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Новини Економіка
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Легалізація криптовалют, е-акциз та е-аудит: Гетманцев анонсував реформи податкової служби

Новини Цензор.НЕТ Економіка

гетманцев

Відшкодування ПДВ планують пришвидшити до одного тижня.

Наступного року в Україні заплановано реформу діджиталізації Державної податкової служби. Зокрема, буде введено е-акциз та е-аудит, повідомив голова комітету Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ.

"Готуємо на 2023 рік великий план повного переведення податкової на електронні рейки:

- е-акциз. Рух товару під спеціальних QR кодом від виробника до постачальника.

- е-аудит — коли платник, одним кліком подаючи декларацію, може перед поданням її перевірити через ПЗ податкової, встановити ризики та їх виправити, а ДПС після цього не може пред’явити жодних інших ризиків. Ніяких виїзних перевірок.

- передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою.

- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).

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- оновлений кол-цент, колбеки платникам, FAQ, контроль якості - все те, що ви бачите у найсучасніших великих компаніях.

- оновлення UX електронного кабінету.

- інтерактивна навчальна база для платників та податківців.

- оновлення СМКОР з урахуванням концентрації на ризикових операціях.

Відшкодування ПДВ - протягом тижня з момента подачі заявки.

- значне розширення можливостей синхронізації електронного кабінету (API) з платника податків з сторонніми сервісами та банками;

- легалізація віртуальних активів/ криптовалют.

Та ще багато іншого", – повідомив він.
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Топ коментарі
+18
Всі наркобарони і корупціонери за легалізацію криптовалюти. Мед і бджоли.
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26.12.2022 00:57
+13
Коли тебе гніда поставлять до стіни ..... Всі хто допустив вторгнення кацапів в Україну на одному рівні з серійними маніяками, серійниї маніяків треба знищувати, бо нормальними вони вже ніколи не стануть
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26.12.2022 01:43
+12
Затем последуют е-выборы и вся гоп-компания будет "проголосована" на второй срок
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26.12.2022 01:13
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Як завжди - диявол ховається в цьому: 'Та ще багато іншого...'
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26.12.2022 00:53 Відповісти
чуть-чуть вище - отут "- легалізація віртуальних активів/ криптовалют."
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26.12.2022 02:54 Відповісти
А грабить корованы можно будет? А блэк-джек и шлю... ой, шахматы и поэтессы будут?
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26.12.2022 00:55 Відповісти
Всі наркобарони і корупціонери за легалізацію криптовалюти. Мед і бджоли.
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26.12.2022 00:57 Відповісти
Затем последуют е-выборы и вся гоп-компания будет "проголосована" на второй срок
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26.12.2022 01:13 Відповісти
Ні, буде просто, одне єдине на Є - балово.....
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26.12.2022 01:38 Відповісти
Не буде , а вже є, куди не глянь
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26.12.2022 01:49 Відповісти
Замечу еще, что Мордор - это страна № 2 в мире по майнингу крипты (Китай № 1). Легализация крипты в мире даст бесконечный фин.ресурс для Мордора.

Гетманцев совсем *******? (вопрос, конечно, риторический ...)
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26.12.2022 07:38 Відповісти
даёшь майнинг по всей стране!да здравствует кало-мойша!
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26.12.2022 01:13 Відповісти
перебои со светом гарантируем
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26.12.2022 01:14 Відповісти
як тварі зелені дають поради? - слідуйте...
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26.12.2022 01:20 Відповісти
сам Байден Бубу по отєческі приобняв, по сраці похлопав і нагадав за 28 поперджень ідіоту... - і шо за пожрати менше думати надо....
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26.12.2022 01:26 Відповісти
з Різдвом всіх притомних!
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26.12.2022 01:28 Відповісти
Коли тебе гніда поставлять до стіни ..... Всі хто допустив вторгнення кацапів в Україну на одному рівні з серійними маніяками, серійниї маніяків треба знищувати, бо нормальними вони вже ніколи не стануть
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26.12.2022 01:43 Відповісти
23 ЛЮТОГО
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26.12.2022 09:29 Відповісти
Ну тепер заживем: Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту!
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26.12.2022 01:58 Відповісти
Зачем легализовать криптовалюту?
кому это нужно?

Какие ее «преимущества»?
Анонимность и возможность «скрытых операций».

Нужно ли это честному бизнесу? Очевидно, что не очень. Тем более там есть свои риски…

А для переброски денег в тень это эффективный инструмент.

«Коррупционерым и барыги» всех мастей пойдут на эти риски.
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26.12.2022 02:04 Відповісти
"В тінь" - то таке діло. І без біткоїнів чудово вже навчились. А от "легалізація" через криптовалюти, то така радість тіньовикам.
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26.12.2022 03:00 Відповісти
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26.12.2022 02:12 Відповісти
***********!!!!!! в опу свежий ганджубас привезли , ОСТАНОВИТЕ ЭТОТ ПОТОК РАНДОМНЫХ МЫСЛЕЙ из их обкуренных голов !!!!!
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26.12.2022 02:28 Відповісти
Геть-манце
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26.12.2022 02:50 Відповісти
всі що від *********- твід сатани.. буде тільки гірше
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26.12.2022 06:14 Відповісти
Давление на бизнес не останавливается,когда уже проверят на соответствие уплаченных налогов и наличия огромного количества имущества у мамы слуги агента лубянки сивковичв,сколько для этого нужно провести реформ?
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26.12.2022 06:14 Відповісти
почему этот передаст до сих пор в зРаде, проголосовав не лишать мандатов врагов Украины из жопоблока, друг сивковича и его ставленник... наверняка работающих через прокладку на кацапов...
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26.12.2022 06:18 Відповісти
Гетьманцев - видатний тормоз. Криптогуано він легалізовувати зібрався...
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26.12.2022 06:19 Відповісти
- передзаповнення податкової декларації за платників фізосіб, в тому числі ФОП-ів, податковою.

- смарт-фоп або повне адміністрування податків за фопа банком за його бажанням (законопроект Железняка).

Дуже хитрожопе рішення. Відтіснити платника податків від процесу сплати, щоб навіть не знав суми своїх податків та не задавав незручних для влади запитань. І, що саме паскудне, купа пересічних буде вважати що це зручно та поведеться на вудочку.
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26.12.2022 07:28 Відповісти
Продовжуємо повторювати за кацапієї всі типу "реформи"QR-коди,біткойни,списування автоматичне з рахунків штрафів,податків і т.п.
А щось нормальне ,своє і те що відповідає ситуації в країні можна зробити?
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26.12.2022 08:27 Відповісти
Ще б зє-уроди легалізували голосування на пеньках як в Рашиздії, то був би повний фарш.
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26.12.2022 08:31 Відповісти
за ******** у всіх все останне за вами їдуть...
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26.12.2022 08:48 Відповісти
Тепер будуть легально красти дефіцитну електроенергію для майнінгу.
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26.12.2022 09:22 Відповісти
..сраку, для початку хоча б свою, навчиться вже підтирати, зеаніматори-реХворматори, про.бавшИє всьо
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26.12.2022 09:50 Відповісти
Не встиг даня виконати завдяння хазяїна до вторгнення. Продовжує добивати країну.

Дмитро Чекалкин

Депутата Сівковича СБУ офіційно визнала агентом ФСБ. Один маленький нюанс - багато років його офіційним помічником був ... Гетманцев!!
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26.12.2022 10:02 Відповісти
У Львові вручили в ДПІ 40 підозр . на минулому тиждні. Це краще прокоментувати. І по Сівковичу також, чи допитували гетьманцева , що він казав , в чому зізнався?
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26.12.2022 11:27 Відповісти
Главная реформа - повесить Гетьманцева на столбе на Хрещатике, вместе с его куратором от ФСБ Сивковичем и всей зелёной шоблой!
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26.12.2022 15:54 Відповісти
 
 