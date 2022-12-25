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Велика Британія (3656) допомога (5014) Україна (5194) генератор (83)

Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і 15 000 комплектів для екстремальних холодів для ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

україна,британія

Велика Британія передала Україні понад 900 генераторів і відправила Збройним Силам України приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії й Північної Ірландії Високоповажний Бен Воллес у заяві Парламенту Великої Британії щодо перебігу 300 днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну очікує, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди. Він також наголосив, що  допомога Великої Британії Україні залишатиметься непохитною.

"Ми вже взяли на себе зобов’язання — надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, які ми витратимо цього року. Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет. Там, де у нас є обладнання, яке ми можемо подарувати, ми замінимо з наших власних запасів, інше придбаємо разом із нашими союзниками. Сполучені Штати приєдналися до величезного рівня підтримки, у тому числі - члени ЄС. І, зокрема, Польща, Словаччина та країни Балтії", - резюмував Бен Воллес.

У Генштабі ЗСУ подякували за підтримку та допомогу Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОАЕ передадуть Україні 2500 побутових генераторів

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
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25.12.2022 13:57
+13
Боже, бережи короля.
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25.12.2022 14:01
+11
Щиро дякуємо, Британіє!
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25.12.2022 14:00
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25.12.2022 13:57 Відповісти
Щиро дякуємо, Британіє!
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25.12.2022 14:00 Відповісти
Боже, бережи короля.
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25.12.2022 14:01 Відповісти
А ось Великобританія - це європейські Українці ..
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25.12.2022 14:17 Відповісти
Тут така ситуація: Японія передала 4 генератори Бучі.
Здавалося, все б нічого, але в місті прозвітували, що отримали лише 3.
Питання для кмітливих: куди зник четвертий?
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25.12.2022 14:22 Відповісти
Такса на гуманітарку 25%, то вже всі знають.
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25.12.2022 15:23 Відповісти
Такса це порода собак. А руки відрубати комусь необхідно.
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25.12.2022 17:21 Відповісти
реально, а де 4?
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25.12.2022 17:40 Відповісти
Подарували парфуми на Різдво
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25.12.2022 17:37 Відповісти
Dear Brits! We will cover your a$$! Putin attacked Ukraine because we have a lot of gas and oil deposits, but of course you know about it.
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25.12.2022 17:39 Відповісти
 
 