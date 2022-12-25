Легалізація криптовалют, е-акциз та е-аудит: Гетманцев анонсував реформи податкової служби
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Відшкодування ПДВ планують пришвидшити до одного тижня.
Наступного року в Україні заплановано реформу діджиталізації Державної податкової служби. Зокрема, буде введено е-акциз та е-аудит, повідомив голова комітету Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.
"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки:
- е-акциз. Рух товару під спеціальних QR кодом від виробника до постачальника.
- е-аудит — коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок.
- передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою.
- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).
- оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості - все те, що ви бачите у найсучасніших великих компаніях.
- оновлення UX електронного кабінету.
- інтерактивна навчальна база для платників та податківців.
- оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях.
Відшкодування ПДВ - протягом тижня з момента подачі заявки.
- значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) з платника податків з сторонніми сервісами та банками;
- легалізація віртуальних активів/ криптовалют.
Та ще багато іншого", – повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
Гетманцев совсем *******? (вопрос, конечно, риторический ...)
кому это нужно?
Какие ее «преимущества»?
Анонимность и возможность «скрытых операций».
Нужно ли это честному бизнесу? Очевидно, что не очень. Тем более там есть свои риски…
А для переброски денег в тень это эффективный инструмент.
«Коррупционерым и барыги» всех мастей пойдут на эти риски.
- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).
Дуже хитрожопе рішення. Відтіснити платника податків від процесу сплати, щоб навіть не знав суми своїх податків та не задавав незручних для влади запитань. І, що саме паскудне, купа пересічних буде вважати що це зручно та поведеться на вудочку.
А щось нормальне ,своє і те що відповідає ситуації в країні можна зробити?
Дмитро Чекалкин
Депутата Сівковича СБУ офіційно визнала агентом ФСБ. Один маленький нюанс - багато років його офіційним помічником був ... Гетманцев!!