Росія спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський. ВIДЕО
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Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.
Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Українці! Українки!
Сьогодні мільйони людей відзначають Різдво за григоріанським календарем. І я ще раз вітаю всіх, хто святкує саме зараз, цими днями.
І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто й цими днями, і в будь-який інший час робить усе, аби ми з вами могли жити. Жити своїм життям й у своїй країні.
Дякую кожному нашому воїну – усім військовим. Усім бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, Військово-морським силам. Дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру та генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі – до наших кордонів, на які ми маємо вийти.
Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку. Всім, хто волонтерить.
Дякую всім нашим медикам і всім, хто рятує поранених на полі бою. Дякую всім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин самовіддано.
Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні. Усім, хто приходить здавати кров для поранених... І всім, хто прийшов зараз у Херсоні, щоб допомогти. Щоб урятувати поранених від удару терористів на Різдво... Артилерія та міномети проти звичайних херсонських вулиць... Нелюди!
Кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую всім, хто працює заради цього: усім слідчим групам, усім прокурорам, посадовцям і дипломатам.
Дякую кожному й кожній, хто допомагає витягати українців з полону.
Дякую всім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб.
Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення.
Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які утримують нашу стабільність.
Дякую айтівцям, які обрали Україну.
Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним.
Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які не здалися минулої весни й які готуються до наступної.
Дякую всім журналістам, які поширюють саме правду, і громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру в себе і в перемогу.
Дякую всім лідерам і народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи й наступного року, я вірю, разом з нами зроблять усе, щоб стати лідерами миру. Це можливо.
Дорогі українці!
Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.
Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв.
Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Іще раз пошукайте й запам’ятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності.
Розкажіть батькам, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів.
Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим.
Коли українці разом, коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде! Й так і буде, я впевнений!
Слава нашому міцному, прекрасному, найкращому народу!
Слава Україні!" - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
тому при сиренах і загрозаз ракетного удару треба шукати не пункти незламності а бомбосховища або підвал або станції метро (там де воно є)
а ще...а ще треба просити Бавовнятко погуляти по летовищам і складам- арсеналам...
Українці для них гої яких не шкода!
Отак ми знаємо своє.
Автор слів Михайло Старицький, композитор Микола Лисенко
все чим можна було вражати кацапів вкладено в зелений квітень 19го...
Дякую кожному, хто ремонтує й постачає техніку.
Дякую всім нашим медикам
Дякую всім, хто допомагає забезпечувати лікарні
Дякую всім нашим енергетикам
Дякую освітянам,
Дякую транспортникам
Дякую айтівцям
Дякую нашим фермерам
Дякую всім журналістам ...
Вже більше року пройшло з моменту так званого "замаху" на одного з власників "кварталу 95", власника двох будинків в елітному кварталі Лондона, Сергія Нахмановича Шефіра. Так званий "замах" стався наприкінці вересні 2021р. та дивно "співпав" з різким падінням рейтингів зеленського та його "слуг". З того моменту пройшло трохи менше, як 1.5 року і хочеться спитати: "Ну як там справа із "замахом" на Сергія Нахмановича Шефіра? Суспільство й досі чекає відповіді - хто ж з кілерів так кепсько стріляє? Хто вже на лаві підсудних за той жахливий "замах"? Шкода, що відповіді ми так і не дізнаємось, бо про те шоу із "замахом", судячи з усього, забули і постановники і виконавці. Хоча через місяць після цього, у листопаді 2021, шоу намагалися продовжити, коли сам "найвеличніший" в прямому ефірі розповів чомусь російською мовою про "гасударствєнний пєрєварот". Ще раз - голова держави в прямому ефірі телемарафону журналістам каже, що в державі готується "пєрєварот" і навіть називає прізвище Ахмєтова, як ніби то "організатора". Пройшов рік... Словами класика ********* політ-бомонду хочеться спитати у шоуменів при владі: Альо, гараж, де розслідування та посадки по "справі Шефіра" та по справі про "пєрєварот"? Якщо обидва злочини таки дійсно були, то де вироки? А якщо обидві справи це фейки, то відповісти мусить перш за все президент та всі сценаристи цього реаліті-шоу. Бо коли лицемірний, підлий скоморох має за дурнів всю країну, його треба списувати у бракований реквізит.
Владімірссанич, український народ нічого не забув, навіть попри ті "шашличкі", які ви нам всім влаштували...
Відповідати обов'язково будеш-те.
зеленського треба судити за спробу держперевороту і узурпацію влади.
Все ходит поц и пи кругом
А.С. Пушкин
Слово «незламні» сегодня звучит из каждого утюга, в самых разных сочетаниях. Зеленые еще сделают предвыборный слоган себе с этим словом!
Нас ждёт еще масса офигительных историй
А до Нового Года еще неделля.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/25/7382330/
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.