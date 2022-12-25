У річку Дністер потрапили нафтопродукти, на Івано-Франківщині допустимі норми перевищено у 200 разів, - ОВА

Через потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на Львівщині у місті Галич Івано-Франківської області виявлено суттєве забруднення Дністра.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок цього виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра у м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.



Жителі навколишніх населених пунктів проінформовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишнього оперативника СБУ судитимуть за державну зраду в Івано-Франківській області

Станом на сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень.



Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи задля ліквідації даної надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.