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забруднення (164) екологія (926) Івано-Франківська область (723) нафтопродукти (101) ріка (103) Онищук Світлана (9)

У річку Дністер потрапили нафтопродукти, на Івано-Франківщині допустимі норми перевищено у 200 разів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

дністер

Через потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на Львівщині у місті Галич Івано-Франківської області виявлено суттєве забруднення Дністра.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.

Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.

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Станом на сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+5
Як у річку оте потрапило?
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25.12.2022 16:47
+4
ходив на невеличку притоку минулого року,думав пару рибин на юшку впіймати..зловив..почав варити ,чуть не блюнув..хлопці потім сказали що вище по течії "ділки" побудували птахофабрику і весь непотріб зливають у річку. а коли багато зливають то як молоко біла. а річка колись була чиста,купались в ній, ..засрали все що можна.і нікому нема до цього діла. І це не одна така річка.
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25.12.2022 18:44
+1
Та що там рибалка.. рибі триндець і не тільки їй
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25.12.2022 18:31
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Як у річку оте потрапило?
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25.12.2022 16:47 Відповісти
И кто их под шумок сбросил?
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25.12.2022 16:54 Відповісти
І нафта дорогА
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25.12.2022 17:00 Відповісти
Нафтопродукти у річці - пхе!
На Тернопільщині хтось "злив" кругленьку суму єврів у каналізацію та забив трубу (відео)
https://www.unian.ua/curiosities/yevro-u-kanalizaciji-u-ternopilskiy-oblasti-htos-zliv-kruglenku-sumu-ta-zabiv-trubu-video-12085044.html
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25.12.2022 17:42 Відповісти
пробна партія..
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25.12.2022 17:57 Відповісти
всьо..по рибалці
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25.12.2022 17:55 Відповісти
Та що там рибалка.. рибі триндець і не тільки їй
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25.12.2022 18:31 Відповісти
в 80-х роках на Дністрі була катастрофа,коли хвостовища з сіллю прорвало..це була дійсно катастрофа. все живе вигоріло від солі
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25.12.2022 18:38 Відповісти
Перша версія: обстріл, диверсія...
Друга: ділки хотіли трохи злити, але забили закрутити..
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25.12.2022 18:30 Відповісти
ходив на невеличку притоку минулого року,думав пару рибин на юшку впіймати..зловив..почав варити ,чуть не блюнув..хлопці потім сказали що вище по течії "ділки" побудували птахофабрику і весь непотріб зливають у річку. а коли багато зливають то як молоко біла. а річка колись була чиста,купались в ній, ..засрали все що можна.і нікому нема до цього діла. І це не одна така річка.
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25.12.2022 18:44 Відповісти
Чому ж ви заяву в поліцію не написали?
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25.12.2022 20:01 Відповісти
на всі річки і річушки прийдеться писати заяви..немає ні однієї чистої.
А ви шо думаєте якшо напишу птахофабрику закриють? біля тієї річки два села і досить великі на відстані пів кілометра одне від одного,і люди навіть і не думають щось писати.так і живуть.а якшо і напишуть .санстанція дасть вирок-що все в порядку. Це скрізь так.
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25.12.2022 20:43 Відповісти
Нічого не робити теж не вихід. Це ваше здоров'я і життя. Якщо два села напишуть і це попаде у розголос, то цього вже не зможуть ігнорувати
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25.12.2022 22:03 Відповісти
 
 