы расступаемся и вся эта кацапская орда с надписями наБерлин, наПариж несется в указаных направлениях. Хотя подобное может произойти и без нашей на то воли. Просто изза недопоставок современного западного оружия для нашей украинской армии.
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25.12.2022 13:59 Відповісти
У Вас не "крамольні мислі", а ... краще зверніться до психіатра.
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25.12.2022 14:13 Відповісти
Ну, якщо Ви вважаєте що західної допомоги у вигляді дозованої передачі застарілих радянських озброєнь та малопотужних і обмежених по дальності натовських засобів ураження достатньо для швидкої і беззаперечної нашої перемоги, то до психіатра треба звертатися якраз Вам.
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25.12.2022 14:25 Відповісти
Хто Вам сказав що планується "швидка і беззаперечна перемога" України? Ви 2+2 додавати вмієте? Перемога буде лише тоді коли кацапи остаточно охлянуть і знесиляться, а Захід повністю переозброїться і перейде на альтернативні джерела енергозабезпечення. А це, на жаль, декілька років. "Жабу будуть варити" на дуже повільному вогні...
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25.12.2022 14:32 Відповісти
А українців вистачить для такого шляху до перемоги?
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25.12.2022 14:36 Відповісти
Швець каже, що Захід боїться спровокувати Пу на те що бомбу кине.
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25.12.2022 14:40 Відповісти
Можливо. Захід крихітну Північну Корею боїться. Та й живе виключно шантажем. Не дасте пального і їжі, то шмальну ядрьоной бонбой.
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25.12.2022 14:46 Відповісти
Незрозуміло, як там вібувається. Наче Китай їм допомагає провізією.
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25.12.2022 17:42 Відповісти
Ото ж... У нас вибір ну дуже обмежений - емігрувати або воювати.
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25.12.2022 14:48 Відповісти
Але ж є ще варіанти. Надати Україні ту ******* зброю, яку наразі має Захід. Без обмежень в кількості і потужності-дальності. Єфективність зброї, яка в рази перевищує російську помножена на мотивацію українців дозволить закінчити цю війну не через надцять років, а ще коли нас всіх не повбивають і ми зможемо відтворити країну.
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25.12.2022 14:54 Відповісти
Якщо зібрати 9 вагітних жінок в одній кімнаті то за місяць вони не народять. Кацапи мають поступово довести свою країну до повного розвалу самі. А те що ми самі за тридцять років зробили все можливе щоб опинитись між "молотом" і "наковальнею" має продемонструвати світу нашу дурість. Те що ми переживаємо зараз є розплатою за дурість. Треба швидше розумнішати...
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25.12.2022 15:01 Відповісти
Швидше розумнішати-це чекати поступового саморозвалу кацапії? Я згоден, що 30 років ми буксували посередині, але ж це все ВЖЕ трапилось і назад не повернеш. Як і не виготовлені власні танки чи ракети. Але чи має це бути причиною того, що нам неможливо надавати необхідну по кількості і потужності допомогу. А виключно чайною ложкою.
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25.12.2022 15:10 Відповісти
Танки і ракети і виготовляти не треба було - модернізувати. Після розвалу СРСР військового добра було завалісь.
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25.12.2022 17:45 Відповісти
Це образно сказано-виготовлення. Хай буде по вашому-модернізування.
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25.12.2022 18:04 Відповісти
Наразі маємо ситуацію накшталт коли троє одного б'ють на людній вулиці, а спостерігаючі перехожі кинули впавшому потерпілому тряпку щоб не застудився, та чекають поки бандити захекаються. Тоді, можливо, їх затримають та осудять.
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25.12.2022 14:42 Відповісти
Ту головне зняти відосик про звірства нападників і стимулювати населення до "фінансування поліції"... Можна ще відзначити "хвилиною мовчання" смерть жертви...
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25.12.2022 14:51 Відповісти
ага в твоїх мокреньких мріях.у НАТО навіть в самому ******** варіанті до тисячі бойових літаків на ходу,а про флот який крилатками прорідить русню ще до зустрічі навітьб з такими нечисленними силами стане,що навіть тих віськ вистачить щоб їх якщо не перемолоти,то зупинити.а там і США уже перекинуть війська,ой вони ж й так є в Європі,майже сто тисяч,а от нас після цього ***** просто віддадуть і скажуть,беріть не шкода.
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25.12.2022 22:15 Відповісти
За дев'ять років,можна було зробити тисячі танків,все було для цього,тепер німці винні,що ми дибіли...
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25.12.2022 14:05 Відповісти
Харківськии Оплот шось здувся .
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25.12.2022 14:24 Відповісти
Здувся без фінансування,як і ракети та все інше,тепер дайте нам танки та ракети,слів немає...
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25.12.2022 14:50 Відповісти
Вони ж торгували -- торгівля зброєю дохід № 2 після наркоти .
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25.12.2022 14:54 Відповісти
Я скажу по секрету оплот здувся не тільки через недостачу грошей. Перед цим Оплот виробляли по контракту з Тайландом. За 8 років 40 машин. Назвати це серійним заводським виробництвом язик не повертається. Це при тому, що замовник ще авансом виплатив певну суму.
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25.12.2022 15:01 Відповісти
Тысячи? Ребятки не шутите. Не знаток, да рядом почти живу, и знаю кто там всю жизнь работал. Там уже 20 лет ничего сделали серийно. Не путайте с танкоремонтными заводами. Танки делали на двух заводах нижний Тагил и у нас. Но была одна сложная мулька по нашему--- пушку делали только в РФ. Пробовали здесь, не очень получалась. Нет смысла уже их делать раз в НАТО.
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25.12.2022 18:34 Відповісти
росіян захотіли у власну домівку.
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25.12.2022 14:05 Відповісти
Тільки тоді коли кацапи напали на Україну німці раптово зясували що їх армія "карткова" і не спроможна вести будь які тривалі бойові дії. Вони так економили на війську що мають лише 250 танків, які ті ж кацапи за тиждень "вуханками" закидають. Воно "канєчно" вигідно бути членом НАТО та ще й скупердяйничати до хрипу виділяючи убогі 2(два)% ВВП на підтримання боєздатності армії НАТО - добробут бюргерів понад усе! Але зараз виявилось що єдина повністю боєздатна армія серед усіх країн НАТО це армія США і частково боєздатна армія Великобританії. Нам нічого нахабніти. Ми самі обираючи прокацаплених і корумпованих президентів просрали забезпечення зброєю своєї армії. Тому маємо казати "дякую" за те що дають, не нахабніти занадто, а розвивати власний ВПК. Допомагають лише тим хто сам для себе старається, а не чекає халяви...
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25.12.2022 14:11 Відповісти
Повністю згоден. Вже скоро 9 років буде з тих пір як москалі почали окупацію українських територій. За ці роки можна було налагодити виробництво власного озброєння. Але цьго не було зроблено... Більше того, як потім виявилося, Мотор Січ виготовляв мотори для кацапської техніки замість того щоб працювати на Українсько армію... Цирк тай годі. І ще мають наглість щось від німців вимагати...
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25.12.2022 14:23 Відповісти
+5 але не зовсім. НАТО передбачає перевагу у повітрі. А наземні сили тільки для утримання фронту і зайняття територій.
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25.12.2022 14:42 Відповісти
Лазерні системи здатні збивати гіперзвукові ракети тільки на першій стадії розробки... Потрібен час.
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25.12.2022 14:55 Відповісти
А чи не прийшов випадково час почати виробляти власну зброю? Замість того щоб клянчити за кордоном?
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25.12.2022 14:11 Відповісти
Де ? У сараї у Бердичеві ?
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25.12.2022 14:43 Відповісти
У нас величезні підземні території і печерні та шахтні комплекси. Британія протягом другої світової знаходилась під постійним бомбардуванням і лише нарощувала випуск озброєння сировину для чого доставляли морем під загрозою потоплення підводним флотом Німеччини...
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25.12.2022 16:39 Відповісти
Так, а ще там не було массових біженців, були переселенці. Карткова система і реальний ленд-ліз із США.

І ще вони були на острові і наземних боїв не було.
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25.12.2022 17:40 Відповісти
В Києві наземних боїв немає. Заводи стоять... Підземних площ - мільйони квадратів... Безробіття серед чоловіків 35%, а ріст безробіття на 1% в категорії від 18 до 35 років означає зростання злочинності на 11% кожні пів року...
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25.12.2022 18:25 Відповісти
Це ми переписуємося ні про що. Підозрюю, що все що вціліло, те працює.
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25.12.2022 20:47 Відповісти
Далеко не все. Порушена логістика і постачання сировини.
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25.12.2022 21:10 Відповісти
По перше Британія не вся знаходилась під бомбардуванням,а тільки деякі частини,близькі до континенту.
По друге тодішня техніка не йде ні в яке порівняння з ******** по точності,наведенню,дальності і т.п.
По третє сама Великобританія (без імперії) мала з германією також ВВП,майже таке населення і територію (порівняйте Україну і РФ по фінансам,території,мобілізаційній можливості,згуртованості населення,пропаганді і ще багато чому)
По четверте влада в Британії була британською,а не маланською
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25.12.2022 17:52 Відповісти
пята стаття (четвертий пункт) найважча...
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25.12.2022 18:21 Відповісти
На жаль так-якщо керують особи,які розглядають країну не як батьківщину,а як місце для заробітку і грабунку ,то такий і толк від цього керування.
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25.12.2022 19:09 Відповісти
ну тоді інший приклад,рейх.який вмудрявся видавати по одному підводному човну В ДЕНЬ,який штампував ракети і літаки до самої капітуляції,чи може рейх теж частково бомбили?
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25.12.2022 22:21 Відповісти
Можу і ще один приклад навести-громадянська війна в США 1861-65 р.
Південна конфедерація не програла ні одної битви за рахунок відсутності зброї та ***********,хоч до війни не мала жодного воєнного заводу,і все збудували за перший рік.

Це говорить більш за все про компетенцію відповідних осіб тому місцю ,яке вони займають,а також бажання правлячої верхівки,щось робити для перемоги (а не шпилити віосики і наїзжати на західних гомиків в керівництві найбільших країн
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25.12.2022 22:31 Відповісти
Круто, от тільки де взяти інженерів, які знаються на зброї, де взяти заводи, і я не говорю про ******* технології? Інженерів німці вирощують поколіннями і технології розробляють, це вам не поле перейти і не кролики. Так, щось роблять і у нас і щось є, але це і близько не задовільнить існуючих потреб. Да і по собі знаю, інженери в Україні по крайній мірі до війни або не потрібні були, або працювати за їжу і багато виїхало. І не треба писати, що гарні вакансії є і погано шукають, є і бачив, ото правда ті вакансії призначені для своїх, а прості люди зі знаннями будуть пахати як чорнороби і віддавати свої проекти мажорам, які просто успішно родилися. Наразі тільки в IT можна пробитися зі знаннями і то не завжди, там також часто зв'язки, а не знання.
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25.12.2022 22:20 Відповісти
@Volodymyr Denysiuk Де взяти інженерів, заводи та технології? Чесно кажучи, я уявлення не маю де їх можна взяти. Такі питання мають вирішуватися на набагато вищому рівні ніж є мій чи ваш. Звичайно для мене, так як і для багатьох інших людей, є очевидним що Україна, мала всіляко заохочувати, приваблювати та стимулювати, здібних та талановитих людей працювати на користь держави, на користь суспільства. Виховувати власних науковців, інженерів, проектантів і так далі... Людей які б могли створити власні Javelin-и, ППО, танки, авіацію... Відомі компанії і розвинуту економіку врешті-решт. Але всі ми прекрасно знаємо, що в наші країні це так не працює. Від моменту набуття незалежності, і до тепер, в країні ПИ*ЗДИЛИ всі хто міг, і все що міг. Причому ПИ*ЗДИЛИ не тільке надбання Радянського союзу(такі як заводи, фабрики, совком збудовану інфраструктуру) але ПИ*ЗДИЛИ і речі котрі були створені вже після розпаду совка, наприклад: підприємства місцевих(українських) бізнесменів чи підприємства іноземних бізнесменів або інвесторів... Ненажерливі чиновник та влада недавала розвиватися нікому і нічому. І чим це в результаті закінчилося? Закінчилося це дуже плачевно, всі більш-менш здібні та працьовиті люди, в тому числі і ті самі інженери(і не тільки) були змушені покинути кордони власної держави в пошуках кращої долі. Тож тепер робити власну зброю нема кому і нема де а міцевій гівно-владі і бандюкам, залишається тільки просити допомогу у заходу. Допомогу яка не є безмежною. І якщо вони її дати не захочуть то не дадуть, бо мають на це повне право.
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25.12.2022 23:50 Відповісти
Що крали, то і так зрозуміло, але як казав Кузьма, в даній ситуації не ясно що робити. Нажаль, а ті хто може щось робити, то в більшості випадків їх не пропустять, але частині хто таки прорветься, то зносить башню від грошей і можливостей. Є люди, які адекватно переносять 100 000 грн в руках, але більшість втрачає голову і не може далі адекватно працювати, це не секрет і багато хто з цим стикався. Нажаль коли до влади дориваються люди зі слабкою психікою до грошей і влади, то нічого хорошого зазвичай з цього не буде, бо вони розуміють що їх легко посунути і такого місця вони ніколи не знайдуть знову і всіляко починають усувати потенційних опонентів і заповняють оточення своїми, а які знано кращі і стабільніші в даній роботі лишаюся за бортом і мусять їхати з країни, і мене так само не раз виганяли, як тільки начальство бачить конкурента, хоча я не конфліктував не разу, це називається превентивне звільнення, щоб точно не було проблем в майбутньому )))).
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26.12.2022 15:01 Відповісти
Ну, с таки підходом в України немає майбутнього. Як би прикро це не звучало.
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26.12.2022 16:31 Відповісти
Не треба кидатися в крайнощі, але прості люди нічого не вирішують ніколи, є наука і книги про державотворення і там прекрасно написано що таке держава, для чого її люди створюють і що треба для її успішного розвитку і взагалі як працює державна машина. Європа до свого ровня йшла не один десяток років, може і Україна колись прийде. От я собі працював, прилетіло в житло, самі чуть не загинули, все побило і що робити далі не знаю, але до цього платилися подотки багато років, які більшість успішно розікрали із бюджета, а не робилася оборона держави, да і багато будинків депутатів розграбували, особливо на сході України, але багато і втікли за кордон з награбованим. А як керувати країною, то є у нас люди, які на цьому розуміються, а прості люди не можуть бачити всієї картини і правильно приймати рішення, це не тільки в державі, це в будь якій роботі, для гарного результату треба бути спеціалістом.
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27.12.2022 13:50 Відповісти
Німці німцями,але в Німеччині дуже сильна рашистська пропаганда.Та й грошви у путлєра вистачає,щоб купити якогось жургалюгу для напису антиукраїнської статті.
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25.12.2022 14:20 Відповісти
Німеччина буде перша, хто отримає дружні та мирні ракети від своїх расєйських друзів. ***** ******** віддячувати таким чином.
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25.12.2022 14:21 Відповісти
Думаю, тут все набагато смішніше. Схоже, сьогодні німецька армія - щось на зразок потішних полків Петра Першого. І якщо їхній уряд нам передасть тих кілька наявних танків, то німаки лишаться, перепрошую, з голою дупою. 45% населення це розуміють, 22% - відчувають щось таке спинним мозком, а 33%... тут важко сказати щось певне.
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25.12.2022 14:34 Відповісти
Чому претензії до німців? Вони ж сказали - перші поставляють свої танки американці. Ми підключимся.
Американці нічого не роблять, от і все.
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25.12.2022 14:27 Відповісти
З яркого переляку так повинно бути? США взагалі за океаном. Їм по великому рахунку повинно бути пох. Хто себе називає передовою країною Європи? Американці? Отож.
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25.12.2022 14:38 Відповісти
З того, що німці нам нічого не винні. І їх військовий потенціал разів так в 100 нижче американського.
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25.12.2022 15:01 Відповісти
Заказуха шольца для очередной отмазки.
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25.12.2022 14:36 Відповісти
Германия нам ничего не должна в принципе. Они меморандум не подписывали. Англосаксы должны, но им наша победа не нужна. Проще зелебобику дать премию "еврей года" или типа того.
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25.12.2022 14:56 Відповісти
Шоб было не 33+22%, надо просто иметь такой же ресурс ботоферм, какой есть у лахты (возможно в кооперации с Китаем). Хотя бы 1000 человек сейчас должны получать методички от кураторов и имея перед собой по 100 мобильных телефонов у каждого непрерывно вести пропаганду на немецком. И всю сетевую инфраструктуру для этого тоже иметь внутри Германии. Иначе никак. Агрессивная, но харизматическая кацапская пропаганда с лженовостями перебьет почти любого честного оратора, который не имеет за собой тщательно выверенной методички.
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25.12.2022 15:07 Відповісти
Так и есть. Против 1000 наших фактов, кремлебот оранул: "это вы сами себя взорвали в Драмтеатре в Мариуполе" и немец уже задумался. Пропаганда это мощная сила, жаль что до наших в Киеве это никак не доходит.
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25.12.2022 15:28 Відповісти
Німці обрали Уряд який повине діяти а не провоити опитуваня у населені що робити, Гітляр теж робив опитуваня щомісяця і заємо до чого це привело
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25.12.2022 15:16 Відповісти
@Яков Онаневич

>Німці обрали Уряд який повине діяти а не провоити опитуваня у населені що робити

Опитування самі по собі є непоганою справою. Але лише якщо населення однорідне і зріле - як, наприклад, у Швейцарії. А Німеччина, якщо я правильно розумію, то зараз солянка збірна: турків і інших мусульман мільйони, москалів сотні тисяч і т.п.

Те саме було б і в Україні, де населення розшароване по мовному, релігійному і ідеологічному признаку (за Бандеру, проти).
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25.12.2022 17:57 Відповісти
Там миллионы русских живут и они ведут свою преступную пропаганду. Да и каналы с кремлевской отравой только недавно закрыли.
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25.12.2022 15:25 Відповісти
А хто нас питав? Я- за. Але ж питання такого ніхто не ставив.
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25.12.2022 15:34 Відповісти
Якби наші біженці в Німеччині виявляли більшу активність, то погляди німців могли б бути іншими.
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25.12.2022 15:39 Відповісти
Питання треба ставити так: "Чи згодні ви воювати самостійно коли нападе росія, чи згодні передати всю необхідну зброю Україні, для стримання російської агресії на кордоні України?"
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25.12.2022 15:42 Відповісти
Кто и где делал такой опрос. Похоже на фсбешное ипсо
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25.12.2022 15:54 Відповісти
Так німці спільники москалів... Гроші не пахнуть... Не далекоглядний погляд... Нехай нам тепер платять гроші, що ми їх охороняємо!
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25.12.2022 16:01 Відповісти
Rt на марше.
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25.12.2022 16:27 Відповісти
Це брехня!!
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25.12.2022 16:31 Відповісти
Кацапська пропаганда й гроші працюють в Німеччині на повну.
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25.12.2022 16:49 Відповісти
Хвашисти, що з них візьмеш.

Берлінську стіну вже відремонтували, очікуючи "асвабадітєлєй"?
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25.12.2022 17:52 Відповісти
я не роздуплив про яких саме німців тут написано, тих що приймають рішення по танках ?
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25.12.2022 18:16 Відповісти
Не слышала о таком опросе, не надо вбрасывать дезинформацию😡
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25.12.2022 18:46 Відповісти
Пам'ять короткі у немцев, забыли, как через почти пятьдесят лет оккупации катались сотни савецких танков по Германии. Могут повторить, и это не я сказал, у нас уже пытаются.
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25.12.2022 18:47 Відповісти
Посмотрела что это за сайт который проводил опрос, YouGov, он платит деньги тем, кто принимает участие в опросе, это реально русня за этим стоит, зачем об этом дерьме писать и людей вводить в заблуждение, настраивать против немцев
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25.12.2022 18:51 Відповісти
Яких німців - з Бундестагу чи вулиць.
Те що німецький політикум любить москву і парашу це не новина, тому і хоче спасти кремль за всяку ціну.
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25.12.2022 19:14 Відповісти
Они просто хотят увидеть другие танки на улицах Берлина, даже с цветами будут их встречать😂😂😂
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25.12.2022 19:22 Відповісти
Який відсоток кацапів отрималм німецьке громадянство, проживають в Німеччині і мають право голосу?..
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25.12.2022 23:34 Відповісти
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