Суровикин глобально не отличается от других генералов РФ, - Денисенко

Командующий группой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин своими качествами, в том числе и военными, глобально не отличается от других российских генералов.

Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, комментируя Укринформу информацию от издания The Telegraph о том, что Суровикин является опасным противником для украинцев, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что The Telegraph явно переоценивает роль суровикина и его возможности. Он, в принципе, не является ничем лучше или хуже абсолютного большинства российских генералов, прошедших через Сирию. Единственное, что его отличает от них всех – это то, что он дважды руководил сирийской кампанией. А там в среднем каждые 7-8 месяцев был новый генерал", – сказал он.

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По мнению Денисенко, нельзя сказать, что суровикин интеллектуально или иначе глобально отличается от всех других российских генералов.

"Может быть, он более жесткий, и может, он является человеком, у которого еще меньше эмпатии, чем у всех остальных. Возможно, этим он и отличается (от других генералов РФ. – Ред.). Но никак не военными данными", – считает советник главы МВД.