У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО
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У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
"В Енгельсі в районі аеродрому звучить повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляють, що було чути вибухи.
За попередніми даними, є постраждалі", - йдеться в повідомленні.
Пізніше повідомлялося, що спалахнула пожежа: "Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо госпіталізовано".
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає".
"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.
Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.
Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
https://postimages.org/
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Церква вважає поклоніння Діду Морозу тяжким гріхом
Дід Мороз був взятий із міфології давньослов'янських племен. Там справді був присутній повелитель зими та морозів, його називали по-різному: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і, звичайно, Мороз.
Він поставав у образі велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Щоб задобрити Тріскуна-Мороза, для нього приносили жертву. У деяких племен - навіть людську. У лісі до дерева прив'язували юну дівчину. Якщо на ранок її знаходили замерзлу та ще й вкриту льодом чи снігом, це означало, що Мороз прийняв жертву, і люди переживуть зиму.
На заміну злому Дідові Морозу прийшов добрий Святий Миколай. Цей персонаж більше не потребував пожертв, він не нищив людей морозами, єдине, що міг зробити - принести неслухняним дітям під подушку різки замість подарунків.
Та все ж відголоски страху перед Морозом-Тріскуном залишились і донині. У Різдвяний вечір, починаючи обрядову трапезу, господар дому насамперед виходить надвір з мискою куті, щоб пригостити Мороза.
Але те, що прорідили кацапам "пускові" - неперевершено. Ту-шки дуже лімітовані
"Ну что, премия за лучшее поздравление с днем российской ПВО уходит оператору украинского дрона!
А теперь серьезно: если дрон запускали с украинской территории - то у них нет ПВО. Если с российской - то у них нет ПВО и контрразведки.
Еще не читал с утра, но воображаю, какая истерика творится в Z-каналах. А, вот вижу - «херовенькая у нас оборона» - пишет один, который как раз по вопросам авиации. Нет, «херовенькая» - это когда она есть, но плохая. А у вас нет!"
Ахаха.Гойда,***!
В Министерстве обороны РФ подтвердили, что аэродром в Энгельсе был атакован украинским БПЛА. Трое убитых. Беспилотник сбит.
Как же так?! Руководство укрепило стратегический аэродром в Энгельсе надписью из покрышек «Смерть нацистам» - чтобы враги даже из космоса увидели наше мужество. А беспилотник снова прилетел?
Читать, наверное, не умеют эти наши враги.
Линия обороны
С утреннего аэродрома (Часть 1)
Утро началось с того, что по аэродрому Энгельс опять что-то прилетело. Все повторилось как и в прошлый раз: вспышка, хлопок и задымление. Поскольку аэродром находится посреди леса, за городом, то визуально можно определить только указанные выше эффекты. Понятно, что никто из гражданских лиц не сможет снять последствия удара и потому приходится довольствоваться той информацией, которую распространяет сам противник. Понятно, что эта информация в лучшем случае будет сильно урезана, а в худшем - вообще не будет соответствовать действительности, и потому делать какие-то выводы можно только по косвенным данным.
Итак, вражеские СМИ сообщили о том, что над авиабазой Энгельс-2 был сбит БПЛА ВВС Украины. Другие СМИ описывают это менее драматично и пишут, что аппарат был сбит «на подлете» к базе. Оно и понятно, ведь вспышку и взрыв наблюдали жители одноименного города и есть большая вероятность того, что эти самые эффекты будут зафиксированы городскими камерами наружного наблюдения. Не будь их, никакой информации вообще не было бы. И потому выдали то, что было можно.
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Этой ночью на военном аэродроме в Энгельсе (РФ) было весело, прозвучал мощный взрыв, в городе была слышна сирена https://twitter.com/alex_bezfam/status/1607208152705142784?ref_src=twsrc%5Etfw
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А с учетом того, что неправильно сформулированное предложение, описывающее это происшествие, может принести лет пять отсидки в лагерях, то любые описания будут размытыми и крайне осторожными. Поэтому те, кто написал «на подлете» - явно перестраховались, поскольку чуть позже пришло подтверждение об уничтожении на аэродроме трех военнослужащих. Значит, все же не на подлете а над аэродромом. А раз так, то аппарат уже был сбит над самой целью или вообще не был сбит. Ведь что значит «над аэродромом?» Он что, кружил там и разбрасывал рождественские открытки?
Наверняка у него была точка прицеливания и если это снова был Ту-141 - реактивный беспилотник, то надо понимать, что на терминальной стадии полета он переходит с крейсерской - примерно 1000 км/ч, на максимальную скорость полета - свыше тысячи километров в час и потому он сам аэродром мог пролететь за несколько секунд, поскольку в таком случае у него будет скорость около 300 метров в секунду.
По большому счету, одиночную цель ПВО противника должна была перехватить на куда большем расстоянии и никакие обломки до аэродрома не должны были долететь. По феншую, средства ПВО должны стоять на каком-то удалении от аэродрома, например километрах в десяти или больше. И что же получается, они стреляли уже вслед пролетевшему беспилотнику и достали его уже над аэродромом, где любая своя машина могла оказаться случайной целью? Тут уже что-то из двух одно, либо отвратительная работа ПВО, либо зенитчики вовсе не отработали и никакого перехвата цели не было и аппарат совершил штатный подрыв над целью.
Думаю, что БЧ такой машины оборудована не только и не столько ударными взрывателями, как дистанционными и надо полагать, что ее подрыв происходит не от удара о твердую поверхность, а над целью, когда срабатывает автомат подрыва. В таком случае, со стороны можно говорить о «сбитии над аэродромом», хотя на самом деле, это был именно штатный подрыв, задуманный изначально. Скорее всего, боеголовка рассчитана на такой способ подрыва с тем, чтобы обеспечить максимальный разлет поражающих элементов.
Ведь любой самолет - хрупкое изделие и для выведения его из строя достаточно одного хорошего осколка, попавшего хотя бы в обшивку или более уязвимое место. Именно поэтому такой тип боеприпаса выглядит наиболее предпочтительным. Уничтожить полностью какой-то самолет можно будет только если осколки влетят в топливные баки или боеприпасы, но вывести из строя аэроплан можно надолго даже «повреждением обшивки», поскольку самолетам уже по полвека возраста.
Кроме того, сообщение о гибели личного состава это уже тоже признак хорошего прилета. Скрыть этого не удалось и раз так, то возникает простой вопрос о том, куда летел беспилотник, если сбитый над аэродромом, в виде обломков он рухнул в то место, где находился личный состав базы? То есть, он летел куда-то дальше, а сбить его удалось только потому, что с него донеслись звуки типа «Водитель, на остановке! Заднюю открой!», и его тут же сбили, где пришлось. А так, он летел бы еще километров 700 или атаковал бы базу уже на обратном пути, так получается?
Кроме того, на многочисленных видео камер наблюдения хорошо видна вспышка от взрыва. Скажем так, это федерастам можно вешать лапшу на уши о том, чем отличаются визуальные эффекты от падения сбитой ракеты или БПЛА от натурального прилета. Мы это уже по звуку хорошо различаем, не говоря уже о том, что удается увидеть, и потому на упавший беспилотник, сбитый ПВО, это никак не похоже. Скорее всего, это - чистый прилет. Другое дело - во что он попал или не попал. Очевидно, что если бы это было хранилище топлива или боеприпасов, то последующее зарево или вторичная детонация - прямо на это указали бы. Так что целями могли быть либо самолеты на стоянке, либо критическая инфраструктура базы - связь и управление, что обычно находится в «одном стакане».
Примерно об этом говорят и сообщения из самого города Энгельса. Первое, на что мы обратили внимание, это несколько сообщений о том, что сирены воздушной тревоги завыли уже после взрыва. Если они завыли после прилета, то это говорит о том, что ПВО проснулась от звука и потому - никто и ничего не сбил. А кроме того, гражданские сообщают о том, что на базу из города полетели пожарные машины и кареты скорой помощи. Это при том, что на самой базе есть собственная пожарная часть, которая постоянно тренируется тушить любые, возможные на базе, виды пожаров. Оно и понятно, ведь все там секретное и посторонние пожарники там не очень желательны.
Но если поехали гражданские, то скорее всего, не для того, чтобы тушить, а в качестве спасателей. Так что скорее всего, прилетело по инфраструктуре, в которой находился личный состав и откуда надо извлекать пострадавших и погибших. В свою очередь, этого говорит о том, что вряд ли речь идет о трех уничтоженных, а скорее всего там дали «опорную цифру», поскольку окончательно о потерях можно будет говорить после окончания работы спасателей. Наверняка к этому времени уже известен полный масштаб ущерба.
С другой стороны, снова возникает вопрос о том, чем достали этот гадюшник? Ведь версия о применении старого, совкового беспилотника Ту-141 была выдвинута противником, а наша пресса лишь растиражировала это заявления. Мы высказали сомнение в этом еще в прошлый раз, поскольку эта старинная махина будет светиться на всех радарах, как олени Санта Клауса, и пролететь 700 километров незамеченным такой летучий сарай просто не мог.
При этом, на его пути должны были находиться системы ПВО, не связанные с авиабазой в Энгельсе, а раз так, то и перехват должен был осуществляться где-то вдали от аэродрома. Причем, для этой цели можно было использовать не только наземные комплексы ПВО, но и авиацию с нескольких аэродромов, расположенных примерно вдоль трассы полета атакующего аппарата. Все это - аргументы против Ту-141, и скорее всего, в прошлый раз это - тоже был не он. В противном случае в Сеть ушли бы фото и видео его обломков. Но скорее всего, никаких обломков просто не было, поэтому и снимать было нечего, кроме «повреждений обшивки» собственных самолетов, что тоже - не комильфо.
Понятно, что противнику более выгодно рассказывать о том, что ВСУ откопали старинные пепелацы и к ним прикрутили гранаты Ф-1, чем говорить о применении собственных, новых беспилотников. Ведь они до сих пор не признали того, что крейсер «москва» утопили украинские ракеты «Нептун». Их поток сознания остановился на конспирологических версиях о том, что его потопили американцы, запустив ракеты со своего самолета. Ну как, потопили? Ракеты просто что-то там слегка повредили, а потом - шторм и пучина сия поглотила крейсер с концами. Но признать, что Украина способна создавать оружие, которое успешно уничтожает их вундервафли, они не могут в принципе, потому и запилили сказку про Ту-141. Кстати, кто-то знает, остались ли они вообще у нас в таком виде, чтобы им удалось взлететь? Ведь производились они не в Украине и скорее всего, приведение их в боевое состояние - тот еще челендж, проще создать что-то новое.
И вот, пока мы писали этот текст, оттуда пошла информация, которая переплюнула все возможные варианты не научной и совсем не научной фантастики. Оказывается, их ПВО таки попала по беспилотнику, непосредственно над аэродромом. Выше мы писали о том, что бы это могло значить. Но это еще не все. Тут барон Мюнхгаузен набрал полные легкие воздуха и на выдохе выдал: «Она попала по касательной и беспилотник изменив курс, попал в здание, где находился персонал управления и летчики». Вот так - по касательной! А беспилотник изменил курс. Оно и понятно, ведь он шел курсом на Ханты-Мансийск или даже Манты-Хансийск, но ракета прошлась по нему по касательной и беспилотник тут же же передумав, решил заглянуть на огонек к летчикам. Кстати, что они там ночью делали?
Заметим, в таких эссе ничего не сказано о типе беспилотника, но здесь видимо, используют инерцию мышления, мол «как в прошлый раз», а тогда они четко артикулировали тип летательного аппарата. И сейчас они подразумевают, что работал дрон-камикадзе и что он изменив курс, таки сработал как камикадзе. Но если допустить, что это был не Ту-141 и не камикадзе, то никакой касательной не было и не могло быть. А тем более уже над пунктом управления базы. Ведь если погрузиться в подробности, то могут всплыть детали, которые опровергнут не только канву сегодняшней сказки, но и прошлой, с «поврежденной обшивкой» самолетов.
А все вместе снова выведет на тему о том, что Украина способна производить сложные, дальнобойные системы, которые оказываются не по зубам их расхваленной системе ПВО, которая просто частоколом обязана стоять вокруг этой базы. И даже если допустить факт разгильдяйства и то, что там не было сил ПВО, то после первой атаки туда должны были свезти все, что только возможно, дабы избежать повторения подобного налета, но результат оказался еще хуже (для их ПВО), чем в прошлый раз.
На наш взгляд, здесь важно то, на что никто не обращает внимания. Из того, что нам удалось увидеть на этот момент, все пишут о том, что беспилотник был один. В одном из вариантов уже наших источников, написано о том, что беспилотник отстрелялся двумя ракетами и одну из них ПВО таки сбили, а вторая - легла в цель. Если так, то речь идет об ударном дроне - носителе, который нес две ракеты на 700 км и очевидно - ушел на базу. Но это уже версии наших наблюдателей.
Как оно было на самом деле - узнаем, но в такой версии есть слабое место. ПВО сработали по одной из двух ракет и не сработали по беспилотнику. А кроме того, с камер наружного наблюдения невозможно увидеть воздушного замеса, если таковой был вообще. По остальным данным можно сделать вывод о том, что ПВО противника сработала постфактум, уже после взрывов, и насколько она смогла обнаружить уже улетающий носитель - пока неизвестно. Если неудачно, то они будут упираться рогом, доказывая, что это был дрон-камикадзе. Оно и понятно, ведь проспать приближающийся дрон, когда все его пропустили и никто не зафиксировал - одно дело, но не суметь его обнаружить после того, как он нанес ракетный удар, это уже совсем другая икебана.
И тут надо вспомнить о том, как работают наши ПВО и с какой эффективностью. Понятно, что мы судим по последствиям того, что не удалось сбить и что прилетело, но на самом деле, эффективность наших зенитчиков такова, что перед ними снимают капелюхи коллеги из самых мощных армий мира. Просто для того, чтобы почувствовать разницу, приведем свежее сообщение из Южной Кореи, которая сейчас является одним из мировых лидеров по производству экспорту всей номенклатуры вооружений:
«Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по вторгшемуся в воздушное пространство страны БПЛА из Северной Кореи, - сообщает агентство Yonhap. Тем временем Reuters пишет, что южнокорейский истребитель Ка-1 потерпел крушение при попытке сбить северокорейский беспилотник. Утверждается, что пилотам удалось выжить».
Как говорится - почувствуй разницу. Наши ПВО валят до 80% крылатых ракет и дронов, при залпах в десятки единиц, а иногда - доходящих до сотни. Они тут гоняли один дрон и угробили самолет. Но вернемся к нашим делам, поскольку очевидно, что каким бы замечательным ни было оружие, а боевой опыт и главное - дух воина, который скрепляет между собой различные важные компоненты боеспособности, он или есть, или его нет. Французы тоже производят отличное оружие, но прямо говорят нашим о том, что после первого же массового ракетного обстрела, которые регулярно отбивает Украина, они бы капитулировали или пошли бы на компромиссы с агрессором.
Но еще раз, ВСУ оба эти удара обеспечила единичными летательными аппаратами. Это можно понимать как сигнал противнику о том, что мы можем достать и достаем ваши аэродромы. В первый раз вы не поняли намека и мы вам его повторяем еще раз, но вы наблюдаете не атаку на аэродром, а всего лишь демонстрацию возможностей. Уничтожение всего, что там находится, пока не стояло в виде боевой задачи, но если вы не поймете намеков, туда прилетит больше, чем один дрон и тогда - «пожалуйте бриться». А кроме того, повторный удар по Энгельсу говорит о том, что ВСУ теперь уверенно освоили такую дальность поражения целей, но пока наносят точечные удары только по тем объектам, которые стоят первыми в очереди, а так не будет длиться слишком долго. И это там начали понимать.
Так что артиллеристы не дадут соврать, что все это похоже на классическую вилку, когда после двух пристрелочных мин или снарядов, третий приходит в цель. Сегодня был второй…
https://defence-line.org/
І хотів би окремо виділити ось оце:
"...очевидно, что каким бы замечательным ни было оружие, а боевой опыт и главное - дух воина, который скрепляет между собой различные важные компоненты боеспособности, он или есть, или его нет. Французы тоже производят отличное оружие, но прямо говорят нашим о том, что после первого же массового ракетного обстрела, которые регулярно отбивает Украина, они бы капитулировали или пошли бы на компромиссы с агрессором."
Наразі не на часі (поки що), але непогано було б іще раз замислитись: а нам точно треба в ЄС? Не у НАТО, а конкретно в Євросоюз. Країні-герою взагалі личитиме брататися з боягузиками-євросніжинками, які від першої бавовни дрібненько затремтять, зроблять хенде хох і запопадливо закрутять перед окупантами рожевими дупками, заздалегідь змащеними полуничним лубрикантом для гомосексуальної пенетрації?
І незрозуміло, якого писюненка та Європа не хоче давати нам свою технологічну зброю. Вже казав і ще раз повторю: кому іще її давати, як не Україні? Адже у разі кацапського нападу оті зманіжені французи та німці гляба наважаться навіть застосувати ті вундервафлі. Зроблять кік-кік-кік у штанці й підпишуть капітуляцію без жодного пострілу, а зброя і техніка (та, яку по п'яні не поламають) поповнить армію лаптєрилих.
А может это метеорит был. В Челябинске могло бабахнуть,а в Энгельсе нет?!
- Да.
- У вас два пропущенных. С праздником!
(фб)
біля куп горілого алюмінію вишикувався особистий склад аеродрому в одних кальсонах.
з космосу видно що стоять літерами:
ЗСУ сила ! 😂