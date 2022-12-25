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Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону на сході України, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На сході України ворог зосередив найбільше збройних формувань, особового складу, техніки, артилерії. Він щодоби використовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танковим вогнем намагається вражати українські позиції, використовує авіацію.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform.

"Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, злагодженість, мужність, взаємопідтримку, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат. За цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено. Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону", - зазначив Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 15 населених пунктів на Харківщині, Донеччині й Луганщині, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
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***** не жаль лаптєй.
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25.12.2022 14:09 Відповісти
Судячи по иого активності - це иому по барабану -- иому б харошу прожарку зробити .
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25.12.2022 14:11 Відповісти
Він (ворог) щодоби використовує ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танковим вогнем намагається вражати українські позиції, використовує авіацію

Але враження таке, що усе це викорисовується більше для підтирання.

"Лев Толстой любил играть на балалайке. Но не умел" (с)
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25.12.2022 14:27 Відповісти
Это хорошо. Но надо довести потери рашистов 1000 в сутки.
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25.12.2022 15:30 Відповісти
620 це майже два батальйони!
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25.12.2022 15:44 Відповісти
Немало гине і наших, найкращих. І знову питання до забезпечення ЗСУ артилерією. Тут би не помішали сотні "Богдан", але вони мабуть були не на часі і дуже "сирі".
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25.12.2022 16:20 Відповісти
Та да. Теперь клянчим дальнобойную артиллерию по всему миру. И практически половина наявной постоянно в ремонте.
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25.12.2022 16:45 Відповісти
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям" ....
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25.12.2022 19:45 Відповісти
 
 