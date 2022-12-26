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Росія спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.

Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Українці! Українки!

Сьогодні мільйони людей відзначають Різдво за григоріанським календарем. І я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз, цими днями.

І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні.

Дякую кожному нашому воїну – усім військовим. Усім бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, Військово-морським силам. Дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру та генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі – до наших кордонів, на які ми маємо вийти.

Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку. Всім, хто волонтерить.

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Дякую всім нашим медикам і всім, хто рятує поранених на полі бою. Дякую всім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин самовіддано.

Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні. Усім, хто приходить здавати кров для поранених... І всім, хто прийшов зараз у Херсоні, щоб допомогти. Щоб урятувати поранених від удару терористів на Різдво... Артилерія та міномети проти звичайних херсонських вулиць... Нелюди!

Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую всім, хто працює заради цього: усім слідчим групам, усім прокурорам, посадовцям і дипломатам.

Дякую кожному й кожній, хто допомагає витягати українців з полону.

Дякую всім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб.

Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення.

Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які утримують нашу стабільність.

Дякую айтівцям, які обрали Україну.

Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним.

Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які не здалися минулої весни й які готуються до наступної.

Дякую всім журналістам, які поширюють саме правду, і громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру в себе і в перемогу.

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Дякую всім лідерам і народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи й наступного року, я вірю, разом з нами зроблять усе, щоб стати лідерами миру. Це можливо.

Дорогі українці!

Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.

Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Іще раз пошукайте й запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності.

Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів.

Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим.

Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде! Й так і буде, я впевнений!

Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу!

Слава Україні!" - заявив Зеленський.
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Топ коментарі
+34
10 міс. минуло, де наші рокети, дрони щоб зробити остані дні підорасії темними і складними?
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25.12.2022 21:31
+24
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25.12.2022 21:40
+22
І що ти зробив, як Гарант, для захисту свого народу? Де наші дрони та ракети, які б зробили ці дні кацапам темними і холодними? Ти ж так розпинався, що кацапський террор отримає належну відповідь - то де вона?
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25.12.2022 21:35
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25.12.2022 21:27 Відповісти
ху.ло отменило все свои ********* выступления. Так как после пистюлей нечего сказать.
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25.12.2022 21:30 Відповісти
Вже домовився як далі кошмарити Україну, я не вірю g2владі ані на 0,0000001%, зелений є ворог !
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26.12.2022 07:35 Відповісти
387 виступ на 301 день війни - ЗАЧОТ
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25.12.2022 21:28 Відповісти
403 й виступ
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25.12.2022 21:30 Відповісти
Нація Героїв..
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25.12.2022 21:28 Відповісти
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25.12.2022 21:30 Відповісти
10 міс. минуло, де наші рокети, дрони щоб зробити остані дні підорасії темними і складними?
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25.12.2022 21:31 Відповісти
В асфальті!
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25.12.2022 21:32 Відповісти
пункт незламності в багатьох випадках - це намет с генератором і водою в пляшках...
тому при сиренах і загрозаз ракетного удару треба шукати не пункти незламності а бомбосховища або підвал або станції метро (там де воно є)
а ще...а ще треба просити Бавовнятко погуляти по летовищам і складам- арсеналам...
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25.12.2022 21:34 Відповісти
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25.12.2022 21:40 Відповісти
думаю цей вибір буде робити дерьмак...
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25.12.2022 21:42 Відповісти
"пункт незламності в багатьох випадках - це намет с генератором і водою в пляшках..." - шановний, копайте глибше. "Пункт незламності" -- це один із ******** способів розпилювання бабла в колосальних масштабах. При чому з самих верхів і до самих низів керівної ланки. На "дороги" народ вже не поведеться.
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25.12.2022 22:25 Відповісти
І що ти зробив, як Гарант, для захисту свого народу? Де наші дрони та ракети, які б зробили ці дні кацапам темними і холодними? Ти ж так розпинався, що кацапський террор отримає належну відповідь - то де вона?
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25.12.2022 21:35 Відповісти
Укроборонпром - нікчемен. Треба створювати Укроборонволонтер, та фінансувати його з бюджета. Ці хлопці швидко і дрони нароблять і балістичні ракети.
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25.12.2022 21:39 Відповісти
Його народ у безпеці, під захистом куполу, тому й батьків туди відправив на історичну батьківщину!
Українці для них гої яких не шкода!
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25.12.2022 22:01 Відповісти
Это все мы понимаем. Украинцы больше всего не хотят садится за стол переговоров с помоечными мразями и власть должна это понимать. Мы готовы сидеть в темноте но не ради того чтобы садится за стол переговоров с ублюдками.
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25.12.2022 21:35 Відповісти
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25.12.2022 21:36 Відповісти
малорослый малорос -гнида и предатель
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25.12.2022 21:50 Відповісти
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25.12.2022 21:37 Відповісти
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25.12.2022 21:39 Відповісти
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25.12.2022 21:49 Відповісти
якщо констатувати очевидні речі, це і є головна робота Президента, то в нас саме він..
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25.12.2022 21:39 Відповісти
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25.12.2022 21:40 Відповісти
****....
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25.12.2022 21:50 Відповісти
Дрянь …
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25.12.2022 23:14 Відповісти
Разработчик - житель Петербурга Александр Георгиевич Семенов. "Солдаты, сидящие в танке во время боя, могут найти своим биологическим отходам полезное применение - упаковать их вместе со взрывчаткой в снаряды и обстрелять врага", - пересказывает автор суть изобретения.В 2009 году Семенов получил патент в России. К статье приложены чертежи.Изобретено и запатентовано оружие, сырьем для которого служат "отходы жизнедеятельности" солдат,
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25.12.2022 21:42 Відповісти
Ніч яка місячна
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25.12.2022 21:44 Відповісти
Звідти:



Отак ми знаємо своє.

Автор слів Михайло Старицький, композитор Микола Лисенко
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25.12.2022 22:52 Відповісти
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25.12.2022 21:48 Відповісти
Выродки , на ваших руках смерть невинных людей ,введённых в заблуждение ,вашей жадностью и цинизмом , предательством , а Резников с маляр , позорные соучастники преступлений банды Каламойского -д'Ерьмака -Баканова
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25.12.2022 23:22 Відповісти
а чого ми не пускаємо по кацапах шахіди ? шахід коштує 50 тисяч,а ракета пво що його збиває - мільйон.чому нас стратег поставив в таке невигідне положення ? чи вони не знають що таке тактика і стратегія ? хай і кацапи виснажують своє пво,тоді може напряжно і їм буде.
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25.12.2022 21:49 Відповісти
ви 10 грудня 2022 другого народилися?
все чим можна було вражати кацапів вкладено в зелений квітень 19го...
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25.12.2022 21:58 Відповісти
Клоуны не знают, но почему Генштаб , не действует на опережение ?
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25.12.2022 23:24 Відповісти
Правда вспливе рано чи пізно.
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26.12.2022 01:33 Відповісти
Я дуже чекаю на Новий рік, бо Новий рік принесе нам перемогу! І цього свята ніхто нам зіпсувати не може!
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25.12.2022 21:51 Відповісти
Дякую кожному нашому воїну
Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку.
Дякую всім нашим медикам
Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні
Дякую всім нашим енергетикам
Дякую освітянам,
Дякую транспортникам
Дякую айтівцям
Дякую нашим фермерам
Дякую всім журналістам ...

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25.12.2022 22:04 Відповісти
Минув рік. "Замах" на Шефіра та "гасударствєнний пєрєварот", хто відповість за ці "реаліті-шоу?
Вже більше року пройшло з моменту так званого "замаху" на одного з власників "кварталу 95", власника двох будинків в елітному кварталі Лондона, Сергія Нахмановича Шефіра. Так званий "замах" стався наприкінці вересні 2021р. та дивно "співпав" з різким падінням рейтингів зеленського та його "слуг". З того моменту пройшло трохи менше, як 1.5 року і хочеться спитати: "Ну як там справа із "замахом" на Сергія Нахмановича Шефіра? Суспільство й досі чекає відповіді - хто ж з кілерів так кепсько стріляє? Хто вже на лаві підсудних за той жахливий "замах"? Шкода, що відповіді ми так і не дізнаємось, бо про те шоу із "замахом", судячи з усього, забули і постановники і виконавці. Хоча через місяць після цього, у листопаді 2021, шоу намагалися продовжити, коли сам "найвеличніший" в прямому ефірі розповів чомусь російською мовою про "гасударствєнний пєрєварот". Ще раз - голова держави в прямому ефірі телемарафону журналістам каже, що в державі готується "пєрєварот" і навіть називає прізвище Ахмєтова, як ніби то "організатора". Пройшов рік... Словами класика ********* політ-бомонду хочеться спитати у шоуменів при владі: Альо, гараж, де розслідування та посадки по "справі Шефіра" та по справі про "пєрєварот"? Якщо обидва злочини таки дійсно були, то де вироки? А якщо обидві справи це фейки, то відповісти мусить перш за все президент та всі сценаристи цього реаліті-шоу. Бо коли лицемірний, підлий скоморох має за дурнів всю країну, його треба списувати у бракований реквізит.
Владімірссанич, український народ нічого не забув, навіть попри ті "шашличкі", які ви нам всім влаштували...
Відповідати обов'язково будеш-те.
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25.12.2022 22:43 Відповісти
Есть притча , как пастушок три раза кринул"Волки" - сбегалось всё село, а волков не было..После третьей брехни село выгнало нах пастуха...Даже не знаю: к чему я это вспомнил...
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25.12.2022 23:24 Відповісти
«СПАСИБО большое-пребольшое « всем 73 % « хоть поржем» «хуже не будет», « какая разница» БАЧІЛИ ОЧІ………
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25.12.2022 23:30 Відповісти
Пєржєворот і узурпацію влади зробив сам зеленський коли незаконо розпустив парламент у 2019, потім коли зібрався взяти під контроль Конституційний суд з Тупицьким і переиисати Конституцію України під себе.
зеленського треба судити за спробу держперевороту і узурпацію влади.
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26.12.2022 01:36 Відповісти
Все навколо стрибає, а про ***** ні слова не сказав. Наче це не він головний винуватець війни. Ну і слизький ти поц.
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25.12.2022 22:44 Відповісти
Вспоминаю анекдот

Все ходит поц и пи кругом
А.С. Пушкин
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26.12.2022 01:08 Відповісти
він думками зара якісь новорічний корпорат веде.згадує з ностальгією про рояль...
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25.12.2022 23:10 Відповісти
Что ни говори - у зеленского есть своя историческая ниша... ******** страну, и потом с умным видом каждый день рассказывать гражданам, как стран7у рвут на куски, как гибнуть люди из-за его *******... С такой мордой, вроде это и не он впустил сюда х**ла, а кто-то другой... И главное, морда серьёзная... как и присуще хорошему комику..А то было б не так смешно... зеля, ты киборголв Бахмута тоже на детские стульчики посадишь в новогоднем обращении или себя на горшок ?
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25.12.2022 23:21 Відповісти
Обязательно посадит, вот увидите! И там найдутся «пташки», которые будут воспевать величайшего!
Слово «незламні» сегодня звучит из каждого утюга, в самых разных сочетаниях. Зеленые еще сделают предвыборный слоган себе с этим словом!
Нас ждёт еще масса офигительных историй
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26.12.2022 08:06 Відповісти
Увы....
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26.12.2022 14:31 Відповісти
Ну пытались уже взять Киев за 3 дня.
А до Нового Года еще неделля.
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26.12.2022 00:29 Відповісти
Як вже це чмо году задовбало херню нести....
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26.12.2022 08:03 Відповісти
Зате в Болгарії судячи по зміні дипкорпусу ночі будуть веселі
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
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26.12.2022 09:31 Відповісти
 
 