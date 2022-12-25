Суровікін глобально не відрізняється від інших генералів РФ, - Денисенко
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Командувач групи російських військ в Україні генерал Сергій Суровікін своїми якостями, зокрема і військовими, глобально не відрізняється від інших російських генералів.
Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, коментуючи Укрінформу інформацію від видання The Telegraph про те, що Суровікін є небезпечним противником для українців, передає Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що The Telegraph явно переоцінює роль суровікіна і його можливості. Він, у принципі, не є нічим кращим або гіршим за абсолютну більшість російських генералів, які пройшли через Сирію. Єдине, що його відрізняє від них усіх - це те, що він двічі керував сирійською кампанією. А там у середньому кожні 7-8 місяців був новий генерал", - сказав він.
На думку Денисенка, не можна сказати, що суровікін інтелектуально або якось інакше глобально відрізняється від усіх інших російських генералів.
"Може, він більш жорсткий, і може, він є людиною, у якої ще менше емпатії, чим у всіх інших. Можливо, цим він і відрізняється (від інших генералів РФ. - Ред.). Але ніяк не військовими даними", - вважає радник глави МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Глобально - це значить у планетарних масштабах. Більш доречним були би терміни "кардинально", "принципово", "по суті" і т. і.
Український мова - то дуже важке, ге ж пан Денисенко?
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18:25 (мск/в) 25.12.2022
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"Несколько минут назад в дипломатическом районе Дар-уль-Аман, недалеко от посольства РФ, в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула, произошел взрыв. Пока нет сведений о характере, причинах и жертвах этого взрыва», - передает «Интерфакс
Тепер ця тактика працює і в Україні, коли знищуються не тільки цілі міста, а й вся інфраструктура по забезпеченню країни (електрика, вода, тепло) аби максимально багато громадян України назавжди виїхали не тільки зі своїх міст, а й з країни.
В сруовікіна їх теж немає , але , з пропагандистською метою , з нього ліплять , такого собі - спасітєля расіі .! армагедоном навіть нарекли , дебіли . ! .
Але обдристовича не переплюне - тут роками треба на своє реноме ротом працювати.