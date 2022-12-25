Лише 33% німців виступають за постачання Україні танків Leopard 2, - опитування

Майже половина німців проти постачання Україні танків Leopard 2, свідчать результати опитування YouGov на замовлення DPA.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RND

Так, 45% опитаних висловилися проти постачання в Україну німецьких основних бойових танків Leopard 2.

Лише 33 відсотки – за такі поставки, 22 відсотки - не мають певної думки з цього питання.

Україна місяцями вимагає від Німеччини танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) не хоче доставляти їх самостійно і зазначає, що жодна інша країна не надала подібних систем зброї. З боку двох його менших партнерів по коаліції, Зелених і FDP, неодноразово лунають заклики все ж відправити Leopard 2 в Україну. За це також виступає найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.

В опитуванні YouGov тільки виборці Зеленої партії схвалили постачання основних бойових танків - і чітко: 50 відсотків за, лише 25 відсотків проти. У двох інших коаліційних партіях опоненти переважають – у СДПН лише 41-40 відсотків, у ВДП – 42-33 відсотки.

Прихильники ХДС/ХСС також більше проти доставки танків (43 проти 38%). Найбільше неприйняття є серед виборців AfD (76 проти 13 відсотків) і лівих (52 проти 32 відсотків).

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