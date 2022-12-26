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Технології США дають ЗСУ перевагу у протистоянні з РФ, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

всу,розвідка,дрон,безпілотник,військові

Сили оборони України досягають переваги над російською окупаційною армією завдяки об’єднанню мужності та військових навичок з використанням передового програмного забезпечення для розвідки та управління боєм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Washington Post.

У публікації наводиться коментар виконавчого директора компанії-розробника програмного забезпечення Palantir Алекса Карпа, який називає протистояння ЗСУ та російських загарбників "найбільш просунутою війною в історії людства".

"Міць передових алгоритмічних систем ведення війни зараз настільки велика, що вона прирівнюється до наявності тактичної ядерної зброї проти противника, який має тільки звичайну зброю. Громадськість схильна недооцінювати це. Наші противники більше цього не роблять", - вважає він.

Газета зазначає, що за допомогою наданих цією американською компанією розробок українські військові можуть аналізувати розстановку сил у битвах, цілитися та атакувати позиції противника різними засобами.

Дорозвідка здійснюється за допомогою безпілотників, розвідувальні дані надходять у систему, після чого програма розраховує завдане ушкодження ворогові.

Подібний цифровий спосіб війни забезпечує ЗСУ перевагу над російською армією, попри різницю в силах та засобах наразі на користь загарбників.

"Я думаю, що Міллі має рацію щодо трансформаційного ефекту технологій на полі битви за Україну. А для мене суть ось у чому: з цими системами, які допомагають відважним українським військам, росіяни, ймовірно, не зможуть виграти цю війну", - прокоментував Карп висловлювання голови Об'єднаного комітету начальників штабів, американського генерала Марка Міллі, який минулого тижня заявив, що "завзятість, воля та використання новітніх технологій дають українцям вирішальну перевагу, і ми є свідками того, як вестимуться війни та перемагатимуть на довгі роки".

Читайте: ЗСУ мають перевагу завдяки мудрому використанню новітніх технологій, - НАТО

Автор: Наталя Джума
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Про це твердо можна було говорити, якби Україні надали ці технології - F-15, F-16, Абрамси, Бредлі, АтакМС, Ріпери і т.д. а так, то тільки поки що пусті балачки.
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26.12.2022 06:51 Відповісти
А за що нам давати таки технології ? Хіба ми в НАТО ? Хіба ми погодились стати позаблоковим союзником США ? Ні для нас Беня дорожче !
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26.12.2022 07:08 Відповісти
питання вже не в Бені, а в захисті східних європейських країн. американцям дати всю необхідну зброю українцям краще зараз, ніж потім американскій армії захищати від орків країни Балтії, Польщу і так далі по периметру.
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26.12.2022 14:31 Відповісти
Ти може не розумієш, але зброю дають не "українцям" а уряду України, який складається з сам знаєш кого , і більшість з них заточені на крємль, і можуть внєзапно капітулювати
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26.12.2022 16:04 Відповісти
а як ти собі розумієш передачу зброї українцям? кожному українцю по Абрамсу? ) звісно, що зброю передають Україні, як державі і її Збройним силам.
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26.12.2022 16:29 Відповісти
Директор компанії-розробника програмного забезпечення Palantir рекламує свій товар.
Про справжні переваги та недоліки ми навряд чи дізнаємось. От і добре.
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26.12.2022 07:11 Відповісти
 
 