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Суровикин глобально не отличается от других генералов РФ, - Денисенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суровікін

Командующий группой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин своими качествами, в том числе и военными, глобально не отличается от других российских генералов.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, комментируя Укринформу информацию от издания The Telegraph о том, что Суровикин является опасным противником для украинцев, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что The Telegraph явно переоценивает роль суровикина и его возможности. Он, в принципе, не является ничем лучше или хуже абсолютного большинства российских генералов, прошедших через Сирию. Единственное, что его отличает от них всех – это то, что он дважды руководил сирийской кампанией. А там в среднем каждые 7-8 месяцев был новый генерал", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ключевая цель РФ в этой войне – Одесса и полный контроль над Черным морем, – советник главы МВД Денисенко

По мнению Денисенко, нельзя сказать, что суровикин интеллектуально или иначе глобально отличается от всех других российских генералов.

"Может быть, он более жесткий, и может, он является человеком, у которого еще меньше эмпатии, чем у всех остальных. Возможно, этим он и отличается (от других генералов РФ. – Ред.). Но никак не военными данными", – считает советник главы МВД.
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Топ комментарии
+8
ОНИ ещё называют садиста -психопата ,военноготпреступника генералом ⁉️выродок опарыш , как и все ************* УРОДЛИВЫЕ и мерзские нелюди
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25.12.2022 17:37
+7
суровикіна призначив куйло після того, як військом шляхом москалям не вдалось завдати поразки Україні. тварюка суровикін відомий тим, що його тактика по знищенню цивільної інфраструктури, робить проживання цивільних там абсолютно не можливим. Ця тактика дуже чудово спрацювала в Сирії, коли антиасадівська більшість стала в один день антиасадівською меншістю, а Німеччина і ЄС отримали мільйони мігрантів.
Тепер ця тактика працює і в Україні, коли знищуються не тільки цілі міста, а й вся інфраструктура по забезпеченню країни (електрика, вода, тепло) аби максимально багато громадян України назавжди виїхали не тільки зі своїх міст, а й з країни.
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25.12.2022 17:48
+6
не звичайне..він в 93 році танками трохи масквічей почавив..і пішов ріст!
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25.12.2022 17:48
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до чого це тут?
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25.12.2022 17:31 Ответить
Це про те, що ширина очка залежить не від здібностей, а від бажань задовольнити начальника
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25.12.2022 18:14 Ответить
Хімарсом його розчавити, як таргана тапком і не буде ніякої загрози! Скільки можна цацкатись з цими уйопками? Чому Рогозіна не завалили Хімарсами, разом зі всім днрівським кодлом? Можна було там весь квартал знести, ціль виправдовує засоби!
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25.12.2022 23:03 Ответить
Баби ішшо нарожают
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25.12.2022 17:32 Ответить
Звичайне кацапсяче лайно
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25.12.2022 17:33 Ответить
не звичайне..він в 93 році танками трохи масквічей почавив..і пішов ріст!
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25.12.2022 17:48 Ответить
Про таких в Радянській Армії казали: "Тупой - но преданный!" Такі люди не роздумуючи "беруть під козирок" і виконують будь-який наказ Саме з таких формували генералітет навіть не при Сталіні - а й при царях
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25.12.2022 18:08 Ответить
Омон в первых рядах атакующих. Далее резервы в виде ВДВ и артполки в походном положении. Т.е война идет , а пушки в чехле.Единственный танковый батальон - и тот в конце колонны наступающих.
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25.12.2022 18:37 Ответить
Ти ніколи не цікавився бойовим шикуванням грецьких фаланг або римських когорт? Перші ряди - молодь Азартна але без досвіду та нестійка Середина - фізично сильні воїни з досвідом бою Тилові ряди - досвідчені ветерани які "підпирають" передніх і ліквідують спроби відступу та "добивають" розгромленого центром строю противника
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25.12.2022 18:46 Ответить
То Рім до рефрми 7 кратного консула у фаланзі геть зовсім наівпаки у баталій та терцій теж першими йшли профі
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25.12.2022 18:53 Ответить
Я лише провів тобі аналогію з приведеним тобою бойовим порядком кацапів
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25.12.2022 19:01 Ответить
ну кацапи бевзі омон вони що вирішил що вони у 1991 році у Вільно тай там це не спарацювало ц е той Омон що на містку собаки погрізли- смажений
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25.12.2022 19:48 Ответить
Суровікін глобально не відрізняється від інших генералів РФ

Глобально - це значить у планетарних масштабах. Більш доречним були би терміни "кардинально", "принципово", "по суті" і т. і.
Український мова - то дуже важке, ге ж пан Денисенко?
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25.12.2022 17:34 Ответить
Так його вчили депутати з партії минулого скликання. 2-ка вчителям.
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25.12.2022 18:00 Ответить
Касап звичайний, депіл незвичайний..
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25.12.2022 17:36 Ответить
ОНИ ещё называют садиста -психопата ,военноготпреступника генералом ⁉️выродок опарыш , как и все ************* УРОДЛИВЫЕ и мерзские нелюди
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25.12.2022 17:37 Ответить
и еще чуточку про погоду))
///
18:25 (мск/в) 25.12.2022
Aamaj News: в Кабуле недалеко от посольства России прогремел взрыв

"Несколько минут назад в дипломатическом районе Дар-уль-Аман, недалеко от посольства РФ, в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула, произошел взрыв. Пока нет сведений о характере, причинах и жертвах этого взрыва», - передает «Интерфакс
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25.12.2022 17:39 Ответить
суровикіна призначив куйло після того, як військом шляхом москалям не вдалось завдати поразки Україні. тварюка суровикін відомий тим, що його тактика по знищенню цивільної інфраструктури, робить проживання цивільних там абсолютно не можливим. Ця тактика дуже чудово спрацювала в Сирії, коли антиасадівська більшість стала в один день антиасадівською меншістю, а Німеччина і ЄС отримали мільйони мігрантів.
Тепер ця тактика працює і в Україні, коли знищуються не тільки цілі міста, а й вся інфраструктура по забезпеченню країни (електрика, вода, тепло) аби максимально багато громадян України назавжди виїхали не тільки зі своїх міст, а й з країни.
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25.12.2022 17:48 Ответить
а ви все в гавні чоколяду шукаете........
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25.12.2022 17:48 Ответить
Да и визуально тоже.... Типичная козломордая обезьяна...кацапус обыкновенный из рода ********** москалей😀😀😀
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25.12.2022 17:48 Ответить
Та сруовікін довбо..б , в порівнянні з тим же - герасімовим . . Того телепня обрали скоріше як сімвол возрождающєйся арміі . Бо пересічна кацапня вже зовсім впала духом , коли жоден їхній хєнєрал не зумів отримати жодної перемоги на полі бою .
В сруовікіна їх теж немає , але , з пропагандистською метою , з нього ліплять , такого собі - спасітєля расіі .! армагедоном навіть нарекли , дебіли . ! .
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25.12.2022 17:49 Ответить
Зразком "кацапського генерала" для всіх повоєнних поколінь "ваєнних бальших і здаравєнних" ********** був "товарищь Жуков" який паталогічно боявся "товаріща Сталіна". Тому вони всі схиблені на всю голову і принципово один від одного не відрізняються і всі, а як інакше?!, бояться *****.
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25.12.2022 17:56 Ответить
Такой же толпойоп.
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25.12.2022 17:58 Ответить
это последнее фото суровикина
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25.12.2022 18:01 Ответить
І його харя лусне.
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25.12.2022 18:38 Ответить
Ще один іксперд, він - же радник.
Але обдристовича не переплюне - тут роками треба на своє реноме ротом працювати.
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25.12.2022 18:50 Ответить
Кацапська вшивий кровопивець.
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25.12.2022 19:02 Ответить
міцний лоб суровікіна не для глибоких розумінь військового мистецтва, для лобових атак, в самий раз... рогами перти на танки або кулемети.
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25.12.2022 19:22 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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25.12.2022 19:58 Ответить
то что эта жирная чмоня танками давил москалей ему еще пригодиться опыт)
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25.12.2022 20:12 Ответить
То патологічний кіллер. Він в Душанбе застрелив на нараді свого зампотеха у 201 дивізії, Видали це за самостріл. Зараз в лаптів саме такі в ціні і "пошані". У вермахті був такий же держиморда -Шернер. Він шастав по тилах і вішав солдат, якщо вони йому видались порушниками. Але після війни ддогнала його таки доля, посадили в тюрму саме за безсудні смертні вироки. Теж був особистим другом Гітлера.
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25.12.2022 21:40 Ответить
 
 