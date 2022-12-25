У річку Дністер потрапили нафтопродукти, на Івано-Франківщині допустимі норми перевищено у 200 разів, - ОВА
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Через потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на Львівщині у місті Галич Івано-Франківської області виявлено суттєве забруднення Дністра.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.
Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.
Станом на сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
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Друга: ділки хотіли трохи злити, але забили закрутити..
А ви шо думаєте якшо напишу птахофабрику закриють? біля тієї річки два села і досить великі на відстані пів кілометра одне від одного,і люди навіть і не думають щось писати.так і живуть.а якшо і напишуть .санстанція дасть вирок-що все в порядку. Це скрізь так.