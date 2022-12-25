Лише 33% німців виступають за постачання Україні танків Leopard 2, - опитування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Майже половина німців проти постачання Україні танків Leopard 2, свідчать результати опитування YouGov на замовлення DPA.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RND
Так, 45% опитаних висловилися проти постачання в Україну німецьких основних бойових танків Leopard 2.
Лише 33 відсотки – за такі поставки, 22 відсотки - не мають певної думки з цього питання.
Україна місяцями вимагає від Німеччини танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) не хоче доставляти їх самостійно і зазначає, що жодна інша країна не надала подібних систем зброї. З боку двох його менших партнерів по коаліції, Зелених і FDP, неодноразово лунають заклики все ж відправити Leopard 2 в Україну. За це також виступає найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.
В опитуванні YouGov тільки виборці Зеленої партії схвалили постачання основних бойових танків - і чітко: 50 відсотків за, лише 25 відсотків проти. У двох інших коаліційних партіях опоненти переважають – у СДПН лише 41-40 відсотків, у ВДП – 42-33 відсотки.
Прихильники ХДС/ХСС також більше проти доставки танків (43 проти 38%). Найбільше неприйняття є серед виборців AfD (76 проти 13 відсотків) і лівих (52 проти 32 відсотків).
Будь ласка, зачекайте...
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У Білорусі спалахнув резервуар на заводі "Нафтан"
Відомо, що інцидент стався у Вітебській області, там спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
Як повідомили рятувальники, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Причини займання встановлюються.
Як варіант: тут або покемони бешкетують, або почалося широкомасштабне вторгнення рептілоїдів. Чекаймо, що покаже на карті Тарганисько - хто з них і де наступатиме з чотирьох напрямків.
Всё это "лапша на уши" для всех, для кого эта "липа" фабрикуется.
І ще вони були на острові і наземних боїв не було.
По друге тодішня техніка не йде ні в яке порівняння з ******** по точності,наведенню,дальності і т.п.
По третє сама Великобританія (без імперії) мала з германією також ВВП,майже таке населення і територію (порівняйте Україну і РФ по фінансам,території,мобілізаційній можливості,згуртованості населення,пропаганді і ще багато чому)
По четверте влада в Британії була британською,а не маланською
Південна конфедерація не програла ні одної битви за рахунок відсутності зброї та ***********,хоч до війни не мала жодного воєнного заводу,і все збудували за перший рік.
Це говорить більш за все про компетенцію відповідних осіб тому місцю ,яке вони займають,а також бажання правлячої верхівки,щось робити для перемоги (а не шпилити віосики і наїзжати на західних гомиків в керівництві найбільших країн
Американці нічого не роблять, от і все.
>Німці обрали Уряд який повине діяти а не провоити опитуваня у населені що робити
Опитування самі по собі є непоганою справою. Але лише якщо населення однорідне і зріле - як, наприклад, у Швейцарії. А Німеччина, якщо я правильно розумію, то зараз солянка збірна: турків і інших мусульман мільйони, москалів сотні тисяч і т.п.
Те саме було б і в Україні, де населення розшароване по мовному, релігійному і ідеологічному признаку (за Бандеру, проти).
Берлінську стіну вже відремонтували, очікуючи "асвабадітєлєй"?
Те що німецький політикум любить москву і парашу це не новина, тому і хоче спасти кремль за всяку ціну.