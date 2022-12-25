Суровикин глобально не отличается от других генералов РФ, - Денисенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий группой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин своими качествами, в том числе и военными, глобально не отличается от других российских генералов.
Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, комментируя Укринформу информацию от издания The Telegraph о том, что Суровикин является опасным противником для украинцев, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что The Telegraph явно переоценивает роль суровикина и его возможности. Он, в принципе, не является ничем лучше или хуже абсолютного большинства российских генералов, прошедших через Сирию. Единственное, что его отличает от них всех – это то, что он дважды руководил сирийской кампанией. А там в среднем каждые 7-8 месяцев был новый генерал", – сказал он.
По мнению Денисенко, нельзя сказать, что суровикин интеллектуально или иначе глобально отличается от всех других российских генералов.
"Может быть, он более жесткий, и может, он является человеком, у которого еще меньше эмпатии, чем у всех остальных. Возможно, этим он и отличается (от других генералов РФ. – Ред.). Но никак не военными данными", – считает советник главы МВД.
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Глобально - це значить у планетарних масштабах. Більш доречним були би терміни "кардинально", "принципово", "по суті" і т. і.
Український мова - то дуже важке, ге ж пан Денисенко?
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18:25 (мск/в) 25.12.2022
Aamaj News: в Кабуле недалеко от посольства России прогремел взрыв
"Несколько минут назад в дипломатическом районе Дар-уль-Аман, недалеко от посольства РФ, в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула, произошел взрыв. Пока нет сведений о характере, причинах и жертвах этого взрыва», - передает «Интерфакс
Тепер ця тактика працює і в Україні, коли знищуються не тільки цілі міста, а й вся інфраструктура по забезпеченню країни (електрика, вода, тепло) аби максимально багато громадян України назавжди виїхали не тільки зі своїх міст, а й з країни.
В сруовікіна їх теж немає , але , з пропагандистською метою , з нього ліплять , такого собі - спасітєля расіі .! армагедоном навіть нарекли , дебіли . ! .
Але обдристовича не переплюне - тут роками треба на своє реноме ротом працювати.