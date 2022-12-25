Легалізація криптовалют, е-акциз та е-аудит: Гетманцев анонсував реформи податкової служби

Відшкодування ПДВ планують пришвидшити до одного тижня.

Наступного року в Україні заплановано реформу діджиталізації Державної податкової служби. Зокрема, буде введено е-акциз та е-аудит, повідомив голова комітету Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки:

- е-акциз. Рух товару під спеціальних QR кодом від виробника до постачальника.



- е-аудит — коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок.



- передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою.



- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнесу дозволять зберігати без ліцензії до двох тонн пального для генераторів, – Гетманцев

- оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості - все те, що ви бачите у найсучасніших великих компаніях.



- оновлення UX електронного кабінету.



- інтерактивна навчальна база для платників та податківців.



- оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях.

Відшкодування ПДВ - протягом тижня з момента подачі заявки.



- значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) з платника податків з сторонніми сервісами та банками;



- легалізація віртуальних активів/ криптовалют.

Та ще багато іншого", – повідомив він.